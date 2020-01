Caroline Lehnigk und Marco Fischer drücken ihre Liebe zum Norden mit ihrem Label "Moinland" aus. (Leonie Lang)

Hagen. „Es hat mir so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr weg wollte.“ Der Norden hat es Caroline Lehnigk angetan. Die 30-Jährige kommt gebürtig aus Spremberg in der Nähe von Cottbus und lernte über ihren aus Berlin stammenden Lebensgefährten Marco Fischer die Küste kennen und lieben. Nach einem Zwischenstopp in Bremen wohnt das Paar seit einem Jahr in Hagen im Bremischen und fühlt sich in der ländlichen Umgebung sehr zu Hause. Der Wunsch nach einer bezahlbaren eigenen Immobilie hat die beiden aufs Land geführt.

„Bremen und umzu ist für mich Heimat geworden“, sagt Marco Fischer, der in der Hansestadt studiert hat. Die günstigen Studienmöglichkeiten haben den Informatiker eher per Zufall nach Bremen verschlagen. „Vor drei Jahren hat er mich dann in den Norden gelockt“, erzählt Caroline Lehnigk, die zunächst als Stadtplanerin tätig war und mittlerweile in Teilzeit Quartiersmanagement im Bremer Viertel betreibt. Außerdem hat sie sich zur Entspannungstrainerin ausbilden lassen und bietet unter dem Motto „Jeder kann entspannen“ Workshops an.

Gemeinsame Leidenschaft

Nebenberuflich folgt das Paar einer gemeinsamen Leidenschaft: In jeder freien Minute kümmern sie sich um ihr kleines Unternehmen Moinland, das schon mit seinem Namen ihre Zuneigung zur norddeutschen Lebensart ausdrücken soll. „Das erste, was man so mitkriegt hat, war, dass man hier den ganzen Tag Moin sagen kann“, erklärt Marco Fischer. Das kleine Wort sei vielschichtig: „Damit ist viel gesagt“, meint er. Unter dem Label vertreiben die beiden Jungunternehmer Kleidungsstücke mit dem Aufdruck Moinland sowie Mützen und Armbänder. Dabei ist Profit nicht ihr vorrangiges Ziel: „Wir wollten unserem kreativen Ventil Luft lassen, ohne ins Risiko zu gehen“, erzählt das Paar, das sich zunächst bei der Bekleidung für den Vertriebsweg über einen externen Shop entschied. „Wir haben den kreativen Input geleistet, der Anbieter übernimmt das Warenwirtschaftssystem“, erklärt Marco Fischer. Ein Budget, einen Businessplan oder eine Strategie benötige man dafür nicht und habe so ein geringes Risiko. Und die Idee habe so viel Anklang gefunden, dass sich das Angebot immer weiter entwickelt habe: „Wir haben nach und nach neue Leute kennengelernt und neue Ideen ausprobiert, so hat sich unter Portfolio entwickelt. Das, worauf wir gerade Lust haben oder was wir schön finden, vertreiben wir über Moinland.“

Heute gehören neben Shirts, die noch der Online-Anbieter produziert, auch Mützen, Kerzen, Beutel und Armbänder zum Angebot. Dabei wollen die Jungunternehmen zukünftig noch mehr auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzen: „Unsere Zielsetzung für dieses Jahr ist es, die Shirts als Siebdruck regional produzieren zu lassen“, erklären sie. Bei den Mützen ist das bereits geschafft: Die wärmenden Kopfbedeckungen aus Merino-Schurwolle werden in einem Familienunternehmen in Lilienthal produziert und zu Hause gelagert. Eine nachhaltige Lösung sind auch die Kerzen im Glas, die paraffinfrei aus Rapswachs hergestellt werden. Von einem Händler bezieht das Paar 50 Kilogramm schwere Wachsblöcke, aus denen es die Kerzen selber herstellt. „Wir bieten sie auch beduftet oder in geleerten Austernschalen an und geben ihnen so den nordischen Touch“, erklären die Produzenten.

Von der Unterstützung, die sie im Norden erfahren haben, sind sie ganz begeistert. „Wir haben auf unterschiedlichen Wegen viele Leute kennengelernt, die uns Inspiration geben. Man unterstützt sich gegenseitig, es gibt keine Ellenbogenmentalität. Das habe ich in Berlin nicht gespürt“, sagt Caroline Lehnigk und freut sich über offene Arme statt Konkurrenzdenken. Das Paar möchte auch Verantwortung übernehmen und unterstützt verschiedene Projekte mit Spenden oder Öffentlichkeitsarbeit. Eine Herzensangelegenheit ist ihnen dabei die Aktion „Küste gegen Plastik“, die sich gegen Plastikmüll im Meer einsetzt. „Wir wollten irgendetwas zurückgeben und haben länger gesucht, bis wir zufällig einen Bericht gesehen haben“, erzählt Caroline Lehnigk, die mit ihrem Partner mittlerweile auch schon an einer Müllsammelaktion teilgenommen hat. Einen Euro aus dem Verkauf ihrer Beutel und Mützen spenden die Unternehmer dem Projekt mit Sitz in Sankt Peter-Ording. Mit ihrem Stand machen sie zudem bei verschiedenen Veranstaltungen Werbung für den Verein. „Wir möchten das Bewusstsein stärken, dass das Problem vor unserer Haustür liegt und man etwas tun muss“, sind sich die Moinland-Gründer einig.

Ihr junges Unternehmen möchten sie organisch wachsen und nebenbei laufen lassen. „Wir wollen nicht davon abhängig sein. Wenn es irgendwie zur Belastung wird, ist es der falsche Weg.“ Das Label ist, vom Online-Shop abgesehen, in einigen Bremer Geschäften oder bei Veranstaltungen zu finden. Die Vernetzung mit weiteren Geschäften aus der Gegend streben die Unternehmer an. „Der Kontakt zu Menschen ist uns wichtig. Wir würden uns freuen, wenn wir uns weiter vernetzen können, um die Liebe zum Moinland zu verbreiten“, fassen sie ihre Motivation zusammen.