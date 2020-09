Das Wetter großartig, die Musik wunderbar, das Publikum begeistert: Das Dynamische Duo Olli Henrich und Jens Rösel spielte in der Museumsanlage. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Vor drei Jahren schufen Detlef Risch, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck und des Norddeutschen Vogelmuseums gemeinsam mit Detlef Gödicke, Mitinhaber des Musicland OHZ, die Veranstaltungsreihe „Klassik im Museum“. Seit September 2017 standen acht Bands oder Einzelkünstler auf der Bühne, stets vom Publikum gefeiert. In diesem Jahr wurden die Bedingungen durch die Corona-Maßnahmen diktiert – doch die Initiatoren fanden auch dafür eine Lösung: Man spielte open air. Am Sonntag fand nun das letzte Konzert der Reihe statt – erneut unter herrlich blauem, freiem Himmel.

Wieder hatten es sich die Gäste wie zu einem kleinen Picknick im Freien mit Snacks und Getränken vor dem alten Bauernhaus der Museumsanlage gemütlich gemacht, um Oliver Henrich mit der grandiosen Stimme und Jens Rösel (nicht weniger grandios an der Western-Gitarre) bei ihrem Streifzug durch die Musik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre zu lauschen. Es tat gut, die vertrauten Melodien in der Zubereitung des „Dynamischen Duos“ zu hören. „Wir haben uns tatsächlich nach dem Untertitel von Batman und Robin benannt“, erklärte Jens Rösel dem Publikum. Der Name passt auf jeden Fall: Sie spielen zu zweit mitreißende Melodien.

Von Hit zu Hit

Zunächst wurde der „Runaway train“ von Soul Asylum bestiegen, dann mit Ugly Kid Joes Katzen in der Wiege gekuschelt. Eric Clapton war mit „Layla“ vertreten, und dann begrüßte Olli Henrich Ricky Nelsons „Mary Lou“. Das Publikum war begeistert und ging mit. Wie es schon Fury in the Slaughterhouse vorgab: „Won’t forget these days” – diese Tage würden sie nicht vergessen.

Auf den Saiten der beiden dynamischen Unterhaltungsexperten tummelte sich auch McGuinness Flint („When I’m dead and gone“), nur damit sie dann mahnend daran erinnern konnten, es doch den Eagles nachzumachen und es leicht zu nehmen. Oder, wie schon die Beatles dichteten: „Let it be“.

„Ihr könnt euch auch was wünschen. Vielleicht spielen wir das dann auch“, warb Jens Rösel. Doch das Publikum war mit der Auswahl der Stücke der beiden restlos glücklich. Außerdem blieb gar nicht genug Zeit, überhaupt einen Wunsch zu äußern: Nahtlos folgte ein großer Hit dem nächsten.

Mrs. Robinson ließ sich ebenfalls in der Museumsanlage hören, nur um durch „Hush“ zum Schweigen gebracht zu werden. Dafür schauten dann Creedence Clearwater Revival aus ihrer Hintertür – vielleicht genossen sie die Aussicht auf die Country Road des John Denver, in der Hand „Another cup of coffee“, zubereitet von Mike and the Mechanics. Wer es im Publikum nicht schon vorher war, wurde spätestens jetzt ein „Believer“, denn nun bewiesen die beiden, dass sie „auch etwas Vernünftiges singen können“, wie Jens Rösel es formulierte. Damit folgte dann das einzige deutschsprachige Lied des Abends: „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit.

Nicht einmal mussten Oliver Henrich und Jens Rösel sich abstimmen. Eine Setlist gab es nicht, einer von den beiden spielte einen kurzen Akkord, und schon wusste der andere Bescheid. „Wir spielen jetzt seit 23 Jahren zusammen“, verriet Rösel. Kein Wunder, dass da die Zusammenarbeit glatt läuft.

„Wie spät ist es jetzt? Wir müssen spätestens gegen 19 Uhr Schluss machen. Immerhin sind wir noch vier Stunden unterwegs, bevor wir zu Hause sind“. Aber erst gab es noch den „Summer of 69“, gefolgt von „Let her go“ und „Sweet home Alabama“. Doch auch dann konnte sich das Dynamische Duo noch nicht richtig von seinem Publikum in der Kreisstadt trennen. Trotz Zeitdrucks forderte das Publikum zumindest eine Zugabe – und bekam sie auch.