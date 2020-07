Ein ungewöhnlicher Gast an der Vogel- Snack Bar. (Christian Valek)

Platz da, jetzt komm‘ ich: In den Sommerferien zieht es ungewöhnliche Gäste an bislang unbekannte Plätze. So wie dieses Eichhörnchen, das sich an einer Snack Bar bedient, die aufgrund ihrer Größe eigentlich für Meisen, Kleiber und Co. gedacht ist. Egal, mit sprunghafter Eleganz stürmt es den gedrehten Ständer hinauf, presst sich durch die schmale Öffnung ins Innere, um dann die Füßchen einzeln nachzuziehen und sicheren Halt zu finden. Sichtlich irritierte Vögel, die den gewohnten Futterplatz ansteuern, werden ungestüm abgewiesen. Auch mit ihrer Landung auf dem Rücken des Eichhörnchens können sie nichts erreichen. Der gierige Gast hält stoisch die Stellung. Irgendwann aber ist es genug: Erst rückwärts, dann mit dem Kopf voran und einem Sprung macht das Eichhörnchen Platz für andere. Nächster Stopp: Vogeltränke.