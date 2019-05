Ornithologe Eckhard Brune (links) informierte die Teilnehmer einer Exkursion über den Moorschutz. (Luise Bär)

Hagen. Immer mehr Hagener wollen die fortschreitende Zerstörung des Grienenbergsmoores bei Kassebruch nicht länger hinnehmen. Das Moor soll erhalten bleiben und der Torfabbau gestoppt werden, fordern sie. Mit diesem Ziel will sich am kommenden Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, im Bramstedter Landgasthaus Ahrens ein Aktionsbündnis gründen.

Im Vorfeld hatten die Organisatoren, Vertreter der Hagener Freien Wähler (FW) und der SPD, zu einer Exkursion ins Moor bei Kassebruch eingeladen. Rund vierzig Teilnehmer nahmen daran teil. Sie ließen sich von Exkursionsführer Eckhard Brune, Geograf und Ornithologe, die Eigenart der Moore und die Besonderheiten im Grienenbergsmoor zeigen und erklären.

„Dieses Moor ist außergewöhnlich. Eine Ausnahme in ganz Nordwestdeutschland, denn hier regeneriert sich das Hochmoor auf mehreren Hektar“, sagte Brune und zeigte auf die wie ein Polster wachsenden Torfmoose. Sie haben keine Wurzeln und nehmen Wasser und Nährstoffe aus dem Regenwasser auf. Sie können so viel Wasser speichern, dass ein Mensch in ihnen versacke, warnte er vor dem Betreten der Moorflächen.

Einzigartige Vegetation

Die Vegetation sei einzigartig und trotz der immer noch anhaltenden Entwässerung sei der Boden nass. Ebenso habe eine vielfältige Tierwelt hier ihren Lebensraum, beispielsweise der auf der Roten Liste stehende Sandregenpfeifer oder und die Kreuzotter, die hier in hoher Dichte anzutreffen sei. Moore seien auch ein Refugium der Insektenwelt.

Seitdem der in einem Umweltbüro tätige Gutachter in der Gemeinde Hagen wohnt, besucht und beobachtet Brune das Grienenbergsmoor. Dabei bemerkte er beim Torfabbau Verstöße gegen Vorgaben und Gesetze und fragte im Naturschutzamt des Landkreises nach, das für die Genehmigung zuständig ist.

„Da habe ich ein Pulverfass aufgemacht“, beschrieb Brune die sich anschließende Auseinandersetzung mit der Behörde. Viele seiner Fragen zur Abbaugenehmigung oder Ausgleichsmaßnahmen seien nicht beantwortet worden. Besonders sauer sei ihm aufgestoßen, dass von den genehmigten 75 Hektar Abtorfflächen weniger als die Hälfte wieder vernässt werden sollen. Auch ein Entwässerungsgraben sei bis heute nicht verschlossen worden. Die bisher eineinhalb Hektar der Wiedervernässung seien schön fürs Auge, aber hinsichtlich der Artenvielfalt nicht erfolgreich verlaufen.

Viele Teilnehmer zeigten sich erstaunt, dass in so einem wertvollen Naturraum überhaupt noch Torf abgebaut werden darf, wo doch der Erhalt von Mooren Teil des Klimaschutzes sei. „Der Irrsinn des Torfabbaus geht weiter und der wird in einem so wertvollen Naturgebiet nicht mal überwacht“, äußerte sich eine Teilnehmerin. Das Grienenbergsmoor war in Politik und Öffentlichkeit erneut in den Fokus gerückt, als vor vier Jahren die damalige Eigentümerin der Abbaurechte (Compo-Gruppe) eine Änderung der Genehmigung beantragte. Grund waren ein teilweise zu tief erfolgter Torfabbau, der das bei der Genehmigung im Jahre 1991 festgelegte Wiedervernässungsverfahren nicht mehr zuließ.

Schon damals gab es quer durch die im Rat vertretenen Fraktionen herbe Kritik am weiteren Torfabbau und dem Genehmigungsverstoß. „Wir haben uns darauf verständigt, kein Verfahren gegen den Verstoß einzuleiten, sondern auf ein Einvernehmen mit der Abbaufirma gesetzt“, erklärte vor vier Jahren Siegmar Haude, Fachbereichsleiter im Naturschutzamt, im Hagener Bauausschuss.

Immer wieder gab es seitdem Anfragen von Ratsmitgliedern zum Torfabbau und Kontrollen. Auch Bürgermeister Andreas Wittenberg (parteilos) suchte das Gespräch mit Naturschutz-Amtsleitern Kerstin Norda: „Es laufen konstruktive Gespräche mit der Firma“, wurde ihm bestätigt.

Im März diesen Jahres verabschiedete der Rat eine von der FW- und SPD-Fraktion eingebrachte Resolution an den Landkreis, in dem ein Stopp des Torfabbaues gefordert wird, um einer „bewussten Vernichtung des Grienenbergsmoor entgegenzuwirken“.