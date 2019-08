Die Hammenacht war wieder ein Besuchermagnet. Das nasse Wetter änderte nichts an der guten Stimmung. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Josef Wildgruber lugt aus seinem Regenumhang heraus. „Naaa“, verneint er im bayrischen Akzent. „Mir ziehn das jetzt durch. Bei Sonne kann das a jeder.“ Zusammen mit den Teilnehmern der Tour „Nr. 8“ will er bei der Hammenacht auch die letzte Torfkahn-Tour von Neu Helgoland nach Tietjens Hütte antreten, obwohl es mittlerweile Bindfaden vom Himmel regnet. Etwas mehr als eine Stunde haben die Passagiere Aufenthalt und genießen ein Bier unweit der Klappbrücke. Alle geschützten trockenen Stellen sind bereits voll belegt. Also prostet sich die zehnköpfige Gruppe um Wildgruber im Regen zu. Bei einem Urlaub auf Teneriffa haben sie sich kennengelernt und erkunden nun gemeinsam die Teufelsmoor-Region. Längst sind sie alle durchnässt.

Dabei hat es am Sonnabendnachmittag doch so schön angefangen bei der inzwischen traditionellen Hammenacht. Rechtzeitig hat sich der Regen verzogen. Bei bedecktem Himmel gleiten insgesamt 19 Torfkähne über die Hamme, bringen fröhliche Passagiere von einem Anleger zum nächsten. Jeder Gastgeber am Ufer hat sich etwas Besonderes ausgedacht, um die Gäste zu bewirten. Die Hammenacht ist seit Jahren ein beliebtes Event, das viele Menschen fasziniert. Die Torfkähne pendeln dabei vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein auf der Hamme. Dazu gehören die alten Hammehütten, aber auch andere Akteure machen mit.

Seit Wochen ausverkauft

Überall ist etwas los: Bei Musik, Getränken und Essen können die Torfkähne beobachtet werden. Nicht nur die Fahrgäste haben ihren Spaß. Das Event lockt auch viele Besucher an die Hammeufer und die Haltepunkte - ein Fest für alle. „Es ist eines der größten touristischen Ereignisse im Landkreis“, findet der Geschäftsführer der Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser, Thorsten Milenz. Seit Wochen schon sind alle Fahrten ausverkauft. Die Gäste feiern und tanzen. Üblicherweise machen es sich viele Schaulustige am Ufer mit einem Picknick gemütlich.

Bei dem Regen will romantische Stimmung nicht so recht aufkommen. (Peter von Döllen)

Doch gegen 20 Uhr beginnt es zu regnen. Erst fallen nur einige Tropfen und die Passagiere auf den Torfkähnen kramen die an Bord verteilten Regenponchos heraus. Per Smartphone werden die aktuellen Wettervorhersagen studiert. Die haben ursprünglich noch ganz gut ausgesehen. Der zweite Schiffer spannt einen Regenschirm auf. „Ist nicht für mich“, meint er lächelnd und deutet auf den Musiker, den jeder Torfkahn mit an Bord hat. Die Gitarren und Akkordeons reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit, doch die Fahrgäste nehmen das Schietwetter mit norddeutscher Gelassenheit. Auch die Gäste aus Süddeutschland wollen da nicht zurückstehen. „Es macht trotzdem viel Spaß“, versichert Josef Wildgruber. Die Gruppe sei nach ihrem Urlaub einfach immer in Kontakt geblieben. „Wir treffen uns regelmäßig an anderen Orten“, erzählt Dieter Lucht aus Osterholz-Scharmbeck. Dieses Mal ist eben die Kreisstadt an der Reihe gewesen. Sie kommen aus der Nähe von München, aus Darmstadt, aus dem rheinländischen Bad Honnef und eben aus hiesigen Breiten. „Ich habe heute das erste Mal Knipp gegessen“, berichtet Josef Wildgruber weiter. „Das hat mir richtig gut geschmeckt.“

Bremen sowie die Museumsanlage in Hambergen-Ströhe hat die Besatzung von Tour Nr. 8 schon in den Tagen zuvor besucht. Alle sind begeistert. „Der Schnoor war richtig toll. Das hatte ich nicht erwartet.“ Nun ist eben auch eine Torfkahnfahrt ein Muss bei einem Besuch im Landkreis Osterholz, die Hammenacht bot sich da einfach an. Aber gerade als die interessante und stimmungsvolle Zeit ab der Dämmerung beginnt - die Torfkähne fahren dann bunt beleuchtet durch die blaue Stunde, an den Anlaufstationen glitzern Hunderte Lichter - öffnet der Himmel alle Schleusen. Der Mond verkriecht sich hinter dichten Regenwolken. An Bord der Kähne laufen nun die Lenzpumpen.

Gegen Abend fallen die ersten Regentropfen. Die Passagiere kramen die Regenponchos hervor. (Peter von Döllen)

Die gute Laune lassen sich die Besucher zwar zunächst nicht vermiesen; aber die übliche romantische Atmosphäre will nicht so recht aufkommen. Bedauerlich für all die vielen Beteiligten, die viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung gesteckt haben. Es zeigt sich aber auch: Bei der Hammenacht werden die Sonderfahrten immer beliebter. In diesem Jahr schippern Interessierte mit dem Torfkahn von Ritterhude zum Weinfest auf Gut Sandbeck - Taxitransfer inklusive.

Bei einer Tour mit Gästeführerin Sigrid Grimsehl erfahren die Teilnehmer Interessantes und Spannendes über die Hamme und ihre Landschaft. Und Whiskey-Freunde kommen unterdessen bei einer Verköstigung an Bord auf ihre Kosten.