Nachdem sie wochenlang die Haushalte mit Lebensmitteln beliefert haben, kehrt mit der Öffnung der Ausgabestelle für Helfer wie Sophie Reis so etwas wie Normalität zurück (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der Ausbruch der Pandemie hat vielem einen Riegel vorgeschoben. Auch die Helfer der Osterholzer Tafel, die im Gästehaus des Diakonischen Werkes im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck an der Loger Straße untergebracht ist, standen mit Beginn des Shutdowns vor einem Problem. Wie sollten sie die Gesundheit der Tafel-Kunden als auch ihre eigene schützen? Die Lösung: Die Tafel wurde zum Bringdienst und belieferte von da an etwa 115 Haushalte in der Kreisstadt und umzu mit gespendeten Nahrungsmitteln. Nun steht die nächste Herausforderung bevor: Die Rückkehr zu einer neuen Normalität – allerdings unter strickten Auflagen. Und damit das Ende des Lieferservices.

„Am Donnerstag, 25. Juni, öffnet die Tafel an der Loger Straße wieder ihre Türen“, sagt Kirchenkreis-Sozialarbeiterin Angelika Meurer-Schaffenberg. Dafür hat das Team des Gästehauses bestimmte Verhaltensregeln festgelegt und mahnt die Besucher, diese einzuhalten: „Wer sich nicht daran hält, wird weggeschickt!“ Damit sich die Besucher nicht zu nahe kommen, werde das Gelände vor dem Gästehaus mithilfe von Leitpfosten aufgeteilt.

„Tafelausgabe ist nun montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr“, sagt Meurer-Schaffenberg. An diesen beiden Tagen werden die Besucher gebeten, nicht früher als 13.45 Uhr zum Gästehaus zu kommen. „Vielleicht müssen wir noch etwas vorbereiten, vielleicht verzögert sich noch etwas – wir wollen die Menschen nicht zu lange draußen stehen lassen“, erklärt Meurer-Schaffenberg. Und: „Es hat sich gezeigt, dass weniger Wartezeit entsteht, wenn die Besucher später kommen!“ Durch die Verlängerung der Öffnungszeit um eine Stunde werde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Besucher nun in einer Warteschlange auf die Ausgabe der Lebensmittel warten müssen. Angelika Meurer-Schaffenberg versichert: „Wir können auf jeden Fall sicherstellen, dass genug für alle da sein wird.“ Menschen mit Beeinträchtigung und einer Berechtigung zum Einkauf vorab, rät das Tafel-Team, um 13.30 Uhr zu kommen. „Aber bitte nicht früher.“

Da die Besucher vor der Tür warten müssen, empfiehlt sie ihnen, einen Sonnen- oder Regenschirm mitzubringen. Je nach Wetterlage. Denn auf dem Gelände gebe es keinen Unterstand. „Alle berechtigten Besucher der Tafel müssen außerdem eine Maske tragen und den Mindestabstand einhalten“, weist die Sozialarbeiterin auf weitere Sicherheitsregeln hin. Nur einer Person pro Haushalt sei der Einkauf erlaubt, nur die Karteninhaber erhielten Einlass. „In Ausnahmefällen benötigen wir sonst eine Vollmacht für einen Vertreter“, sagt Angelika Meurer-Schaffenberg.

Die Besucher müssten auch ihren Personalausweis mitbringen. Denn sie würden registriert. Hintergrund: „Sollten wir doch einen Corona-Fall erleben, können wir über die Registrierung eventuelle Kontaktpersonen ausfindig machen – diese Maßnahme dient allein dem Schutz unserer Besucher“, sagt Meurer-Schaffenberg. Kinder und Babys im Kinderwagen sollten in den nächsten Wochen zu Hause bleiben, rät die Sozialarbeiterin weiter. Die Wartenden würden dann zu einem Fenster geleitet. Dort könnten sie ihren „Einkauf“ bezahlen. Hilfreich sei es, wenn sie das Geld für die Bezahlung bereits passend bereit hielten. Erst dann gehe es ins Gebäude zur Lebensmittel-Ausgabe. Nur jeweils eine Person dürfe rein.

Und auf noch etwas weist sie hin: „Leider können wir in dieser Zeiten keinen Toilettenbesuch ermöglichen. Bitte denken Sie daran, bevor Sie sich zu uns auf den Weg machen.“

Als im März das öffentliche Leben abrupt zum Stillstand kam, stand den Helfer aber selbst diese stark regulierte Möglichkeit, die Tafel zu betreiben, nicht offen. Für das Tafel-Team eine Belastung. Es wusste, wie dringend die Tafel-Besucher auf die Lebensmittel angewiesen waren. Schließlich verfielen sie auf die Idee, die Haushalte zu beliefern. „Ab da starteten wir immer freitags unsere kostenlosen Liefertouren“, berichtet die Sozialarbeiterin. Dabei hätten sich die Helfer bemüht, die Wünsche von Vegetariern ebenso zu berücksichtigen wie auf gluten- oder laktosefreie Ernährung sowie auf schweinefleisch-freie Lebensmitteln einzugehen. Jeder Lieferung lagen schriftliche Informationen zum Gästehaus sowie den mitgelieferten Lebensmitteln und ein paar aufmunternde Worte bei. Denn, so berichtet Angelika Meurer-Schaffenberg: „Viele unserer Besucher vermissen in diesen Tagen auch die Möglichkeit, mit andern zusammenzukommen.“

Möglich war dieser Bringdienst jedoch nur, weil sehr viele Menschen der Tafel spontan ihre Hilfe angeboten hätten, bemerkt sie. Denn ein Großteil der Stamm-Helfer habe selbst zu einer der Risikogruppen gehört, durfte nicht anpacken. „Das hat dem Stammteam sehr geholfen, und wir schulden allen Beteiligten großen Dank.“ Auch zwei Sponsoren hätten sich in dieser Zeit gefunden, die die Tafel finanziell unterstützen.

Angesprochen auf die Wärmestube und die Mahlzeiten dort bedauert Angelika Meurer-Schaffenberg, dass bislang noch keine Wiedereröffnung umsetzbar sei.