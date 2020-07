Das Duo Oakfish bestreitet mit einem neuen Format den Konzertneubeginn auf Gut Sandbeck. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Endlich kehrt wieder ein bisschen Leben auf Gut Sandbeck zurück!“ Horst Böttjer, der als Stadtmitarbeiter für die Verwaltung des einstigen Ritterguts zuständig ist, strahlt übers ganze Gesicht, als das Duo Oakfish, bestehend aus dem Gitarristen und Musiklehrer Andreas Bäuml und der Sängerin und Rundfunkjournalistin Kerstin Burlage am Sonnabend vor rund 80 Zuhörenden, die sich raumgreifend über das weitläufige Rasengelände hinter dem Herrenhaus verteilen, zum ersten Konzert an dieser Stelle nach den tiefgreifenden Corona-Präventionsmaßnahmen aufspielen. Mit dem Format des Picknick-Konzerts beschreiten Böttjer und die Kreismusikschule, zu deren Lehrpersonal auch Bäuml zählt, neue und verhältnismäßig unkonventionelle Wege. So sind die Zuhörenden nicht nur im Vorfeld nachdrücklich dazu aufgefordert worden, selbst für die Bereitstellung ihrer Sitzgelegenheiten zu sorgen, sondern ebenfalls für die gewünschten Getränke und Speisen – vor Corona ein undenkbares No-Go auf jedweder kultureller Veranstaltung, die sich nicht zuletzt zu einem erheblichen Teil auch durch die angeschlossenen Gastronomiebetriebe finanzieren.

Doch all dies scheint heute nicht wichtig. Stattdessen dominieren bei den Akteuren auf der Bühne, den Zuhörenden sowie den Veranstaltern die Erleichterung und Freude darüber, dass es nun endlich irgendwie weitergehen darf. „Über vier Monate war das Gelände so gut wie tot: Neben allen öffentlichen Veranstaltungen mussten wir ja auch sämtliche Privatfeiern wie zum Beispiel Hochzeiten schweren Herzens absagen“, berichtet Böttjer. Etwas früher, nämlich schon im Mai, konnte in den Räumen der Musikschule im Herrenhaus des Gutsgeländes unter strikter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften bereits wieder unterrichtet werden, ergänzt Bäuml.

Das Picknick-Konzert mit dem seit sechs Jahren bestehenden Duo Oakfish ist entsprechend ein erster Schritt in eine – womöglich gänzlich neue – Normalität. „Wir haben extra Markierungen auf den Rasen gesprüht, um die potenziellen Sitzgelegenheiten den Abstandsbestimmungen gemäß zu markieren. Während des Einlass und nach dem Konzert herrschte natürlich Maskenpflicht“, erklärt Böttjer.

Auch dem Musiker-Duo, das sich in vielen musikalischen Genres bewegt, dabei aber stets eine deutliche Jazzaffinität offenbart, ist die Erleichterung und Motivation, endlich wieder eine – wenn auch deutlich improvisierte – öffentliche Bühne „bearbeiten“ zu dürfen, spürbar anzumerken. Mit Hingabe und Spielfreude geben sie eine Stunde lang eine Melange aus eigenen Songs und zum Teil sehr freien Interpretationen diverser Evergreens – von Gershwins „Summertime“ bis zu Michael Jacksons „Billie Jean“ - zum Besten. Sie harmonieren mit ihren spielerisch anspruchsvollen, jedoch betont unaufgeregten Klängen mit der doch ungewöhnlichen Konzertsituation.

Mittels einer sogenannten Loopstation wird der permanent zwischen akustischen und elektrischen Gitarren wechselnde Bäuml immer wieder zu einem Gitarrenduo in einer Person und soliert gekonnt über seine eigenen, zuvor „geloopten“ Begleitharmonien. Währenddessen tritt Burlage bereitwillig in die Fußstapfen der großen Diven des Genres und hält gleichermaßen stets einen freundlichen Kontakt zu ihren Zuhörern.

Zu diesen zählen neben Schülern und Lehrenden der Musikschule auch Organisatoren und Akteure des in diesem Jahr coronabedingt entfallenden „Gut Sandbeck Open Airs“. Dabei sind aber auch zahlreiche Musikfreunde, die konzertante Darbietungen unter freiem Himmel in diesem Jahr bislang schmerzlich vermissen.

Statt eines Eintrittspreises stehen am Ende des Konzertes zwei Gitarrenkoffer am Ausgang des Geländes, in die ein freiwilliger Obolus entrichtet werden kann. Gastronomieeinnahmen, Gagenverhandlungen, luxuriöser Publikumskomfort – all dies scheint an diesem Abend unwichtig, solange nur die Musik wieder spielt. Böttjer wirkt nach dem Verklingen der letzten Konzertakkorde voller Tatendrang: „Meinetwegen könnten wir das gerne jedes Wochenende machen.“