Diedrich Seedorf ist bei seinen Tieren ausgesprochen beliebt. Die Ziegen buhlen immer dann besonders intensiv um seine Gunst, wenn er mit Leckerbissen wie Äpfeln oder Karotten anrückt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Vor ein paar Tagen gab es im Tierpark Ludwigslust wieder ein freudiges Ereignis: Ein Nachwuchs-Känguru steckte neugierig den Kopf aus dem Beutel der Mutter. Das war wieder so ein Stimmungsaufheller, wie ihn Diedrich Seedorf und seine sechs Mitarbeiter lieben – und der in diesen Tagen wie gerufen kommt. Denn im Tierpark Ludwigslust schweben sie zwischen Hoffen und Bangen, in der Zange von gleich zwei Virus-Bedrohungen, Covid-19 und Geflügelpest. Seedorf hofft, dass es trotzdem klappt mit dem anvisierten Wiedereröffnungstermin, dem Wochenende vor dem 1. April. „Wenn wir nicht bald öffnen, haben wir ein echtes Problem.“ Die laufenden Kosten fressen die finanzielle Substanz auf.

„Ludwigsluster“ Lieblinge, die sich in Affenliebe zugetan sind. (CARMEN JASPERSEN)

Nach den neuesten Corona-Verordnungen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt dürfen Zoologische Gärten und Tierparks seit Anfang der zweiten März-Woche grundsätzlich wieder Besucher einlassen. Gleichzeitig breitet sich aber auch im deutschen Nordwesten die Vogelgrippe aus. Seit Anfang Januar gilt in vielen Kreisen eine Stallpflicht, die auch den Tierpark im Osterholz-Scharmbecker Vorort Bargten betrifft. Unter den über 200 Tieren, die dort gehalten werden, sind etliche Enten, Gänse, Pfauen und Hühner. Sollte das Federvieh sich infizieren und getötet werden müssen, wäre das über die eigentliche Tragödie hinaus auch rein finanziell ein enormer Schaden. Es handelt sich mehrheitlich um exotisches Geflügel wie den Emu, den flugunfähigen Vogel australischer Herkunft. Seedorf: „Viele der Arten, die wir hier haben, sind rar geworden und weisen inzwischen Seltenheitswert auf.“

Die einzigen Vögel im Tierpark Ludwigslust, die ihre gewohnten Freiräume behalten haben, sind die vier Storchen-Paare, die sich in den auf Masten thronenden Nestern niedergelassen haben. Sie kamen über die westliche, die „spanische“ Route in ihre europäischen Sommersaison-Quartiere. Ein fünftes Paar ist Dauergast in Bargten.

Ein Nachwuchs-Känguru lugt erstmals aus dem Beutel. (Christian Kosak)

Die unter Quarantäne stehenden Tiere leiden auf Dauer unter dem Mangel an Platz und Bewegung, zumal schon mit der beginnenden Brutzeit Stresshormone ausgeschüttet werden. „Sie zanken sich, sodass wir einige schon trennen mussten. Dafür haben wir aber bald keinen Platz mehr, sofern ich nicht unser Wohnzimmer mit ihnen teilen möchte“, erklärt Seedorf in einem Anflug von Galgenhumor.

Ende Oktober des vergangenen Jahres kamen die letzten Besucher, um sich Luchse, Alpakas, Kängurus und Hirsche sowie die vielen seltenen Vögel anzusehen. Dann zwang die erneuerte Corona-Verordnung (sogenannter November-Lockdown) Seedorf, das Eingangstor zu schließen. Zum Glück war die Saison von Mai bis Oktober vom Besucheraufkommen her nicht schlechter verlaufen als die vorangegangen. „Viele Menschen sind ja nicht in den Urlaub gefahren, sodass wir gerade in den Sommerferien viele Besucher hatten.“ Dass so ein regionaler Tierpark gerade in diesen prekären Zeiten des erschwerten Reisens besondere Wertschätzung erfährt, dokumentieren auch viele Spenden in Form von Geld und Futter, die an die Ludwigsluster Adresse gingen. Ein Polster, das sich als wichtig erweisen sollte und schon deshalb besonders willkommen war, weil ja die laufenden Kosten bestritten werden müssen. Unter anderem für Personal, das auch in dem geschlossenen Tierpark für Sauberkeit in den Gehegen sorgen muss, damit die Tiere nicht erkranken. Und natürlich brauchen Affe, Gans und Ziege Futter. Darüber hinaus erfordert der Infektionsschutz zusätzliche Aufwendungen. Seedorf hat unter anderem mit Bändern einen Einbahnstraßen-Rundkurs durch den Park vorgegeben, damit sich die Menschen nicht zu nahe kommen.

