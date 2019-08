Jens Themsen und Oliver Milz wollen die gewachsenen Aufgaben der Stadtmarketing-Gesellschaft gemeinsam schultern. (Michael Schön)

Osterholz-Scharmbeck. Der Aufsichtsrat des Stadtmarketings hat Oliver Milz und Jens Themsen als neue Geschäftsführer der zum „Stadt-Konzern“ gehörenden Gesellschaft benannt. Mit der Doppelspitze sollen nach dem Weggang von Sven Uhrhan, der in diesem Sommer das Amt des Baudezernenten in Oldenburg angetreten hat, vor allem Stadthallen-Chef Matthias Renken und sein sechsköpfiger Mitarbeiterstab entlastet werden. „Wir wollten mehr Personalressourcen in die Leitung bringen“, begründete Bürgermeister Torsten Rohde, der zum Aufsichtsrat des Stadtmarketings gehört, die Entscheidung in der Frage der Uhrhan-Nachfolge. Renken und sein Team hätten „Überstunden ohne Ende geschoben“, um die beiden Open-Air-Konzerte von Wincent Weiss und Pur mit dem Stadthallen-Rekord von 11 000 Besuchern „zu wuppen“.

Das Doppelspitzen-Modell ist ja gerade in der Politik en vogue. Zwar kann das neue Gespann der leitenden Angestellten nicht auch noch mit der besonders geschätzten Gender-Parität aufwarten, doch Rohde ist trotzdem hochzufrieden mit der „vielversprechenden“ Besetzung. Oliver Milz (48) weiß aus seiner Arbeit als Prokurist bei den Osterholzer Stadtwerken (seit 2003) und bei den Bäderbetrieben (seit 2010), „wo und wie das Geld verdient wird“. Wie die Stadtwerke und die Stadthalle gehören die Bäderbetriebe zu den städtischen Gesellschaften. Milz sieht daher dort Synergien, die er für seinen neuen Job als Geschäftsführer nutzen kann.

Der 46-jährige Themsen kann als Marketingleiter der Volksbank Osterholz-Bremervörde ebenfalls Expertise einbringen. Genossenschaft und Stadthalle verbindet eine strategische Partnerschaft, beispielsweise über die Verbrauchermesse Publica und die Modernisierungsmesse. Während sich Milz vor allem mit der Verwaltung und rechtlichen Fragen sowie als ehemaliger Wirtschaftsprüfer natürlich den Zahlen widmen möchte, sieht Themsen seine Kernkompetenz im Bereich Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Torsten Rohde brachte es auf eine verständliche Formel, wie die Arbeitsteilung zwischen den beiden neuen Führungsfiguren funktionieren könnte. „Oliver wirkt mehr im Inneren, Jens mehr nach außen.“

Klaus Sass, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtmarketing GmbH, würdigte die Verdienste Sven Uhrhans. „Er hat es verstanden, die Mitarbeiter mitzunehmen, hat Strukturen verbessert und neue Abläufe geschaffen.“ Es bleibe aber noch viel Arbeit für die Nachfolger übrig. So seien bauliche Veränderungen im Foyer nötig. Auch sei man bestrebt, das Angebot im Messe- und Ausstellungsbereich auszuweiten. „Da wollen wir gerne mit anderen Städten zusammenarbeiten.“

Die Stadthalle hat in den vergangenen Jahren mächtig zugelegt, was Veranstaltungsdichte und Besucherzahlen angeht. Die Publica bringt es auf über 200 Aussteller. 30 000 Besucher jährlich werden bei den Konzerten, Partys, Musicalproduktionen und Comedy-Abenden gezählt. Deshalb, so Rohde, habe man davon Abstand genommen, nach einer weiteren internen Lösung zu suchen. „Das schafft keiner mehr allein im Nebenjob.“

Die Stadthalle als vorwiegend Kulturproduktionen anbietende Einrichtung ist im Geflecht der städtischen Gesellschaften naturgemäß eine keinen finanziellen Gewinn abwerfende. Doch für Rode gehören ihre Angebote gewissermaßen zur Daseinsvorsorge. „Die Menschen in Osterholz-Scharmbeck sollen hier schließlich nicht nur wohnen, sondern auch Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vorfinden.“ Außerdem ist die Stadthalle für Osterholz-Scharmbeck ein Werbeträger von großer Strahlkraft. Sass und Rohde sprechen gar von einem „lebendigen, attraktiven und modernen Wahrzeichen der Kreisstadt“.