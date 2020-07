"Condukteur und Commissar": Jürgen Christian Findorff ist allgegenwärtig. (CARMEN JASPERSEN)

Jürgen Christian Findorff – die Geburt des Mannes, der als Kopf hinter der Besiedlung des Teufelsmoores gilt, jährt sich 2020 zum 300 Mal – er wurde am 22. Februar 1720 geboren. Ihm und seinem Wirken widmet sich eine Ausstellung in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Sie wurde zu seinem Geburtstag eröffnet. Doch die Coronakrise und die Schließung des Museums verhinderten einen Besuch der Allgemeinheit. Wir stellen die Ausstellung und ihre Inhalte in einer kleinen Serie vor. Heute: die drei Brüder Findorff.

Tischler, Kartograph, Conducteur, Landvermesser, Amts-Voigt, Wasserbauer, Friedhofsplaner, Zeichner, Bauleiter, Rechnungsführer, Arbeitsaufseher: Jürgen Christian Findorff war ein vielseitig begabter Mann mit ebenso vielen Tätigkeiten. Bekannt geworden ist er als Moor-Kommissar. In dieser Funktion sorgte er im 18. Jahrhundert dafür, dass ein riesiges Stück bislang unbekannter Landschaft zwischen Elbe und Weser besiedelt wurde: das Teufelsmoor. Allerdings reichte seine Tätigkeit weit darüber hinaus.

„Findorff ist eine Persönlichkeit des öffentlichen Interesses“, sagt Wilhelm Berger. Er hat die Ausstellung „300 Jahre Findorff“ zusammen mit Lutz Bernsdorf konzipiert. Schautafeln und zum Teil sehr wertvolle Bilder und Bücher aus dem Bestand der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck vermitteln dem Besucher einen bislang kaum oder gar nicht bekannten Einblick in das Leben Findorffs. Was der Mann da vor knapp 300 Jahren geschafft hat, lässt sich jedoch ohne den Blick auf die Entwicklung von Osterholz und die politisch-gesellschaftliche Lage der Zeit nicht verstehen.

Dass Findorff Moor-Commissar wurde, so die damalige Schreibweise, hat zunächst einmal keinen Bezug zu Osterholz. Denn diese Ernennung resultiert aus seiner Tätigkeit in den Mooren, weiß Berger. Er beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Person Jürgen Christian Findorff. Der Titel wurde ihm im Jahr 1771 verliehen.

Die Ausstellung zeigt auch, dass Findorff seine ersten Aufträge außerhalb seiner Heimat im Bereich Osterholz erhielt. An erster Stelle steht das Amtschreiberhaus, das heutige Findorffhaus der Museumsanlage. Wie genau Findorff in Osterholz gewirkt hat, ist laut Berger zwar in der Literatur erwähnt. Doch erst seine Recherchen hätten anhand der Fülle kartographischer und zeichnerischer Dokumente die Zeit von Findorff genau beleuchtet. Berger weist zudem darauf hin, dass in der bisherigen Literatur viele Angaben pauschal und ungenau seien – und zum Teil sogar fehlerhaft. Und die Ausstellung in der Museumsanlage zeigt: Ohne Findorff beziehungsweise sein Wirken gäbe es das eine oder andere in Osterholz wohl nicht.

Jürgen Christian Findorff war allerdings nicht alleine in der Region tätig. Die Ausstellung informiert auch über seine beiden Brüder Johann Diederich, geboren 1722, und Franz Hinrich, geboren 1727. Die Drei waren die Nummern zwei, drei und fünf der sieben Kinder des Ratstischlermeisters Hinrich Findorff und seiner Frau Sophia aus Lauenburg. Der älteste Bruder Johann Peter starb früh, und so war Jürgen Christian Findorff der designierte Erbe der väterlichen Tischlerei. Die übernahm Jürgen Christian nach dem Tod des Vaters schon mit 19 Jahren, um für die Familie zu sorgen. Franz Hinrich führte sie später weiter.

Dass es den jungen Jürgen Christian Findorff ausgerechnet vom kleinen Elbort Lauenburg nach Osterholz verschlug, lag an den damaligen politischen Verhältnissen. Denn seit 1689 gehörte Lauenburg zum Herzogtum Brauschweig-Lüneburg, das sich seit 1692 „Kurhannover“ nannte. Jürgen Christian Findorff kam dadurch in Kontakt mit dem hannoverschen Landbaumeister Otto Heinrich von Bonn. Der, so heißt es auf einer Ausstellungstafel, erkennt „Findorffs Talente und verschaffte ihm verschiedene Aufträge“. In der Folge wird Otto Heinrich von Bonn ein wichtiger Mann im Wirken von Findorff.

Doppelbelastung

Findorff wurde Nachfolger des 1753 gestorbenen Landvermessers Peter Hinrich Omen. Doch nicht nur das: Er tauchte auch erstmals in Osterholz auf – beim Bau des Amtsschreiberhauses, dem heutigen „Findorffhaus“ auf der Museumsanlage. Allerdings, machen Berger und Bernsdorf deutlich, sei Findorff nicht der Erbauer des Hauses. Vielmehr habe Findorff die Bauaufsicht geführt – als sogenannter Conducteur. Parallel zu seinem Osterholzer Engagement musste er die Tischlerei in Lauenburg führen, um seine Mutter und die Geschwister versorgen zu können – eine Aufgabe, die er sehr ernst nahm, wie der Erwerb des Meisterbriefs in Stade bezeugt. Dies alles ist in der Ausstellung nachzulesen.

Der nächstjüngere Bruder von Jürgen Christian war Franz Hinrich. Er war gelernter Buchdrucker und arbeitete in der väterlichen Tischlerei mit. Franz Hinrich heiratete Catharina Eisen, hatte mit ihr vier Kinder und führte eine eigene Tischlerei – bis 1774, dann musste Franz Hinrich Konkurs anmelden.

In der Ausstellung ist nachzulesen: „Doch Jürgen Christian konnte helfen und vermittelte seinem Brüder die Anstellung als Moorvogt in Hüttenbusch. So trat Franz Hinrich 1774 die Nachfolge des Moorvogts Johann Conrad Meyne an und behielt diese Position bis zu seinem Tod 1802.“ Und: „Damit war er der Leiter der zum Amt Ottersberg gehörigen Moorvogtei Hüttenbusch.“

Einen ganz anderen Weg schlug Johan Diederich Findorff ein. Nach seiner Tischlerlehre im väterlichen Betrieb ging er auf Wanderschaft. Er kam nach Schwerin an den Hof des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin. Dort fertigte er Tischlerarbeiten, konnte sein Malertalent entwickeln, wurde gar Hofmaler und wurde zur Ausbildung an den sächsischen Hof nach Dresden geschickt. Berühmt wurde Johan Diederich Findorff als Cabinett-Maler in der neuen herzöglichen Residenz Ludwigslust.

Die Ausstellung in der Museumsanlage ist jeweils zu den Öffnungszeiten sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch telefonische Vereinbarungen sind möglich. Gruppenveranstaltungen und Führungen finden bis Ende August nicht statt. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 0 47 91 / 1 31 05 sowie unter www.museumsanlage-osterholz-scharmbeck.de.