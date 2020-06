Traditionell am ersten September-Wochenende drängen sich alljährlich die Menschen vor dem Ritterhuder Rathaus auf der Riesstraße. 2020 aber fällt das Hammefest aus. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Das verlängerte Verbot für Großveranstaltungen bringt Bürgermeister und Vereinschefs ins Grübeln. Weitere Traditionsveranstaltungen werden abgesagt, das Miteinander bleibt vielerorts auf der Strecke. Beteiligte blicken kurz vor Sommeranfang schon mit Sorge auf die Vorweihnachtszeit mit ihren Basaren und Weihnachtsmärkten.

Andreas Wittenberg zeichnet ein düsteres Bild von der derzeitigen Lage. Der Bürgermeister der Gemeinde Hagen im Bremischen hatte sich bereits Mitte Mai mit seinem Team zusammengesetzt, um schwierige Entscheidungen anzugehen: Am Ende der Beratung sagten sie das Vorlesefieber, das Hermann-Allmers-Schwimmen und den Herbstmarkt ab. Bei allem Optimismus sei ihnen klar geworden, dass auch im Herbst der Infektionsschutz noch das beherrschende Thema sein dürfte, erläutert der Bürgermeister.

Die aktuelle Entscheidung der Bundesländer, Großveranstaltungen bis 31. Oktober zu untersagen, habe ihn deshalb nicht überrascht, wie er zu verstehen gibt. Die Auswirkungen aber, die die Pandemie mit zunehmender Dauer verschärfe, beschäftigten ihn umso mehr. „Sie wirkt wie eine Katastrophe“, sagt Wittenberg und weist auf die wirtschaftlichen Auswirkungen hin. „Auch die Schausteller sind ja besonders betroffen“, gibt er zu bedenken. „Zumindest die Weihnachtsmärkte könnten ja stattfinden“, findet Wittenberg. „Doch wenn es zu einer zweiten Welle der Infektionen kommt, ist das Thema auch hinfällig“, schiebt er schnell hinterher. „Wir hangeln uns einfach von Woche zu Woche.“

In Ritterhude herrscht Katerstimmung, ohne dass gefeiert wurde: Das Hammefest, das traditionell am ersten September-Wochenende stattfindet, ist für 2020 abgesagt worden. Die „fünfte Jahreszeit“, wie viele Ritterhuder die mehrtägige Sause auf der Riesstraße betiteln, muss aufgrund geltender Hygieneregeln ausfallen. Michael Harjes, der den Festverein seit 2005 leitet, ist bedient. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal verkünden muss“, sagt Harjes der Redaktion. „Die Stimmung ist bei uns auf dem Nullpunkt.“ Die Entscheidung, das Fest abzusagen, sei bereits in der vergangenen Woche gefallen. Vorab habe er mit Verantwortlichen in anderen Kommunen im Austausch gestanden.

Lange sei im Hammefest-Verein darüber nachgedacht worden, wie es klappen könnte, sagt Harjes. Es habe Überlegungen gegeben, „etwas Kleines zusammen mit dem Hamme-Forum zu machen“. Irgendwann aber ist ihnen allen klar geworden, dass ein Fest mit vielen Tausend Besuchern zurzeit nicht zu verantworten wäre. „Es gibt ja auch so etwas, wie eine moralische Verantwortung“, ist Harjes überzeugt. „Wer möchte schon einem anderen Menschen schaden, indem man ihn ansteckt?“ Nun würden Schausteller und Musiker über den Sachstand informiert. „Wir müssen jetzt mit allen reden.“

Stadthallen-Manager Matthias Renken wartet das Kleingedruckte im Verordnungstext ab. Dass das Verbot von Großveranstaltungen wohl verlängert werde, habe er geahnt. Nun aber komme es auf den genauen Wortlaut der Verordnung an, die Ausnahmen möglich machen soll. „Entscheidend wird sein, wie der Begriff ,Großveranstaltungen‘ definiert ist“, erläutert Renken. „Wir müssen dann die Umsetzbarkeit prüfen.“

In Renkens Worten schwingt die Hoffnung auf bessere Zeiten mit, denn die gesamte Branche hat es schwer erwischt. Die Auswirkungen der Pandemie bezeichnet er als einen „Schlag ins Kontor“. Die Veranstalterszene ist nun damit beschäftigt, Ausweichtermine für Künstler zu finden. Derweil wollen Kartenkäufer ihre Tickets umtauschen oder sich den Preis erstatten lassen. Matthias Renken ist zurzeit unter anderem damit beschäftigt, E-Mails von Kunden zu beantworten. Zudem halte er Kontakt zu den Partnerfirmen aus der Branche. Hier und da würden auch Kontakte zu neuen Agenturen geknüpft, betont er.