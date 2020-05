Jörg Bernsdorf ist Lehrer in Bremen und Stadtbrandmeister in Osterholz-Scharmbeck. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Wohin mit dem Auto des Besuchers? Vor der Garage zu parken, empfiehlt sich sicherlich nicht. Es könnte ja sein, dass Jörg Bernsdorf zu einem Einsatz ausrücken muss. Also an der Straße parken. Aber das muss nicht sein. „Sie können Ihr Auto ruhig auf dem Grundstück abstellen, am besten nah am Zaun. An der Straße zu parken ist etwas schwierig, da kommen die Landwirte mit ihren großen Fahrzeugen nicht vorbei“, sagt Jörg Bernsdorf. Der Stadtbrandmeister von Osterholz-Scharmbeck hat trotzdem noch genug Platz, um im Notfall schnell zu einer Einsatzstelle zu kommen.

Aber das kommt relativ selten vor. „Dafür haben wir ja unsere Ortsbrandmeister“, meint er. Somit ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass unser Frühstück an diesem Vormittag jäh unterbrochen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Stadtbrandmeister über die aktuelle Lage im Unklaren ist: Jörg Bernsdorfs Funkgerät ist ständig in Betrieb. An diesem Vormittag wird die Feuerwehr einer anderen Gemeinde zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen gerufen.

Aber auch das ist nichts, wo der Stadtbrandmeister gefragt wäre, also bittet er in der gemütlichen Küche an einen reich gedeckten Tisch. Jörg Bernsdorf selbst trinkt Tee, für die Gäste gibt es Kaffee. Wer möchte, bekommt Orangensaft. Während er auftischt und einschenkt, hat er eine Menge zu erzählen. Kein Wunder, der 49-Jährige, der hauptberuflich Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik am Hermann-Böse-Gymnasium in Bremen ist, investiert einen Großteil seiner Freizeit in die Feuerwehr. Und das seit nunmehr 39 Jahren. „Ich bin mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr hier in Scharmbeckstotel eingetreten“, erzählt Jörg Bernsdorf.

Die Brötchen schmecken ihm, und er genießt die für ihn ungewöhnliche Atmosphäre am Küchentisch. Gelegenheit, über Bernsdorfs Leidenschaft Feuerwehr zu sprechen. Der Scharmbeckstoteler kennt die Welt der Helfer und des Blaulichts nach knapp 40 Jahren ziemlich genau. Jörg Bernsdorf ist einer derjenigen, die sich von der Jugendfeuerwehr zu den Erwachsenen auf den Positionen des Gruppenführers, des Atemschutzgerätewarts und stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarts fleißig nach oben gearbeitet haben. Bevor er Stadtbrandmeister wurde, hatte sich Jörg Bernsdorf als Ortsbrandmeister seine Sporen verdient. Und das mehr als 14 Jahre lang.

Stadtbrandmeister und Lehrer in Bremen, funktioniert diese doch recht ungewöhnlich anmutende Kombination überhaupt? Jörg Bernsdorf schmunzelt und versichert: Ja, das sei möglich. Seine Schüler wegen eines Einsatzes zurückzulassen, komme eben doch nicht so häufig vor. Allerdings macht er sich nicht auf den Weg, ohne vorher organisiert zu haben, dass eine Kollegin oder ein Kollege auf seine Schützlinge aufpasst. Dann heißt es für ihn, zum Auto zu eilen, das Blaulicht aufs Dach zu setzen und mit Alarm loszudüsen. Für diese Fälle hat Jörg Bernsdorf eine in seinem Auto eingebaute Sondersignalanlage. Doch auch mit der „geht es nicht unter 20 Minuten“, von Bremen das Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck zu kommen, weiß der Stadtbrandmeister.

Die meisten Einsätze leiten aber ja ohnehin die jeweiligen Ortsbrandmeister. Sie und ihre Kameraden müssen laut Statistik heutzutage weniger zu Bränden als zu technischen Hilfeleistungen ausrücken, just so wie an diesem Vormittag die Helfer aus der Nachbargemeinde. Was Jörg Bernsdorf aufgefallen ist: Die Türöffnungen nehmen für seine Leute zu. Früher sei es leichter gewesen, in die Häuser oder Wohnungen hinein zu kommen, weiß der 49-Jährige.

