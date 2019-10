Vertieft ins eigene Werk: kein seltener Anblick im Malkurs des Kunstvereins. (Fotos: Ulrike Schumacher)

Osterholz-Scharmbeck. Kann an der Wand eines Zimmers ein Sonnenblumenfeld wachsen? Im Traum vielleicht, mögen manche antworten. Oder in der Fantasie. Was ein passender Gedanke ist, denn Fantasie spielt neben Akribie auch eine wichtige Rolle bei dem Sonnenblumenfeld, das im Herrenhaus auf Gut Sandbeck von der Wand eines der Räume strahlen soll.

Noch sind die gelben Schönheiten aber nicht fertig. Noch müssen die Mädchen, die sich dort zum Malen treffen, daran arbeiten. Noch halten sie Pinsel in den Händen, um ganz sachte Farbstrich für Farbstrich aufzutragen. Bis Kursleiterin Katrin Schütte das erste Sonnenblumenbild an die Wand hängen kann. Die Kunstpädagogin, Kunsttherapeutin und Künstlerin ist Vorsitzende des Kunstvereins Osterholz, der regelmäßig auch Kunstkurse für Kinder anbietet.

„Wir machen seit Jahren immer wieder Aktionen für Kinder und Jugendliche“, erzählt Katrin Schütte. Oft würden die jungen Künstler dann zum ersten Mal vor einer „richtigen“ Leinwand stehen und mit „richtigen“ Farben malen. Noch dazu mit großen Formaten arbeiten. „Viel größer als das A 3-Zeichenpapier in der Schule.“

Die Jüngeren, Kinder unter zehn, elf Jahren, würden meist „völlig unbedarft und ungehemmt“ ans Malen herangehen und dabei „immer verblüffende und überraschende Werke“ schaffen, weiß die Fachfrau. Anders sei es bei den Älteren. Sie hätten manchmal schon „eine gewisse Schere im Kopf“. „Erwachsene spüren sofort den Leistungsdruck“, berichtet die Kunstpädagogin aus ihren Kursen. So „einfach drauflosmalen“, würden sie denken, „das geht doch nicht“. Katrin Schütte macht ihnen dann Mut: „Doch es geht.“ Was dabei hilft: „den Kopf ausschalten“.

Und es so machen wie die Kinder. Die greifen noch unbefangen zum Pinsel und haben Lust, mit Farben zu experimentieren. Darum geht es auch in den Kursen, die der Kunstverein Osterholz anbietet: „Die Kinder sollen Spaß haben und ihre Kreativität entwickeln können“, sagt Katrin Schütte. Ganz ohne Leistungsdruck, wie sie ihn aus der Schule kennen. Deshalb müssten die Kinder auch nicht bestimmte Fähigkeiten mitbringen, wenn sie in den Kursen mitmachen möchten, fügt Katrin Schütte hinzu. „Die Kurse und Aktionen des Kunstvereins zeigen immer wieder, wie viel Fantasie und Vorstellungskraft in unseren Kindern schlummern. Sie wollen nur geweckt werden.“

Die Mädchen, die an diesem Nachmittag zum Kunstkurs gekommen sind, haben schon etliche Bilder gemalt. Sie sitzen an der langen Tafel, den Blick auf die mit Leinwand überzogenen Pappen gerichtet, als seien sie in ihr Werk versunken. Die jungen Malerinnen haben genaue Vorstellungen davon, so scheint es, welche Wege der Pinsel nehmen soll. Vorsichtig lassen sie die mit Farbe getränkten Pinselhaare über die Leinwand streichen. So haben sie es bei Katrin Schütte gelernt. Wer den Pinsel wie einen Löffel aufdrückt, hat die Kunstpädagogin den Schülerinnen mit auf den Weg gegeben, erziele keine schöne Wirkung. „Außerdem leiden dann die Pinsel.“ Das wäre ungünstig, denn es gibt für sie auch diesmal wieder viel zu tun.

