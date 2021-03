Diakonin Bianca Schulze sagt: "Dieser Beruf ist auch eine Berufung." (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Trauern Kinder anders?“ Diese Journalistenfrage kontert Bianca Schulze gekonnt mit einem charmanten Lächeln: „Trauern Sie anders als Ihre Frau?“ Bianca Schulze hat gewonnen. Zwischendurch dürfen es ein Schluck Kaffee und ein Löffel Müsli mit Quark sein. Schließlich stellt ihr Gegenüber diese Frage morgens. Bei ihm auf dem Tisch stehen Dinkelbrot, Aufschnitt, Käse und Haferflocken mit Früchten. Miteinander zu frühstücken geht in diesen Zeiten mit Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie eben nur online.

Die Umstände ändern aber nichts an der Tiefgründigkeit des Gesprächs mit Bianca Schulze – die 28-Jährige arbeitet als Diakonin im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck. In dieser Funktion ist sie zu gleichen Teilen im „Anderland“, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, im Konfirmandenunterricht der St.-Willehadi-Gemeinde und als Springerin im Kirchenkreis tätig.

„Ich bin Braunschweigerin mit Herz und mit Blut“, beschreibt sich Bianca Schulze selbst. Sie studierte in Hannover Soziale Arbeit und Religionspädagogik, ihre Bachelorarbeit trägt den Titel „Seelsorge mit Trauernden im Zeitalter der Beschleunigung“. Ihr Anerkennungsjahr machte Bianca Schulze im Kirchenkreisjugenddienst Osterholz-Scharmbeck. 30 Prozent ihrer Arbeitszeit gehörte dem „Anderland“. Und da ihre Lebensgefährtin als Diakonin in Diensten der Bremischen Evangelischen Kirche steht, war irgendwann klar: Bianca Schulze zieht in die Region – vom großstädtischen Ballungsraum Hannover/Braunschweig/Wolfenbüttel quasi aufs Land nach Ritterhude.

Mit ihrem beruflichen Mix sei sie „nicht die klassische Diakonin“, die sich um Kinder und Jugendliche nur in einer Kirchengemeinde kümmert, sagt sie. Alleine die Arbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen, die nahe Verwandte wie Eltern und Großeltern oder enge Freunde verloren haben, macht dies auch deutlich. Und doch gibt es Überschneidungen – vor allem in der Konfirmandenarbeit. Und das ist für Bianca Schulze wichtig. Arbeitszeiten, so ihre Erfahrung, sind dabei oftmals relativ. Einige Jugendliche, mit denen die Diakonin arbeitet, hätten ihre Mobilnummer; für den Fall, dass sie jemanden zum Reden brauchen. So verschwimmen Berufs- und Privatleben immer wieder in einander. „Dieser Beruf ist auch Berufung“, sagt sie.

Neue Trauerkultur

Das Gespräch mit Bianca Schulze wird schnell tiefgründig. Ihr Konter auf die Frage, ob Kinder anders trauern gehört zum großen Thema des Austausches. Die Art zu trauern habe sich verändert, findet die Diakonin: „Es ist von einer persönlichen Geschichte zu einem Akt, der vollzogen wird, geworden.“ Früher hätten die Menschen Trauerkleidung getragen, es habe das Trauerjahr oder die Mitsorge der Nachbarn gegeben. Und heute? Da wechselten Menschen die Straßenseite, weil sie nicht wissen, wie sie Trauernde ansprechen sollen. Und: „Bestattungen werden immer mehr ins Anonyme verschoben.“ Bianca Schulze ergänzt: „Trauerkultur scheint immer mehr verloren zu gehen.“

Zwischen diversen Schlucken Kaffee und Bissen ins Dinkelbrot erfährt Bianca Schulzes Gegenüber: Die Arbeit im „Anderland“ ist etwas Besonderes. „Wir arbeiten mit der Haltung des Spiegelns“, erklärt Bianca Schulze. Diese Methode geht zurück auf den Psychotherapeuten Carl Rogers. Einfach gesagt: Im „Anderland“ wird das, was die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise ihre Angehörigen dort machen, nicht bewertet. Denn: Nach Carl Rogers kann jeder Mensch für sich selbst herausfinden, was für ihn in seiner jeweiligen Lebenslage das Beste ist. „Es soll ein wertschätzender Umgang, aber wertfreier Raum sein“, ergänzt die Diakonin.

Diese Haltung „schwappt mit in die Arbeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden hinein“, beschreibt sie die Überschneidungen: „Ich versuche, mit meiner Arbeit Räume zu öffnen.“ Im Konfirmandenunterricht gehe es heute nicht nur darum, das Glaubensbekenntnis oder das Vaterunser auswendig zu lernen. Im Gegenteil, die jungen Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, sich mit ihrem Glauben und der eigenen Spriritualität auseinanderzusetzen.

Dabei erlebt Bianca Schulze immer wieder Dinge, die sie „beeindruckend“ nennt – im positiven Sinne. So etwa im November, als sie mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden am Thema Tod und Sterben arbeitete. Dazu verteilte sie kleine Streichholzschachteln. Das Ziel: Die Leute sollten gestalten, wie sie sich einen Raum nach dem Tod vorstellen. Ein Junge schloss die Streichholzschachtel, ohne zu zeigen, was innen war. An seine Begründung erinnert sich Bianca Schulze genau: „Ich weiß nicht, ob es etwas nach dem Tod gibt. Aber wenn da was kommt, ist es ein ziemlich großes Geschenk.“