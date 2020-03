Einige Anwohner kritisieren, dass auf der Straße Am Knorren Tempo 70 gefahren werden darf. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Tempo-70-Regelung auf der Straße Am Knorren ist für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Werner Schauer verbesserungswürdig. Das machte Schauer anlässlich einer neuen Veranstaltungsreihe klar, mit der die Genossen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen wollen. Zum Auftakt waren die Sozialdemokraten in Pennigbüttel zu Gast. Im Vereinsheim des SV „Komet“ ging es schnell zur Sache. Vor allem das Thema Straßenverkehr beherrschte die Veranstaltung mit dem Titel „Auf ein Wort“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Werner Schauer schrieb eifrig mit, während Parteigenossen wie Martin Kock und Niels Meyring, Klaus Sass, Stephan Dickel und Peter Schnaars genau hinhörten. Denn relativ zügig war die anfängliche Zurückhaltung der Pennigbütteler Bürger dem offenen Wort gewichen. Vor allem der Straßenverkehr macht den Einwohnern zu schaffen, wie zu hören war.

„Mama-Taxis“ als Ärgernis

Knotenpunkte wie der Straßenbereich vor der Grundschule und die Kreuzung an der Marie-Curie-Straße waren als Gefahrenpunkte schnell ausgemacht. Ein unübersichtlicher Straßenverlauf und „Mama-Taxis“ vor der Grundschule wurden als Ärgernis bezeichnet. Der zusätzliche Verkehr in Höhe des Schulhof-Einfahrt sowie zu schnell fahrende Autos machten das Einfädeln und Abbiegen schwer, war man sich einig.

Abhilfe schaffen könnte eine Tempo-Tafel, die an verschiedenen Straßen im Wechsel aufgestellt wird, so die Meinung einiger Teilnehmer. Während Ortsvorsteherin Martina de Wolff laut darüber nachdachte, das gesammelte Geld aus dem Weihnachtstern-Projekt für eine Anschaffung zu verwenden, tendierte Werner Schauer dazu, die kreiseigenen Tempo-Messtafeln dort einmal aufzustellen.

Die Tempo-70-Strecke am Knorren war ebenfalls ein Thema. Ein Anwohner sprach sich dafür aus, den 300 Meter langen Abschnitt zwischen Bahnübergang und der Straße Im Grünnen zu beruhigen. Dort verlaufe der Radweg fast unmittelbar neben der Fahrbahn. Seine Kritik an der aktuellen Regelung stoße bei der Stadtverwaltung auf taube Ohren, betonte der Mann. Nicht aber aber bei Werner Schauer: Ihm sei die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde ein Dorn im Auge, wie er im Vereinsheim bekannte. „Die Verkehrssituation am Knorren ist nicht nachvollziehbar“, stimmte der Fraktionschef dem aufgebrachten Anwohner zu.

Der hatte zuvor darauf hingewiesen, dass er mit dem Wortlaut eines Antwortschreibens der Stadtverwaltung nicht einverstanden ist. Diese hatte formale Vorgaben für die Temporegelung geltend gemacht. So sei unter anderem die Bebauung entlang der Straße nicht durchgehend. „Das ist enttäuschend“, steht für den erbosten Anwohner fest. Zudem habe ihm die negative Antwort auch die Lust genommen, sich weiter im Ort zu engagieren.

Ein Pennigbütteler wehrte sich im Gegenzug gegen eine – aus seiner Sicht – unsinnige Regelungswut und weitere Tempo-Beschränkungen. Man brauche nicht mehr Tempo-30-Zonen in der Stadt, betonte er. Denn mancherorts könne man gar nicht mehr als Tempo 50 fahren, ohne Gefahr zu laufen, von der Straße abzukommen. Als Beispiel führte er den geschlungenen Fahrbahnverlauf in der Straße Unter den Linden an. „Wer kann da schon 50 fahren?“, fragt er in die Runde.

Auch das Thema Bodenversiegelung wurde vorgebracht. Pennigbüttel sollte als gutes Beispiel vorangehen, indem man im Ort weitere Bodenversiegelung vermeidet, schlug ein Bürger vor. Zudem sollte der Begriff „Gartenstadt am Teufelsmoor“ belebt werden. Dazu könnte an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Osterholz-Scharmbeck ein Fachbereich für Gärtner geschaffen werden.

Werner Schauer sicherte zu, das Gespräch mit BBS-Schulleiter Wilhelm Windmann zu suchen. Der Ehren-Obermeister der Dachdeckerinnung Osterholz, Hartmut Brummerhop, ermutigte in der Diskussion dazu, mehr Carports mit Gründächern auszurüsten.

Die Aktion „Auf ein Wort“ soll fortgesetzt werden. Demnächst sind die SPD-Genossen um Werner Schauer in Freißenbüttel zu Gast. „Wir versuchen als Fraktion, Dinge aufzunehmen, die wir verändern wollen“, sagte Schauer zum Abschluss. Die Gesprächsrunde habe gezeigt, dass es unterschiedliche Auffassungen über ein und dasselbe Thema gebe. Auch deswegen sei es wichtig, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.