Eugenia Danae Papageorgiou, Fachbereichsleiterin der Kindertagesstätten im DRK-Kreisverband Osterholz, gibt Eltern Tipps, wie sie ihren Kindern das Coronavirus und die Krise erklären können. (DRK)

Landkreis Osterholz. Wie wirken die Bilder von der Corona-Krise in den Medien auf kleine Kinder? Dass die Berichte im Fernsehen, die Fotos in den Zeitungen an ihnen unbemerkt vorbeigehen, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich ist das Thema Pandemie allgegenwärtig und hat längst auch das Leben der Jüngsten umgekrempelt. Eugenia Danae Papageorgiou, Fachbereichsleiterin der Kindertagesstätten im Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuz, geht daher davon aus, dass Eltern dieser Tage viel zu erklären und aufzufangen haben.

Denn ohne die Krise wären die Kinder die beiden vergangenen Wochen in ihre Kindertagesstätte gegangen. Viele davon sind in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Sie hätten mit ihren Freunden gespielt und sich auf die Ferien daheim gefreut, die vergangene Woche begonnen haben. Jetzt aber dürfen sie nicht auf Spielplätzen toben, können ihre Freunde, ihre Großeltern nicht sehen. Sie müssen sich ständig die Hände waschen, dürfen sich nicht ins Gesicht greifen und müssen vieles Neues lernen. Eine schwierige Zeit – auch für die ganz Jungen.

„Nähe ist eine Hilfe“

Papageorgiou empfiehlt Eltern daher: „Versuchen Sie, für Ihr Kind da zu sein; oft ist es schon eine große Hilfe, wenn Sie in der Nähe sind.“ Zuwendung und Geduld wirkten unterstützend auf die Kleinen. „Sprechen Sie mit Ihrem Kind ruhig über das, was in den Nachrichten gezeigt und gesagt wird. Und hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr Kind von seinen Eindrücken erzählt“, rät die Fachbereichsleiterin. „Stellt Ihr Kind Fragen, beantworten Sie diese am besten ehrlich. Geben Sie zu, wenn Sie etwas selbst nicht wissen. Sie können dann zusammen mit Ihrem Kind überlegen, wer die Antwort wohl wissen könnte, und dort nachfragen“, sagt Papageorgiou.

Hilfreich sei es sicher auch, mit den Kindern zu üben, wie man sich die Hände gründlich wasche. Feste Abläufe, Routinen und Rituale könnten besonders in diesen Tagen für einen geregelten Tagesablauf sorgen. Das wiederum biete den Kindern Orientierung und Sicherheit. Gut sei es ebenfalls, mit ihnen darüber zu sprechen, wie sich die Familie verhalten werde, sollte jemand von ihnen krank werden. „Erklären Sie bei der Gelegenheit aber auch, was getan wird, um dem Erkrankten zu helfen“, sagt Papageorgiou.

Schwer zu verstehen müsse es für manche Kinder sein, dass sie ihre Großeltern jetzt nicht besuchen dürfen. „Auch da ist es wichtig, den Kindern den Grund dafür zu erklären“, so die Pädagogin. „Probieren Sie andere Wege aus, damit Ihr Kind mit Oma und Opa in Kontakt treten kann, lassen sie es zum Beispiel ein Bild malen, das per Post verschickt wird, oder nehmen Sie einen Gruß auf Video auf, den sie an die Großeltern mailen.“

Bei allem sollten Eltern darauf achten, dass die Kinder nicht zu viele Bilder und Berichte über die Corona-Krise sehen und hören. „Immer wieder Menschen mit Schutzmasken zu sehen, kann verunsichern“, sagt Papageorgiou. Wichtig sei es daher, dass die Eltern selbst eine positive Grundhaltung bewahrten. Denn ihre Gefühle würden sich leicht auf ihr Kind übertragen.

Weitere Tipps und Infos, wie Eltern ihren Kindern das Coronavirus und die Folgen erklären können, gibt das DRK im Internet unter der Adresse www.drk.de/coronavirus.