Blick in die ehemalige Kundenhalle der Geschäftsstelle der Sparkasse Rotenburg Osterholz: Die leer stehenden Räume werden nun zurückgebaut. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Nach unserer Berichterstattung zur Schließung des Sparkassen-SB-Centers an der Findorffstraße hat sich die Besitzerin der Immobilie gemeldet. Ariane Schulz betont, entgegen der Meinung des Sparkassen-Sprechers habe sie sehr wohl Interesse daran, neues Leben ins Haus zu bringen. Die ernsthaften Interessenten dafür fehlten aber.

Seit vier Jahren sucht Ariane Schulz, wie sie sagt, einen Nachmieter für die leer stehenden Räume im Erdgeschoss des Hauses an der Findorffstraße 8. Dort hatte die Kreissparkasse seit 1995, also 20 Jahre lang, eine Geschäftsstelle. Im Jahr 2015 wurde diese aufgelöst, nur die Geldautomaten blieben am Platz. Zum 1. August 2019 hat die Bank nun auch das SB-Center geschlossen. Mitarbeiter der Bank und die Vermieterin hatten sich zum Monatsende zu einer Besprechung getroffen. Die Automaten werden abmontiert und die ehemaligen Geschäftsräume zurückgebaut. Die Deckenverkleidung wird abgenommen, der Tresen entfernt und auch der Teppichboden kommt raus.

Auch im Geschäft nebenan, das ebenfalls Ariane Schulz gehört, werden Räume bald leer stehen: Denn die Bäckerei Behrens will ausziehen, um einige Hundert Meter weiter, im ehemaligen Kolster-Markt, neu zu eröffnen. Dieser Mietvertrag laufe noch bis 2022, wie Schulz betont. Auch für die Bäckerei-Räume gibt es bislang noch keinen Nachmieter. Das Haus an der Findorffstraße wurde 1909 gebaut und hat eine wechselvolle Geschichte. Einst lebte die jüdische Familie Heidemann darin und betrieb ein Geschäft für Kurzwaren, Wäsche und Betten. 1937 war die Familie aufgrund der Repressalien gezwungen, das Geschäft aufzugeben. Es ging „in arischen Besitz“ über, wie es damals in einer Werbeanzeige der neuen Inhaber hieß, um unter anderem Namen weitergeführt zu werden. Die jüdische Familie wurde durch den Krieg getrennt: Einige Familienmitglieder konnten aus Nazi-Deutschland fliehen, andere sind nach Minsk und Lodz deportiert und dort ermordet worden. 1956 hat Ariane Schulz' Vater das Gebäude, in dem seinerzeit die Kreiskommunalkasse untergebracht war, für 50 000 Mark vom Landkreis erworben.

Natürlich habe es in den vergangenen Jahren einige Interessenten geben, betont Schulz. Sie sei sogar dazu bereit, die Räume im Sinne des neuen Mieters herzurichten. Im Gegenzug aber müsse die Laufzeit des neuen Vertrags angemessen ausfallen, betont sie. Stattdessen gebe es Interessenten, die zwar zahlreiche Änderungen für die Innenaufteilung wünschten, aber nur einen Ein- oder Zwei-Jahres-Mietvertrag akzeptieren, wie auch Tanja Müscher von der zuständigen Immobilien-Firma erläutert. Sie versucht, das Haus im Sinne ihre Auftraggeberin zu vermarkten. Bislang laufe es wenig berauschend, stellt sie fest. Hin und wieder schaue sich jemand die Räume an, aber die Ernsthaftigkeit fehle. Mehrere Anläufe seien gescheitert. Dabei biete das Haus insgesamt 237 Quadratmeter Fläche, um sich zu entfalten.

Natürlich gebe es Menschen, die dort eine Shisha-Bar oder eine Spielothek eröffnen wollten. Doch der Bebauungsplan gebe genau den Rahmen vor: Eine Spielothek ist nur mit abgespeckter Automatenanzahl dort realisierbar. Und eigentlich wolle sie solche Mieter auch nicht, betont Ariane Schulz. Wie ist es mit Wohnnutzung? Schulz zieht die Augenbrauen hoch. Wenn die Innenaufteilung für das Wohnen und damit mit einer Umnutzung einhergehe, dann müsse sie mit Baukosten von 1000 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Ursachenforschung

Sie wirkt ratlos und ist überzeugt, dass das wenig attraktive Umfeld an der Misere Schuld ist. Wer aus dem Fenster schaue, müsse das auch zur Kenntnis nehmen, sagt sie. In den vergangenen Jahren sind an der Findorffstraße unter anderem das China-Restaurant, der Imbiss, das Reisebüro und der Kopierladen ausgezogen. Nun räumen die Sparkasse und bald auch die Bäckerei das Feld. Leere Schaufenster bestimmen neben Wohnhaus-Fassaden das Bild. „Was ist nur aus Osterholz geworden“, fragt sie. Auch die Bäume am Straßenrand würden nicht mehr sauber beschnitten, hat sie festgestellt. All das wirke wenig einladend auf die Menschen. „Das sieht aus hier wie in der früheren DDR“, stellt Schulz fest und fügt hinzu. „Das können Sie genau so schreiben.“ Sie ist wütend: Die Stadt sei in der Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen, findet die Eigentümerin.

Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde betont dazu auf Anfrage, die Situation der Findorffstraße und des Stadtteils im Blick zu haben. Das Viertel sei im Wandel und biete viele Möglichkeiten. Unter anderem sei es denkbar, einen Teil der dezentralen Seniorenarbeit im Heimatmuseum an der Bördestraße unterzubringen, um neue Impulse in Osterholz setzen können.

Gleichzeitig stellt der Bürgermeister fest, dass die Stadtverwaltung nicht für den Leerstand verantwortlich sei:. „Es ist eine Abstimmung mit den Füßen“, sagt Rohde. Dass Geschäfte dort weggezogen sind, sei möglicherweise auch deshalb passiert, weil das Angebot des jeweiligen Händlers wenig ansprechend war. So gesehen, habe jeder Unternehmer auch die Eigenverantwortung, sein Geschäft und seine Geschäftsfassade attraktiv zu gestalten. Die Stadt könne letztlich nur die Rahmenbedingungen vorgeben.

Die Firma Kolster sei überdies nicht aus Osterholz weggezogen, weil das Geschäft nicht lief, stellt Rohde klar. Genau das Gegenteil sei der Fall gewesen: Sie brauchten mehr Platz, weil das Angebot die Menschen überzeugte. Ebenso verhalte es sich mit dem Umzug der Bäckerei Behrens. Die habe im ehemaligen Kolster-Gebäude bald mehr Platz, um ihr Konzept umzusetzen, sagte Rohde.