Auf Selbstschutz achten

Allerdings gebe es noch einen Grund: Polizei und Rettungskräfte würden Wohnungen nicht mehr ohne Weiteres betreten. Beispiel Selbstmord: Es gebe immer wieder Menschen, die versuchten, sich mit dem Anzünden eines Kohlegrills beziehungsweise dem dabei entstehenden Kohlenmonoxid das Leben zu nehmen. Bevor sich die Angehörigen der Polizei oder des Rettungsdienstes dann selbst in Gefahr bringen, rufen sie lieber zuerst die Feuerwehr. Die habe die Möglichkeit, durch Messungen die Lage zu erkunden und sich selbst mit Atemschutzgeräten zu schützen.

Diese Art von Einsätzen ist in der Regel die Sache der Ortsfeuerwehren. Wobei: Inzwischen ist es schon fast an der Tagesordnung, dass nicht nur eine Wehr, sondern gleich eine zweite dazu alarmiert wird. Hintergrund: Weil die Menschen heute viel weitere Strecken zurücklegen müssen, „haben wir nicht mehr so eine hohe Tagesverfügbarkeit“, erklärt Bernsdorf: „Das ist manchmal schon ein Problem.“

Ein halbes Brötchen und einige Schlucke Tee beziehungsweise Kaffee später kommt der Stadtbrandmeister auf die Themen zu sprechen, die ihm am Herzen liegen. Oder die Themen, auf die er immer wieder angesprochen wird. Da ist zum Beispiel der in den vergangenen zwei bis drei Jahren diskutierte Angriff auf Rettungskräfte – auf die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr genauso wie auf Sanitäter und Polizisten.

Tätliche Angriffe im Einsatz hat es laut Jörg Bernsdorf im Einsatz noch nicht gegeben. Wohl aber einen Angriff auf seinen Nachfolger im Scharmbeckstotel, Andreas Lilienthal. Der hatte einen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht, dass dieser die Einfahrt des Gerätehauses in Scharmbeckstotel blockiert. Statt jedoch sein Auto wegzufahren, zog der Angesprochene den Gürtel aus der Hose und verprügelte Andreas Lilienthal. „Das muss drei bis vier Jahre her sein“, sagt Bernsdorf.

Auch wenn es direkt an der Einsatzstelle noch nicht zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sei, so merkten die Helferinnen und Helfer doch, dass Menschen weniger Verständnis etwa für Straßensperrungen haben und aggressiver reagieren als früher. „Das ist ein Thema, was sich so langsam bei uns in der Feuerwehr in die Köpfe hineinsetzt“, meint der Stadtbrandmeister. Auf Kreisebene gebe es seitens der Gruppe, die sich um die Psychosoziale Notfallvorsorge (PSNV) kümmert, eine Initiative. Wenn Jörg Bernsdorf darauf zu sprechen kommt, wird er sehr nachdenklich.

Doch nicht nur die Lage an den Einsatzstellen beschäftigt ihn. Da ist auch die Personalsituation – sie bewegt sich „in Richtung grenzwertig“, findet der Stadtbrandmeister. Um dem Aderlass entgegenzuwirken, gibt es bei der Stadtfeuerwehr eine Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung. Entscheidend für die Zukunftssicherung der Feuerwehr ist nach Bernsdorfs Überzeugung, schon die Kinder an das Thema heranzuführen. Deshalb gibt es seit Beginn des Jahres außer in Garlstedt auch in Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel jeweils eine Kinderfeuerwehr.

Hier und da schlaflos könnte dem Stadtbrandmeister auch dann werden, wenn er an die Beschaffung neuer Fahrzeuge denkt. Dass der Fuhrpark überaltert ist, erzählt er frei heraus. Aber auch in Sachen Feuerwehrgerätehäuser sieht er einigen Nachholbedarf. Beispiel: Einsatzhygiene. So hätten die Kameradinnen und Kameraden oftmals keine Möglichkeit, ihre Einsatzbekleidung zu reinigen. Aber auch bei Art und Komplexibilität der Ausbildung werde sich noch etwas tun, glaubt Jörg Bernsdorf: „Die Halbwertzeit von Regelungen und Wissen wird kleiner“, drückt es der Lehrer naturwissenschaftlich aus.

Er trinkt noch eine Tasse Tee und schmiert sich die letzte Brötchenhälfte auf. Währenddessen denkt er über die Großeinsätze nach, die Jörg Bernsdorf nicht so schnell vergessen wird. Spontan fällt ihm der Brand bei Organo-Fluid in Ritterhude ein. Nachhaltiger indes ist der Brand der ehemaligen Faun-Hallen in Osterholz-Scharmbeck gewesen. „Dort, wo heute die Stadthalle steht“, erklärt der Stadtbrandmeister. Dort seien große Mengen an Teakholz-Gartenmöbeln gelagert worden. Das alles habe ziemlich heftig gebrannt. In der Folge seien die Hallen dann auch eingestürzt.