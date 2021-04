Baustellenbesichtigung beim Lunestedter DRK-Treffpunkt: Die verantwortlichen Ortsvereinsmitglieder Sigrid Kellmer-Huth, Joachim Wagenschütz und Ulf Voigts stellten den Baufortschritt vor. (Andreas Palme)

Beverstedt. Das Wohnquartier „An der Sadelstelle“ in Beverstedt soll als 30er-Zone verkehrsberuhigt werden. Mit dieser Empfehlung sprach sich der Beverstedter Bauausschuss gegen die Forderung von Anliegern aus, die auf eine Spielstraße drängten. Eine abschließende Entscheidung darüber wird der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen fällen.

Noch nicht abschließend geklärt, ist auch die Prioritätenliste zur Sanierung der Gemeindestraßen. Aktuell stellt der Haushalt nur 50 Prozent der notwendigen Sanierungsmittel zur Verfügung. Da coronabedingt keine Bereisung möglich war, fiel es den Ausschussmitgliedern schwer, Kürzungsvorschläge auszuarbeiten. So fällt der Verwaltung die Aufgabe zu, die Liste entsprechend der Haushaltsmittel „einzudampfen“. Darüber hinaus muss die Verkehrssicherungspflicht als Kriterium in die Auswahl einfließen.

Ebenfalls um die Finanzierung geht es beim Ausbau der Straßenbeleuchtung. Hier erwartet der Ausschuss Vorschläge der Verwaltung zur Ergänzung oder zum Neubau. Zu einer Grundsatzdiskussion führte die Ausgabe der geplanten 320.000 Euro, zumal sich einige Mitglieder für die Verwendung dieser Mittel im Breitbandausbau stark machten. Die Fraktionen meldeten vor einer Entscheidung dazu noch Diskussionsbedarf an. Möglicherweise müssten Finanzmittel in einem Nachtragshaushalt abgebildet werden.

Besondere Bauaktivitäten finden derzeit in Lunestedt statt. Neben dem Hortneubau an der Grundschule, arbeitet die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuz an der Umgestaltung des bisherigen Feuerwehrgeräthauses. Nach dem Auszug der Brandschützer engagieren sich die Rotkreuzler seit Dezember beim Umbau des Gebäudes. „Unsere rüstigen Rentner arbeiten wie die Wilden“, berichtete die Ortvereinsvorsitzende Sigrid Kellmer-Huth beim Ortstermin.

„Wir versuchen, mit 40.000 Euro Baukosten auszukommen“, sagte Beverstedts ehemaliger Bürgermeister Ulf Voigts. Zusammen mit „Bauleiter“ Joachim Wagenschütz begleitet er die Baumaßnahmen am neuen DRK-Treffpunkt, die unter Coronabedingungen nur von zwei Mitarbeitern gleichzeitig geleistet werden können. Voigts erläuterte die geplanten Maßnahmen. 1300 freiwillige Arbeitsstunden seien bei dem Projekt bereits zusammengekommen. Zu den Arbeiten gehört, dass die Versorgungsleitungen unter der Akustikdecke verlegt und das gesamte Haus mit zentralem Raum behindertengerecht ausgebaut wird. Eine Küchenzeile soll die spätere Nutzung bei Schulungen und Festveranstaltungen erleichtern. „Besonders unsere Jugend- und Seniorengruppen brauchen den Treffpunkt dringend“, betonte Kellmer-Huth. Sie hofft, „dass wir unseren Treffpunkt ab dem Sommer nutzen können“.