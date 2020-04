Tina Härtel schreibt Texte und Melodien für ihre neue CD und widmet sich der Familie. (Michael Winter)

Landkreis Osterholz. Vermutlich zuckt Florian Smit mit den Schultern, wenn er sagt: „Bisher trifft kein Hilfsprogramm auf mich zu.“ Der Naturfotograf sitzt wie viele Deutsche auch zu Hause in seiner Wohnung in Osterholz-Scharmbeck. Das Gespräch erfolgt telefonisch ohne Wahrnehmung von Körpersprache. „Und mit einem Kredit wäre mir nicht geholfen“, fügt Smit an. Denn den müsste er ja irgendwann zurückzahlen. Und welcher Kunstschaffende könne das schon bewerkstelligen. Alle Kurse, Workshops und Multimediavorträge sind abgesagt – bis Juli. Die Corona-Krise trifft auch Kleinkünstler hart. Auftritte, Konzerte und ähnliche Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt. Den Kunstschaffenden fehlen die Einnahmen. Auf der anderen Seite haben sie Zeit, die bisweilen der Kreativität zugute kommt.

Auch Florian Smit lebt hauptsächlich von seinen Veranstaltungen. Der Kreisstädter ist bekannt für seine schönen, aber auch aufrüttelnden Naturfotos, für die er schon viele Preis gewonnen hat. Sie rühren an und werden bewundert. „Ich verkaufe meine Fotos auch über meinen Online-Shop“, berichtet Smit. Doch die Einnahmen daraus machen nur einen kleinen Teil seines Einkommens aus.

Er habe Reserven. Doch wie lange sie reichen, das sei ungewiss. Zumal er sich gerade einen Hof gekauft hat, den er sich mit seiner Verlobten zurechtmachen will. Die Pandemie hat vieles des deutschen Alltags in das Internet verschoben. Skype und Socialmedia verbinden die Menschen. „Wir wollen das auch stärker nutzen“, erläutert Florian Smit. Das helfe dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, sich ins Gespräch zu bringen. Geld verdienen lasse sich damit als Fotograf aber wenig, findet der Fotokünstler. Natürlich könne er einen Vortrag online anbieten. Doch das sei nicht sein Ding. Er sei ein Verfechter von Livevorträgen, bei denen das Feedback des Publikums spürbar sei und Gespräche geführt werden können.

Auch der Osterholzer Kunstverein bietet im April einen dreitägigen Workshop mit Florian Smit zum Thema Frühlingsblüher an. Ob er allerdings stattfinden kann ist ungewiss. Und Reisen, auf denen Smits Bilder entstehen, sind auch nicht möglich. Derzeit nutzt der Fotograf die Zeit also, um sein Fotoarchiv zu sortieren und zu pflegen. „Ich bin auch schon hier auf eine Fotorunde losgezogen“, erzählt der Bildkünstler. Er hofft, dass viele Veranstaltungen später nachgeholt werden können.

Osterprojekt abgesagt

Bereits abgesagt wurde das Osterprojekt des Bremer Landesjugendorchesters, wie die Touristikbeauftragte der Samtgemeinde Hambergen, Anke Fiedler, mitteilt. Eine Woche lang sollten rund 100 junge Musiker im Tagungshaus Bredbeck die 8. Sinfonie von Anton Bruckner einstudieren. Anschließend waren vier Konzerte geplant. Traditionell stand auch die Uwe-Brauns-Halle in Hambergen im Terminkalender. Das Orchester ist als gemeinnütziger Verein registriert und will junge Musiker fördern. Das Budget sei eng gestrickt, erläutert Anke Fiedler. Da drückten bereits getätigte Ausgaben für die Projektwoche schwer auf die Vereinskasse. Die Mitglieder hoffen nun auf Hilfe der Musikfans. Wer bereits Karten für eines der Konzerte hat, kann sie bei der Verkaufsstelle erstatten lassen. Das Geld, so hofft der Verein, könnte dann als Spende zur Unterstützung des Landesjugendorchesters genutzt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ljo-bremen.de.

