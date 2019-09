Vor vier Jahren startete der Bürgerbusverein mit dem Liniendienst. In rund 10 000 Stunden Fahrzeit legten die Fahrer und Fahrerinnen in diesen vier Jahren mehr als 300 000 Kilometer zurück. (Peter von Döllen)

Gnarrenburg. Am 3. September 2015 war es soweit: Der Gnarrenburger Bürgerbus rollte erstmals über die Straßen der Gemeinde und des Umlandes. Die Bilanz bis jetzt ist positiv: In rund 10 000 Stunden Fahrzeit legten die Fahrer und Fahrerinnen in diesen vier Jahren mehr als 300 000 Kilometer mit dem „Dörphopper“ zurück. Dazu kommen 6000 Stunden Arbeit im Vorstand und den Arbeitsgruppen. Das Team umfasst insgesamt 30 Mitwirkende, die für die Fahrgäste aus Gnarrenburg und umzu ehrenamtlich im Einsatz sind.

Doch es soll weiter gehen. Heiner Cordes, Fahrdienstleiter des Vereins Bürgerbus Gnarrenburg, kündigt einige Veränderungen an. Voraussichtlich ab Dezember fährt der sogenannte Dörphopper auch die OsteMed-Klinik sowie den Bahnhof in Bremervörde an. „Darüber hinaus werden wir den Fahrplantakt anpassen, damit ein Umsteigen in die Nahverkehrszüge der EVB Richtung Buxtehude und Bremerhaven gut funktioniert und keine langen Wartezeiten entstehen“, führt Heiner Cordes weiter aus. Ziel der Vereinsmitglieder ist es, mit diesen Maßnahmen die Attraktivität des Bus-Angebotes zu steigern und weitere Fahrgäste zu gewinnen.

Dafür kann der Verein neue Fahrerinnen und Fahrer gut gebrauchen. „Einige unserer freiwillig Engagierten werden im kommenden Jahr altersbedingt aus unserem Team aussteigen“, erläutert Heiner Cordes. Der Bürgerbusverein würde sich deshalb über Menschen aus Gnarrenburg und Umgebung freuen, die Lust darauf haben, selbst einmal am Steuer des Bürgerbusses zu sitzen. Die Kosten für den dazu notwendigen Personenbeförderungsschein werden vom Verein übernommen. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 01 51 / 61 45 09 32 an den Verein wenden. Informationen gibt es auch im Internet unter der Adresse www.buergerbus-gnarrenburg.de.