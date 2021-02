Weile er eine Sachbearbeiterin beim Jugendamt bedroht hatte, stand ein Schwaneweder vor dem Amtsgericht. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. „Wenn Sie mir mein Kind wegnehmen, sind Sie tot, tot, tot. Ich weiß, wo Sie wohnen.“ Mit diesen Worten drang ein 38-jähriger Schwaneweder auf eine Sachbearbeiterin des Jugendamtes des Landkreises ein. Das war Mitte März des vergangenen Jahres. Deshalb hatte er sich jetzt wegen Bedrohung vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck zu verantworten.

Laut dem Strafgesetzbuch begeht derjenige eine Bedrohung, der einen Menschen oder eine ihm nahestehende Person mit einem Verbrechen wie zum Beispiel mit dem Tod oder schwerer Brandstiftung bedroht. Diese Art der Bedrohung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

„Ich war das. Ich sehe das auch ein. Das war Sch…“, sagte der Angeklagte. Aber er habe sich und seine Lebensgefährtin von der Sachbearbeiterin beleidigt gefühlt. „Da bin ich durchgedreht. Da geh' ich hoch wie eine Rakete.“ Eigentlich habe er der Sachbearbeiterin nur Angst machen wollen, versuchte der 38-Jährige seinen Fehltritt zu mindern.

Nicht zimperlich

Grundsätzlich war er in seiner Wortwahl und seinem Auftreten nicht gerade zimperlich. Das nahm die Staatsanwältin auch zum Anlass, ihn darauf hinzuweisen: „Ihr Tonfall ist unangemessen.“ Weil er sich ungerecht behandelt gefühlt habe, habe er versucht, der Sachbearbeiterin Angst einzujagen, machte sie ihm deutlich.

Negativ schlugt nach den Worten der Staatsanwältin weiter zu Buche, dass der Angeklagte erheblich vorbestraft ist. Neun Eintragungen gibt es im Bundeszentralregister. Darunter befinden sich unter anderem vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährliche Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen.

Das einzig Positive sei, so die Staatsanwältin, dass er sich auf den Vorfall eingelassen habe. So sei der Zeugin eine Anhörung erspart geblieben. Die Vertreterin der Anklage beantragte wegen Bedrohung eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu zehn Euro, 500 Euro. Dem schloss sich Strafrichterin Johanna Kopischke an.

Auch wenn er selbst in der älteren Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe, sei sein Verhalten gegenüber der Sachbearbeiterin nicht angebracht gewesen, hielt ihm die Richterin vor Augen. „So kann es nicht sein.“ Außerdem gab sie dem Schwaneweder mit auf den Weg: „Eine Unrechtseinsicht ist bei Ihnen nicht gegeben.“ Der Angeklagte nahm das Urteil ab.