Die Luchse im Beverstedt konnten endlich wieder Besucher beäugen. (Susanne Steiner)

Bleibt die Frage, ob die Tiere die Besucher genauso vermissen, wie das umgekehrt der Fall ist. Seedorf ist überzeugt davon, dass das zumindest für Ziegen, Hirsche und Alpakas gilt. “Die bekommen ja eigentlich ihren Nachtisch von den Gästen gereicht.“

Der Beverstedter Tierpark Cux-Art war am vergangenen Sonntag endlich wieder geöffnet. „Wir mussten den Besuch erstmals mit Anmeldungen und Registrierungen organisieren. Das hat hervorragend geklappt, auch dank der sehr disziplinierten Gäste“, berichtete Susanne Steiner, die Ehefrau des Tierparkleiters und Tierarztes Heinz‑Christian Steiner, die an der Kasse saß und sich über einen „sehr guten Besuch“ freute. Die 65 Plätze, die für den ersten, den 11-Uhr-Termin, reserviert waren, waren im Handumdrehen vergeben. Die Steiners hoffen nun, dass das gegenwärtig wegen der Geflügelpest isolierte Federvieh möglichst bald aus der Gefangenschaft entlassen werden kann. Neben Corona und der Tierseuche haben auch die eisigen Temperaturen dem Tierpark zugesetzt. „Weil die Wasserleitungen eingefroren waren, mussten wir jede Menge Eimer hin und her tragen, um die Tiere tränken zu können“, so Susanne Steiner.

Zur Sache

Cux-Art unter Auflagen geöffnet

Tierparks und Zoos in Niedersachsen dürfen seit dem 8. März unter bestimmten Auflagen wieder Besucher empfangen. Der Beverstedter Tierpark Cux-Art darf öffnet an allen Sonntagen bis 31. März von 11 bis 16 Uhr, ab 1. April an allen Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Zurzeit ist dort eine Anmeldung erforderlich, die auf folgenden Wegen erfolgen kann: online unter s.steiner(at)nordisch.de, per Fax unter 04747/7312 oder telefonisch unter der Nummer 04747/1014). Außerdem werden Besucher darum gebeten, zwecks Registrierung einen bereits ausgefüllten Bogen mit den erforderlichen Angaben zur Person (Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer, Gesamtpersonenanzahl, Datum und Uhrzeit) mitzubringen und am Eingang abzugeben. Ein entsprechendes Dokument zum Ausdrucken kann man über die Website http://www.cux-art.de/ herunterladen.

Neben Lamas, Alpakas, französischen Rieseneseln, Fischottern, Emus und Nandus gibt es im Tierpark Beverstedt unter anderen unterschiedliche Füchse, Marderhunde, Ziegen, Schafe und Minischweine zu beobachten.

Der Tierpark liegt neben dem Kulturhof Heyerhöfen, Heerstedter Mühlenweg 13, an der Bundesstraße 71 im Gewerbepark Beverstedt.

Weitere Informationen

Wer spenden möchte oder Fragen hat: Der Tierpark Ludwigslust, Garlstedter Kirchweg 31 in Bargten, ist unter der Telefonnummer 04791/5271 und unter der Mailadresse info@tiergarten-ludwigslust.de zu erreichen. Kontakt zum Beverstedter Tierpark gibt es entweder online unter s.steiner@nordisch.de,

per Fax unter 04747 7312 oder telefonisch unter 04747/1014.