Katrin Schütte hat aus ihrem Garten eine üppige Sonnenblume mitgebracht und sie in einer Vase auf den Tisch gestellt. An anderen Maltagen können die Mädchen ihrer Fantasie auch mal freien Lauf lassen. Aber diesmal haben die Kursteilnehmerinnen die Aufgabe, die Blume möglichst genau abzumalen. „Das sieht doch schon echt aus, oder?“, fragt eines der Mädchen und zeigt der Kursleiterin das Bild. Katrin Schütte nickt anerkennend. Etwas abzumalen, ist keine leichte Aufgabe, erklärt sie. „Wer etwas abmalen möchte, muss anders beginnen als jemand, der aus dem Bauch heraus seine Fantasie spielen lässt.“ Beim Abmalen müssen die jungen Künstlerinnen auf die Proportionen achten. Die Einzelheiten des Motivs müssen im richtigen Größenverhältnis auf den Maluntergrund gebracht werden. Katrin Schütte stellt immer mal wieder solche Aufgaben, „weil es das aufmerksame Gucken schult, wenn ich die Kinder anhalte, genau hinzuschauen“, erklärt sie.

Aus der Ecke des Raums dröhnt das laute Pusten eines Föhns. Was Haare trocken macht, kann auch Bilder von Nässe befreien. Die achtjährige Anika schaltet auf die höchste Stufe. Das Gerät hat viel zu tun, weil das Mädchen auf die komplette Malfläche einen türkisblauen Bildhintergrund aufgetragen hat. „Wenn es nicht mehr glänzt, ist es trocken“, erklärt sie. Noch braucht ihr Bild eine steife Brise.

Meistens sind es Mädchen, die sich zu solchen Kursen anmelden, erzählt Katrin Schütte. „Sie sind kontinuierlicher.“ Jungen würden eher bei einmaligen Aktionen mitmachen. Da dürfte ihnen die „Kreative Ferienwoche“ gefallen, die Katrin Schütte zusammen mit der Bildhauerin Edeltraud Hennemann vom 14. bis 18. Oktober anbietet. Anmeldungen werden unter den Telefonnummern 01 60 / 95 37 04 81 oder 0175/ 5 26 73 55 entgegengenommen.

Was die Mädchen an dem Malkurs besonders schön finden? „Alles!“, lautet die Antwort. Was sollen viele Worte, wenn es sowieso zu sehen ist, dass sie gern mitmachen. Julia (acht Jahre) hat sich ein altes Oberhemd ihres Vaters übergestreift, damit die Acrylfarbe keine Kleckse auf ihrem T-Shirt hinterlässt. „Zu Hause male ich auch“, erzählt sie, „aber mit Buntstiften und Filzstiften.“

Am Föhn hat sich unterdessen eine Warteschlange gebildet. Vorsichtig balancieren die Mädchen ihre Bilder auf beiden Händen in Richtung Dröhnen. So langsam wächst das Sonnenblumenfeld an der Wand. Manche Mädchen sind auch schon mit dem nächsten Werk beschäftigt. Feine Bleistiftstriche zieren das Bild der achtjährigen Johanna. „Ich male mein Zimmer“, erzählt sie. „Das kann ich alles aus meinem Kopf.“ Die ersten farbigen Tupfer deuten ein Hochbett an. „Und da oben sitzt mein Stoffhund Wuffi“, zeigt das Mädchen auf eine bräunliche Rundung.

Katrin Schütte dürfte es freuen, dass die Mädchen auf ihren Leinwand-Pappen leuchtendes Gelb, knallige Rot-Töne und frisches Grün hinterlassen. Sie spricht in ihren Kursen auch über die Wirkung von Farben, erklärt, was der Farbkreis ist und welche Farben gut miteinander harmonieren. „Ich ermuntere die Kinder, auch mal kräftige Farben zu wählen“, sagt die Kunstpädagogin. „Damit nicht so viel Braun und Schwarz im Spiel ist.“

Der Acrylmalkurs ist ein fortlaufendes Angebot und findet dienstags statt – für Kinder ab fünf Jahren von 15.30 bis 17 Uhr und für Kinder ab zehn Jahren von 17 bis 18.30 Uhr. Anmelden und näher informieren kann man sich unter der Telefonnummer 0 47 95 / 95 32 58.