Eine von der Firma Stehnke beauftragte Firma hat am Mittwochnachmittag hinter dem ehemaligen Von-Seggern-Kaufhaus mehrere Bäume gefällt. Die 100 Jahre alte Buche blieb stehen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Firma Stehnke hat hinter dem Von-Seggern-Haus aufräumen lassen: Ein Gartenbauunternehmen hat am Mittwoch mehrere Bäume an der Poststraße gefällt, Stehnke-Fahrzeuge haben das Holz abgefahren. Die Blutbuche und ein weiterer Baum an der Grundstücksgrenze zur Menckeschule wurden von den Kettensägen verschont.

Das Motorsägen-Knattern hat am späten Mittwochnachmittag einige Anwohner an der Poststraße aufgeschreckt. Ein Gartenbau-Trupp fällte im Auftrag der Firma Stehnke mehrere Bäume, um das Gelände hinter dem ehemaligen Von-Seggern-Kaufhaus für die anstehenden Sanierungsarbeiten des Gebäudes freizumachen. Die Ruckzuck-Aktion bei der sechs Bäume gefällt wurden, hatte kaum mehr als eine Stunde gedauert, wie Augenzeugen bestätigen. Bei einsetzender Dunkelheit, gegen 17 Uhr, waren die Arbeiten bereits abgeschlossen und das Gartenbau-Team abgefahren, wie sich bei einem Besuch der Baustelle zeigte.

Die Firma Stehnke hatte zuvor eine Fällgenehmigung für sechs Bäume bei der Stadtverwaltung eingeholt. „Nur einer der Bäume fiel unter die aktuelle Baumschutzsatzung“, erläutert der Baudezernent der Stadt, Manuel Reichel, auf Nachfrage der Redaktion. Die Anwohner sollen vorab über die anstehenden Arbeiten informiert gewesen sein.

Nicht informiert waren offenbar viele Ratspolitiker. Unter ihnen Brunhilde Rühl (CDU), die gegen 16 Uhr von verunsicherten Anwohnern angerufen wurde und sich selbst ein Bild von der Lage machte, wie sie gegenüber der Redaktion erläutert. „Das aber habe ich nicht erwartet.“ Auch wenn die Buche stehen bleiben konnte, ist sie enttäuscht über das Vorgehen des Bauherrn. Sie hatte sich zusammen mit Grünen- und Linksfraktion im Stadtrat für den Erhalt des einstigen Wäldchens stark gemacht. Die Fällarbeiten wären vermeidbar gewesen, steht für sie fest. „Das passt nicht mehr in die heutige Zeit.“

Herbert Behrens (Linke) erfuhr durch die Redaktion von den ausgeführten Arbeiten. Behrens hält das Vorgehen des Bauherrn für unangemessen. Bei einem Thema, das viele Menschen in der Stadt so beschäftige, erwarte er Transparenz. Es reiche nicht aus, dass die Firma Stehnke den Ratsmitgliedern lediglich mitteilen lasse, dass sie sich etwas überlege. Schriftliche Anfragen der Fraktion würden ignoriert. „Wir wollen jetzt wissen, wie die endgültige Planung aussieht“, betont Behrens. „Vorher darf er nicht beginnen.“ Dabei sei für ihn unerheblich, ob rechtlich alles in Ordnung sei.

Brigitte Neuner-Krämer (Grüne) sieht es ähnlich. Immerhin sei hervorzuheben, dass der Erhalt der Buche wohl gesichert sei. „Es wäre aber auch nicht nötig gewesen, alle anderen Bäume zu entfernen.“ Dass die Fällarbeiten ihr vorab nicht bekannt waren, verstimmt sie. „Es ist wohl eine Strategie, dass weder die Öffentlichkeit noch die Politik miteinbezogen werden.“ Es könne nicht sein, dass die Fraktionen eher gerüchtehalber über derartige Arbeiten im Stadtkern informiert würden. Im Zuge der Stadtsanierung werde man bei den anstehenden Projekten genauer hinsehen und volle Transparenz einfordern. „So kann das nicht weitergehen.“