Der Ruf der Mauersegler hört sich nach Sommer an. Dieses Jahr sind sie allerdings früher als sonst wieder fort gezogen. (NABU/D. Erlenbach)

Landkreis Osterholz. Wenn ihr Ruf durch die Straßenschluchten und über die Dächer der Städte und Siedlungen schallt, hat der Sommer seine Stimme gefunden. Für viele Menschen gehört das unverkennbare Sriih-sriih der Mauersegler zur warmen Jahreszeit dazu. Für dieses Mal ist er bereits verklungen. Hambergen, wo die örtliche Nabu-Gruppe sich sehr für den Mauersegler engagiert, hat der Zugvogel längst in Richtung Südafrika verlassen, berichtet Nabu-Mitglied Gerold Wieting.

„Für uns überraschend sind die Mauersegler vor dem 5. August gestartet“, erzählt der Naturschützer. Dadurch hätten er und seine Mitstreiter den Formationsflug der Vögel verpasst. Sie hätten nicht zählen können, wie viele Jung- und Altvögel aufgebrochen sind. Eigentlich habe man in der Region die Erfahrung gemacht, dass die Mauersegler am 8. Mai kämen und am 5. August abreisten. Bisher habe das gut gepasst. Diesmal gar nicht. „Die Vögel kamen nämlich auch erst zwischen dem 10. und 15. Mai an“, bemerkt Wieting. Er vermutet: „Sie wurden wohl durch kalte Winde aufgehalten.“

Dass die Vögel allgemein später eintrafen, konnte der Nabu Niedersachsen auf Rückfrage zwar nicht bestätigen. Dafür aber, dass sie sehr pünktlich zum 1. August, zum Teil sogar Ende Juli wieder fort waren. Rüdiger Wohlers vom Landesverband des Nabu fürchtet, dass „die Mauersegler langfristig zu den Vögeln gehören dürften, die Probleme mit dem Klimawandel bekommen“. Der könnte zu einer Ausdehnung der Sahelzone führen, was wiederum die Mauersegler zwingen würde, weiter zu fliegen. Sie wären länger unterwegs.

Dass die Vögel in einzeln und in kleinen Grüppchen nach Hambergen zurückkehrten, erschwerte es dem dortigen Nabu, ihre Zahl zu ermitteln. Anfang August 2019 seien gut 40 Mauersegler aufgebrochen, erinnert Gerold Wieting sich. „Wir hatten mit mehr Rückkehrern gerechnet“, sagt er. Als er in Gedanken die belegten Nistkästen durchgeht, kommt er dennoch auf eine gute Zahl: „Insgesamt hatten die Mauersegler über 18 Kästen belegt, in denen je zwei Jungvögel aufwuchsen.“ Er geht davon aus, dass es alle Küken geschafft haben.

Ein paar Nistkästen hätten Spatzen und Stare den Mauerseglern weggeschnappt. Zwar verschließen die Naturschützer die Zugänge zu den Kästen über den Winter. Aber da sie mit den Mauerseglern bereits um den 8. Mai gerechnet hatten, waren die Brutplätze etwas vor der Ankunft der Zugvögel geöffnet worden.

„Die Population hier in Hambergen wächst ganz erstaunlich“, berichtet Gerold Wieting. Deshalb würden sie weiterhin neue Stellen suchen, an denen sie Nistkästen anbringen könnten. Fünf bis sechs solcher Kästen hätten sie bereits gezimmert und könnten sie an geeigneter Stelle anbauen. „Mauersegler sind sehr saubere Vögel“, versichert Wieting und hofft auf Interesse in der Bevölkerung.

„Der Brutplatzdruck scheint sehr groß zu sein“, berichtet auch Rüdiger Wohlers. Die einst verpönten Nistkästen würden inzwischen sehr gut von den Mauerseglern angenommen. „Ich bin seit 40 Jahren beim Naturschutz“, erzählt er. Früher konnte es 20 oder 30 Jahre dauern, bis solche Kästen von den Zugvögeln angenommen wurden. „Inzwischen beziehen sie sie schon nach einem Jahr“, sagt er.

In diesem Jahr seien bei der „Stunde der Gartenvögel“, eine Vogel-Zählaktion des Nabu, außerdem deutlich mehr Mauersegler gesichtet worden. Aber der Eindruck trüge. Unterm Strich gehe der Bestand zurück. Als einen Grund nennt der Nabu-Mitarbeiter die schwindenden Nistmöglichkeiten. Durch die energetische Sanierung von Altbauten und die dichte Bauweise von neuen Häusern fänden sie keine Brutplätze mehr. Das erkläre auch das neue, große Interesse der Mauersegler an den künstlichen Nisthilfen. Gleichzeitig bedrohe das Insektensterben den Vogel. Denn er ernährt sich ausschließlich von Insekten und braucht sie zur Aufzucht seiner Küken.

Gefangen werden die Insekten vom Mauersegler im Flug. Am Boden picken – das gibt es bei ihm nicht. Überhaupt verbringt er sein Leben überwiegend in der Luft. Bei schlechtem Wetter, wenn keine Insekten fliegen, legen die Mauersegler mehrere Hundert Kilometer zurück, um Futter zu finden. Wenn ihre Rückkehr zum Nest mal wieder länger dauert, überstehen die Jungvögel diese mitunter mehrtägige Phase ohne Fressen in einer Art Starre. Sind die Altvögel mit dem Schnabel voller Insekten zurück, erwachen die Jungen aus diesem „Winterschlaf“.

In den vergangenen Jahren hat der Naturschutzbund allerdings beobachtet, dass es immer mal wieder Küken gibt, denen dieses Ausharren nicht helfen kann. Sie schlüpfen so spät, dass ihre Eltern bereits gen Afrika aufbrechen, bevor bei den Küken das Gefieder voll ausgewachsen ist. „Sie sind noch flugunfähig“, sagt Rüdiger Wohlers. Er selbst habe das dieses Jahr Anfang September erlebt. Er habe ein Mauersegler-Junges am Boden unter einigen Nistkästen gefunden. Das Küken habe wohl so lange auf die Rückkehr der Eltern gewartet, wie es ging und sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als den Kasten zu verlassen. „Ich habe den kleinen Mauersegler in die Wildtierauffangstation nach Rastede gebracht; er hat es geschafft“, erzählt Wohlers. Dass es noch ein zweites Küken im Nest gab, das es nicht gepackt hat, könne er allerdings nicht ausschließen. Freiwillig würden die Eltern-Vögel ihre Küken übrigens nicht im Stich lassen. „Irgendwann wird ihre Zugunruhe zu groß, dann müssen sie losfliegen“, sagt Wohlers.

Nun sind sie also alle wieder fort. Den Klang des Sommers haben sie mitgenommen. Erst Anfang Mai erwartet Gerold Wieting seine Mauersegler zurück – gemeinsam mit ihren Artgenossen, die unter anderem in Ritterhude an der Riesschule und an einigen Gebäuden in Osterholz-Scharmbeck regelmäßig in Nistkästen brüten. Für drei Monate sorgen sie dann für Sommerstimmung. Länger hält es die Mauersegler nicht im Norden.