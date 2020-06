Iris und Hans Lütjen-Wellner schauen sich die vertrocknete Weide an. Im Frühjahr hatten sie neu gesät, wegen der Dürre ist nun "nur noch braune Erde übrig", sagen sie. (CARMEN JASPERSEN)

Die Auswirkung der diesjährigen Dürre sind je nach Hofbetrieb unterschiedlich. Wie waren die Auswirkungen für Sie?

Hans Lütjen-Wellner: Wir sind ein Mutterkuhbetrieb. Das heißt, ein Großteil meiner Fläche ist Weide- und Grasfläche. Gras, das auch für Silage genutzt wird, damit ich für meine Kühe das ganze Jahr über genug Grundfutter habe. Die Dürre dieses Jahr hat viele negative Auswirkungen auf die Flächen, aber es liegt auch daran, dass die vergangenen Jahre so schlecht waren.

Los gingen die Probleme bei uns im Sommer 2019. Durch die trockenen Jahre haben sich Mäuse explosionsartig vermehrt. Die haben uns schon im vorigen Jahr viele Flächen kaputt gemacht. Dann hat es im September angefangen, sehr stark zu regnen; dadurch ist in der Hammeniederung ein Großteil unserer Flächen überschwemmt worden; dort konnten wir auch nicht mehr mähen. Die Mäuse haben sich natürlich auf die trockeneren Standorte zurückgezogen und waren da, bis nur noch braune Erde übrig war.

Wir haben im Frühjahr Gras nachgesät. Aber Grassaat zu bekommen, war total schwierig, weil sich der Markt nicht auf die große Nachfrage eingestellt hatte. Und da wir ein Bio-Betrieb sind, war es noch knapper. Das Gras neu zu säen, hat überhaupt nicht funktioniert, weil der April und der Mai so trocken waren. Es ist überhaupt nichts gekommen. Und als krönenden Abschluss war im Frühjahr noch die Tipula-Larve auf den Feldern. Das ist schon fast wie die sieben biblischen Plagen; all das hängt mit der Dürre zusammen. In all den Jahren habe ich noch nie erlebt, dass es so schlecht gelaufen ist.

2018 war es eine sehr große Dürre, damals wurde den Landwirten ja auch geholfen. Da hatten aber alle Bauern noch Futterreserven – die sind jetzt aufgebraucht. Ich meine, dass dieses Jahr viel schlimmer ist – und auch noch schlimmer wird als die Jahre vorher.

Doch klar, jeder Tropfen ist gut. Aber es soll die nächsten Wochen wieder richtig heiß werden. Gerade erholt sich das Gras, dann wird das wieder anfangen zu verschrumpeln. Einmal Regen bringt noch nicht so viel.

Na ja, normale Witterungen.

Stimmt. Wir haben seit drei Jahren eine Frühjahrsdürre. Aber was will man machen? Sollen wir jetzt die Kühe abschaffen? Dazu wird es bei vielen Betrieben kommen: Die sehen dann, dass sie ihr ganzes Vieh nicht durch den Winter kriegen. Die werden abstocken, dann gehen die Fleischpreise nochmal in den Keller, wenn so viel Vieh auf den Markt kommt. Aber soll man die Landwirtschaft verändern?

Ein Problem der Landwirtschaft ist: Viele Betriebe sind finanziell angespannt. Die können nicht einfach so mit dem aufhören, was sie machen. Den Weg, den man eingeschlagen hat, den muss man erst mal weitermachen. Man weiß ja auch nie, wie sich das entwickelt. Wenn jetzt jemand, der immer Kühe gemolken hat, auf einmal umsatteln will zur Schweinemast, nur weil das gerade vielleicht besser läuft, weiß man noch nicht, wie das in zwei Jahren ausschaut.

Sicherlich freuen wir Landwirte uns, wie jede Branche, wenn es eine Unterstützung gibt. Aber das heißt ja nicht, dass das Problem nächstes Jahr nicht wieder da ist. Es sollten nachhaltige Lösungen gefunden werden.

Wir müssen alle unsere Gewohnheiten ändern. Nicht so viel mit dem Flugzeug fliegen, zum Beispiel. Die Landwirtschaft hat sicherlich mit der Überdüngung und dem, was man sonst noch so liest, einen Anteil daran, aber allein sind wir das auch nicht. Wir müssen alle zusammen schauen, dass wir das ganze Ding hier am Laufen halten.

Ich hoffe, dass sich beim Verbraucher langfristig durch diese Zeit etwas ändert. Es muss ein Umdenken stattfinden. Die Verbraucher sind bereit, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben. Es sollte nicht mehr so viel produziert werden, dafür bessere Sachen. Sodass die Landwirte immer noch ein gutes Einkommen haben. Die Politik ist meiner Meinung nach bei der Debatte ein bisschen scheinheilig. Die sagen, dass sich etwas verändern muss. Die Politik ist aber froh, wenn der normale Arbeiter nur noch zehn Prozent von seinem Gehalt für Lebensmittel ausgibt, weil er dann noch Geld hat, sich alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen und in den Urlaub zu fliegen. Früher hat man von seinem Einkommen Miete und Essen bezahlt und dann war die Kohle weg. Letztlich sparen momentan alle bei den Lebensmitteln. Man kauft sich einen Weber-Grill für 1000 Euro und legt da dann das Ein-Euro-Würstchen drauf. Das sollte sich ändern.

Zur Person

Hans Lütjen-Wellner

betreibt mit seiner Frau Iris einen Bio-Bauernhof in Teufelsmoor. Er bewirtschaftet den Hof seit 1984. 1992 hat er mit dem Melken aufgehört und die Mutterkuhhaltung weiter ausgebaut. 2001 ist der Hof auf Bio umgestiegen. Der Betrieb hat momentan 150 bis 160 Mutterkühe. Weibliche Kälber werden behalten und gemästet, männliche Kälber nach einem halben Jahr an einen Bio-Betrieb verkauft. Lütjen-Wellner hat eine Betriebsfläche von mehr als 400 Hektar, davon liegen zwei Drittel im Naturschutzgebiet.