Pi mal Daumen 200 Arbeitsstunden stecken in dem schmucken Boule-Viereck unter hohen Bäumen auf dem Oldendorfer Schützenvereinsgelände. (CARMEN JASPERSEN)

Oldendorf. Alles begann mit einer Einladung aus der Nachbarschaft. In Bokel gibt es nicht nur eine Boule-Bahn, sondern auch regelmäßig ein Turnier. Eine gute Gelegenheit, die Sache mal auszuprobieren, dachte man sich in Oldendorf und nahm die Einladung an. Ein Ausflug mit Folgen: Wenn alles klappt, wird die Oldendorfer Boule-Bahn noch in diesem Jahr ganz offiziell eingeweiht.

Fertig ist sie schon: vier Meter breit, 16 Meter lang, von beiden Seiten bespielbar. Hartmut Suhling und seine Mannen blicken nicht ohne Stolz auf das geradezu traumhaft unter hohen Bäumen gelegene Viereck auf dem Gelände des Schützenvereins. „Ein wirklich schönes Plätzchen“, findet auch Suhling, der zwischen zwei Arbeitseinsatz-Runden auf der ebenfalls neuen Holzbank Platz genommen hat. Nach dem Turnier in Bokel habe man befunden, dass die Sache erstens Spaß mache, zweitens genau richtig für rüstige Rentner sei und es drittens auch nicht so schwer sein könne, selber eine Bahn zu bauen.

Haben sich mächtig reingehängt und in Eigenregie die Bahn errichtet: (von links) Erich Schnackenberg, Fredi Solle, Schorse Renken, Manfred Glaubke, Hartmut Suhling und Gerhold Puckhaber. (JASPERSEN)

Gesagt, getan, in Oldendorf wurden die Ärmel hochgekrempelt. „Den Platz hatten wir ja“, sagt Schützenbruder Hartmut Suhling, der sich der Unterstützung seines Vereins sicher sein durfte. Schließlich hatten die Schützen erst kürzlich eine neue Sitzbank vor der Schützenhalle aufgestellt (wir berichteten) und können sich nun über eine weitere Aufwertung ihres Geländes, das für die Oldendorfer ein Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens ist, freuen. Das passt umso besser, als das Schützenhaus gerade grundsaniert und bald auch in neuem Glanz erstrahlen wird.

Bordsteine und ein paar Steinplatten bekamen die frischgebackenen Boulefans geschenkt. Mit zwei Autos, zwei Anhängern und sechs Mann hoch wurde das Geschenk Mitte August aus Ostfriesland abgeholt, dann ging es ans Ausschachten der Fläche. Auf Sand, Kies und Recyclingschotter kam noch eine Lage aus fünf Zentimetern feinem Betonsplitt, damit die Kugeln gleichmäßig und mit möglichst wenig Widerstand rollen können. An die 1000 Euro und so etwa 200 Arbeitsstunden von Hartmut Suhling, Erich Schnackenberg, Schorse Renken, Gerold Puckhaber, Manfred Glaubke und „Anstifter“ Fredi Solle aus Bokel, die bei dem Vorhaben tatkräftig von ihren Frauen unterstützt wurden, stecken jetzt in der schmucken neuen Boule-Bahn. Die, so die Idee der Erbauer, soll allen Neugierigen im Dorf zur Verfügung stehen. Kugeln wurden bereits angeschafft und können ausgeliehen werden, ein Blatt mit Spielregeln gibt es auch. Was jetzt noch fehlt, ist die offizielle Einweihung. Dieses Jahr noch, da sind sich Suhling und Co. aber einig, kann der runde Spaß in Oldendorf so richtig losgehen.