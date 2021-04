Die Teilnehmer-Dörfer sollen sich den Punktrichtern in der Form präsentieren können, die ihnen entspricht. Bereisungen sind aber nicht vorgesehen. (LANDKREIS DIEPHOLZ)

Landkreis Osterholz. Das Land Niedersachsen hat den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im vergangenen Jahr auf 2021 verschoben; nun soll die Schönheitskonkurrenz der Ortschaften auch im Landkreis Osterholz stattfinden. Mit anderen Fristen und Formen, denn die Pandemie macht den gewohnten Präsenzveranstaltungen wohl einen Strich durch die Rechnung. Gedacht ist eher an eine digitale Form mit Videoclips und -konferenzen. Der Ausschuss für Kreisentwicklung plädierte jetzt einstimmig dafür, dass die Verwaltung demnächst mit einer Werbekampagne unter Ortsvorstehern, Bürgermeistern und Dorfgemeinschaften beginnt.

Anmeldeschluss soll der 31. August sein. Den erfolgreichen Teilnehmer-Dörfern winken 5000 Euro an Preisgeldern; eine Jury soll sie so aufteilen, dass möglichst niemand ganz leer ausgeht. Kreis- und Regionalsieger können sich für die Landesebene qualifizieren. Die Teilnahme ist dabei laut Kreisverwaltung dabei wichtiger als der Sieg; vielfach entstehe der Mehrwert bereits durch die Vernetzung der Akteure in Arbeitsgruppen, was freilich durch Corona erschwert werde.

Nähere Infos im Mai oder Juni

Da die Vorzeichen für eine Bereisung auch im Herbst noch schlecht stehen dürften, sollen die Dörfer und Ortschaften stattdessen darum gebeten werden, sich den Punktrichtern mit schriftlichen und digitalen Dokumenten vorzustellen. Alben, Filme, Präsentationen, Postmappen oder Hybridformen - eben so, wie es ihnen entspreche. Näheres stellt der Landkreis bei einem Info-Abend für Interessierte im Mai oder Juni vor.

Die SPD-Abgeordnete Martina de Wolff aus Pennigbüttel lobte das Vorgehen. Moderne Formen passten durchaus zum Thema Zukunft im Titel des Wettbewerbs: „Immerhin wohnen die Teilnehmer ja auf dem Dorf, aber doch nicht hinterm Mond.“ Über die Frage, ob künftig weniger Kreistagsabgeordnete zur Jury zählen sollen oder nicht, habe die Verwaltung nicht entschieden, bemerkte Dezernent Dominik Vinbruck. Zwar verstehe er die zusätzliche Belastung zu Mandat und Hauptberuf; es werde aber auch als Wertschätzung wahrgenommen, wenn sich die Kreispolitik in den Orten blicken lasse. Dieses Mal dürfte der Zeitaufwand für die Punktrichter auch geringer ausfallen als bei den früheren Tagestouren.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) hatte gewarnt, die Gastgeber registrierten genau, wenn ein Abgeordneter fehle. „Die meisten von uns haben zuletzt doch nicht alle Besuche geschafft.“ Das dürfte angesichts einer abendlichen Jurysitzung kein unlösbares Problem mehr sein, so Vinbruck.