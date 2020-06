"Der Trend zum Fahrrad wird durch Corona verstärkt", sagt Simone Schröter, Mitarbeiterin des Geschäfts "Zweirad-Kliem" in Ritterhude. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Rüdiger Haun dreht so langsam am Rad. Am Dienstagvormittag seien 45 Fahrräder zur Reparatur in seinen Fahrradladen „Zweirrad Bindhammer“ in Osterholz-Scharmbeck gebracht worden. „Ich weiß gar nicht, wo ich die noch alle unterbringen soll“, sagt Inhaber Haun. Das Fahrradgeschäft boomt seit die Läden vor ein paar Wochen wieder öffnen durften. Den Satz „Der Dubai-Urlaub wurde abgesagt, jetzt kaufen wir uns Fahrräder“ habe er nun schon öfter gehört. Die Neuverkaufszahlen steigen in die Höhe, vor allem bei den E-Bikes.

Ähnliches berichtet Simone Schröter vom Geschät „Zweirad Kliem“ in Ritterhude. Auch dort seien die Verkaufszahlen ungewöhnlich schnell angestiegen. Der Trend zum Rad mit dem Aufkommen der E-Bikes mache sich schon seit Jahren bemerkbar. Menschen stiegen teils aus Umweltgründen, teils wegen der schlechten Verkehrssituation für Autos, teils einfach, weil es Spaß mache, aufs Rad und E-Bike um. „Der Trend wird nun, platt gesagt, durch Corona verstärkt“, so Schröter.

Die Nachfrage sei sogar so stark, dass es einen Lieferengpass an Rädern gebe, berichtet sie. Viele Hersteller hätten bis zu sechs Wochen nicht produziert und seien auch jetzt erst wieder mit halber Belegschaft aktiv. Auch Haun berichtet, dass gerade Einzelteile für Reparaturen nur stockend nachbestellt werden könnten. Er kenne das aber schon vom Saisonbeginn: „Dass nichts mehr lieferbar ist, ist nichts Neues bei so einem Anlauf, besonders bei Elektrorädern.“ Dieses Jahr sei das einfach noch ein bisschen extremer.

Nach Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) verbringen die Deutschen seit Ausbruch der Corona-Krise doppelt so viel Zeit auf dem Fahrradsattel wie vorher. Die Zeit im Auto habe dagegen um etwa 20 Prozent abgenommen, und die größten Corona-Verlierer sind laut der Statistik bundesweit Busse und Bahnen.

Rüdiger Haun nimmt an, dass dies ein weltweiter Trend ist: „Die Leute sollen nicht Bus fahren, sollen nicht Zug fahren und sie entdecken weltweit das Fahrrad wieder.“ Ein Geselle habe ihm erzählt, dass man in New York kein Fahrrad mehr unter 1000 Dollar bekomme.

„Da man sechs bis sieben Wochen nicht raus durfte, nicht um Essen zu gehen, nicht um Museen zu besuchen und daheim den Schimmel an den Wänden nicht mehr angucken will, ziehen viele die alten Fahrräder aus dem Keller und lassen die reparieren“, so Haun. Und teilweise seien das eher Restaurationen als Reparaturen.

Auch beim Fahrradladen Kliem werden viele „alte Schätze“ angeliefert: „Und auch dafür setzen wir uns natürlich ein, denn es muss nicht immer alles neu gekauft werden“, sagt Schröter. Deswegen sei nach Öffnung der Werkstätten auch relativ schnell der Ersatzteilverkauf wieder zulässig gewesen. Schließlich könne man den Kunden kaum sagen: „Wir können den platten Reifen reparieren, dürfen aber keinen Schlauch verkaufen, mit dem du den Schaden selbst reparieren könntest.“

Das Geschäft hat eine besondere Art gefunden, mit den Auflagen in der Corona-Zeit umzugehen. Um die Personenzahl in den Innenräumen begrenzt zu halten, wurde eine Türklingel angebracht und es wird jedem Kunden persönlich die Tür geöffnet. Auf dem Hof wurden sechs Bänke angeschafft, die zwei Meter von einander entfernt stehen und als eine Art „Wartezimmer“ fungieren. „Wir haben Schilder aufgehängt, die die Kunden um Geduld bitten und wir müssen sagen, dass die meisten auch viel Verständnis haben“, so Schröter.

Ausbau der Radwege gefordert

Was allerdings dem wachsenden Fahrradtrend erst noch gerecht werden müsse, sei das allgemeine Verkehrssystem, ebenso die Verkehrswege, sagt Schröter. Jörg Kappmeyer, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Osterholz-Scharmbeck, sieht das ähnlich:„Es ist noch eine Menge Bedarf an Ausbau da, besonders in der Bahnhofstraße oder Poststraße.“ Da seien die Strukturen noch wildwest. Aber auch in der Umgebung, die momentan besonders gerne befahren werde, seien die Wege ausbaufähig. „Auch dort sind die Radwege durch Löcher oder Wellen in einem sehr miserablen Zustand“, so Kappmeyer.

Der ADFC in Osterholz-Scharmbeck habe bisher bewusst keine großen Fahrradtouren geplant. Gruppen bis zu zehn Personen seien unter Berücksichtigung der Regeln zwar erlaubt, aber die Einhaltung des Abstands „kann man eigentlich bei einer so großen Gruppe auf einer Radtour gar nicht gewährleisten“, findet Kappmeyer.

Dass auch beim Fahrradfahren die allgemeinen Hygienebeschränkungen eingehalten werden, ist laut Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, besonders wichtig. Des Weiteren ist Ende April eine Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, wodurch sich einige Bestimmungen für Radfahrer geändert haben. So kam es unter anderem zu einer Bußgelderhöhung für das Radfahren auf Gehwegen von zehn bis 25 Euro auf 55 bis 100 Euro. „In Bezug auf Pedelecs ist wichtig zu wissen, dass viele Autofahrer unterschätzen, wie schnell die Fahrzeuge werden können“, betont Humbach. Auch Kappmeyer warnt vor dem unvorsichtigem Gebrauch der E-Bikes: „Viele beherrschen das neu gekaufte Pedelec nicht so gut wie ein anderes Fahrrad, weil sie deutlich schneller unterwegs sind.“

Der Hype auf die E-Fahrräder treibt also dem einen oder anderen auch durchaus Sorgenfalten auf die Stirn. Finanziell sei der Trubel natürlich sehr gut fürs Geschäft, so Rüdiger Haun. Der Stressfaktor sei jedoch enorm hoch. Aber wenn das Ganze den Vorteil habe, dass die Menschen nach Jahren mal wieder aufs Rad kämen, dabei merken, dass Radfahren eine ganz schöne Sache ist und sich das Bewusstsein dadurch ein wenig ändere, dann lohne sich das alles ja auch, findet Haun.