Ähnliche Hoffnung gibt es derweil von vielen unterschiedlichen Künstlern, deren Auftritte, Konzerte und Events wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten. Wer da Karten habe, solle sich den Preis dafür – oder nur einen Teil davon – einfach nicht erstatten lassen. Damit könnten besonders etwas unbekanntere Künstler die Krise einfacher meistern, heißt es.

Einfach ist das allerdings nicht, wie derzeit die Sängerin Tina Härtel erfahren muss. „Es fällt ja einfach alles unter den Tisch“, bemerkt Härtel. Ihre Einnahmen liegen derzeit bei Null. „Ich sitze zu Hause mit meinem Sohn“, erzählt sie per Telefon. „Wir waren spazieren. Ansonsten versuchen wir so wenig wie möglich rauszugehen“, so Härtel weiter. Die meisten ihrer Konzerte seien bisher aber nur verschoben und nicht gänzlich abgesagt. So habe sie immer noch die Hoffnung, dass viele davon später nachgeholt werden können.

„Man überlegt auch mit Kollegen, was man machen kann“, verrät Tina Härtel. Videokonzerte gehören beispielsweise dazu. Einnahmen können Musiker aber nur schwer daraus generieren. Meistens laufe das wie bei den sogenannten Hutkonzerten. Dort ist der Eintritt frei, nachher sollen die Zuschauer etwas in den Hut werfen. Was real schon schwierig ist, funktioniere online noch weniger. Kaum jemand überweise auf das eingeblendete Konto.

Derzeit halte sie sich mit Stimmtrainig fit. „Die Ruhe hat auch etwas Positives“, meint die Musikerin. Sie habe Zeit, eigene Liedtexte zu schreiben oder zu komponieren. Ständig versuche sie in Zusammenarbeit mit ihrem Pianisten mehr eigene Lieder in ihr Programm aufzunehmen. „Per Telefon versuchen wir Akkorde abzustimmen“, erzählt sie. Derzeit arbeiten sie auf eine neue CD hin, die Paarungszeit heißen soll. „Man muss improvisieren“, findet sie.

„Eben hat mir jemand abgesagt“, merkt Detlef Gödicke bei unserem Anruf an. Das musikalische Urgestein aus Osterholz-Scharmbeck nimmt es gelassen zur Kenntnis. „Ich mache nicht mehr so viele Auftritte“, sagt er. Vor Jahren hätte ihn die Situation durch das Coronavirus viel schlimmer getroffen. „Für viele Kollegen ist das allerdings eine Katastrophe“, weiß Gödicke, der in der Musikwelt gut vernetzt ist. Die Einnahmen liegen überall brach. Und angebotene Kredite müssten auch zurückgezahlt werden. Eine seiner Haupteinnahmequelle, der Musikladen in der Kreisstadt, ist allerdings auch geschlossen. Er stehe aber auf vielen Beinen. Unter anderem schreibe er für zwei Magazine. Und diese Woche macht er mit seinem Geschäftspartner eine Art Drive-In hinter dem Geschäft. Gödicke hat sich aber gleich bei der NBank wegen Unterstützung angemeldet.

Neben den Kleinkunsttreibenden, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, trifft die Krise zudem die Hobbykünstler. Die einen verdienen sich durch Kurse oder Verkäufe etwas dazu, es geht aber vor allem auch um den Austausch. Schließlich wollen sich ja alle durch ihre Kunst ausdrücken und die Werke einem Publikum zeigen. „Es fallen viele Ausstellungen aus“, erinnert Katrin Schütte, Vorsitzende des Kunstvereins Osterholz. In denen stecke viel Arbeit und Herzblut. Auch die Ausstellung „Kunst+Tattoo“ fällt wohl aus.

Ebenfalls abgesagt wurde die Creartour in der Samtgemeinde Hambergen im Mai. Dort wollten Kreative aus der Samtgemeinde ihre Werkstätten und Ateliers am 9. und 10. Mai öffnen. Die Vorschau darauf, eine Ausstellung im Rathaus, fällt ebenfalls aus.