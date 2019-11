Heinz Rudolf Kunze solo auf der Bühne – das gibt es erst seit wenigen Jahren. Inzwischen ist die Form des Soloauftritts für ihn zu einer "never-ending-tour" geworden. Donnerstag ist schaut er damit in Ritterhude vorbei. (Ingo Waechter)

Herr Kunze, seit fast 40 Jahren stehen Sie auf der Bühne. Fast ebenso viele Alben haben Sie produziert, treten mit Band auf oder allein. Welche Variante favorisieren Sie?

Heinz Rudolf Kunze: Sowohl als auch. Ich würde das eine sofort vermissen, wenn ich nur noch das andere hätte. Wobei man der Wahrheit halber sagen muss, dass die Soloform erst im August 2015 in mein Leben getreten ist. Vorher bin ich nie allein aufgetreten. Ich hatte immer mindestens einen Musiker dabei – aus Angst. Ich habe mich für nicht in der Lage gehalten, einen Abend allein zu bestreiten. Ich dachte, damit würde ich die Leute langweilen. Aber im Gegenteil, die Leute strömen in die Solokonzerte mit wachsenden Zuschauerzahlen. Das macht mich froh und stolz. Es ist eigentlich meine Hauptform geworden.

Nein! Da muss ich Sting zitieren, der neulich gesagt hat: Man hat kein Lieblingslied von sich selbst, es sind ja alles die eigenen Kinder. So sehe ich das auch. Ja, man hat mal schwankende Vorlieben, dieses mag man mal lieber, und jenes Mal weniger, aber das ist ja auch so mit Kindern – wenn sie sich daneben benehmen (lacht).

Eigentlich bereue ich nichts. Alles war in seiner Zeit gut gemeint und mit Herzblut und mit Volldampf und mit Engagement gemacht worden. Für mich ist jedes meiner Alben ein Dokument von einem Lebensabschnitt. Aus seiner eigenen Zeit heraus verstanden war das alles unterm Strich okay.

Zwei der besten Stilisten, die jemals deutsch geschrieben haben, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, haben gesagt: Die Musik ist die höchste aller Künste. Da ist was Wahres dran. Deshalb mache ich auch Tonträger und Bücher, das gehört für mich irgendwie zusammen. Ich bereite gerade ein neues Buch vor, das parallel zum nächsten Album Anfang des Jahres rauskommt. Und Musik ist noch eine ganz andere Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Das ist eine andere Ebene, die da im Menschen angesprochen wird.

Die nehme ich mir nicht, die kommen zu mir. Ich muss mich nur dafür öffnen, muss sie einfangen. Ich setze mich nicht vor ein leeres Blatt und will irgendetwas erzwingen. Die Einfälle kommen – was weiß ich woher – und melden sich bei mir und wollen verarbeitet werden. Ich denke, ich habe 3000 Songtexte bisher geschrieben. Dagegen ist die Zahl der veröffentlichten Alben ein Kinkerlitzchen. Früher durfte man noch mehr Platten machen. Johnny Cash hat ein Lebenswerk von über 200 Alben hinterlassen. Das werde ich nicht mehr hinkriegen, weil der Veröffentlichungsrhythmus heute ein spärlicherer geworden ist. Die Plattenfirmen sagen: „Um Gottes Willen, nicht nächstes Jahr schon wieder eine Platte, das kauft doch keiner, lass dir doch mal zwei Jahre Zeit.“

Nein, nie. Es ist aber tatsächlich so, dass ich am Anfang meiner Laufbahn weniger geschrieben habe als heute. Damals hatte ich, wenn ich ein Album machte, vielleicht dreimal so viele Texte, wie ich verwenden konnte. Heute habe ich hundertmal so viele.

Da würden mir aus reinen Neugier- oder Gänsehautgefühl-Gründen meine Helden einfallen: Dass einmal Neil Young ein Gitarrensolo auf einem meiner Lieder spielen würde, das wäre ein schöner Traum. Oder dass Bob Dylan ein schräges Mundharmonika-Solo in einem meiner Lieder hupen würde, wäre schon spitze, da würde ich auch ein Selfie machen (lacht).

Ich würde sehr gern eine gute Flasche Wein mit Peter Handke trinken. Ich würde ihn gern trösten, wegen der geifernden Meute, die jetzt über ihn herfällt – wegen des Nobelpreises. Ich habe über Handke Examen gemacht. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was er jemals veröffentlich hat. Ich bin eigentlich Germanist und halte ihn für ein Ausnahmetalent, für einen Dichter und Schriftsteller vom Range Thomas Manns und Bertolt Brechts.

Nein. Ganz sicher nicht. Heute sind die Chancen viel schlechter, als es damals der Fall war. Ich habe im Januar '81 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Das war eine Zeit, die mit der heutigen überhaupt nicht zu vergleichen ist. Da ging es der Plattenindustrie golden. Die hatten Geld, das quoll ihnen aus allen Hosentaschen. Damals hat man noch richtig viele Schallplatten verkauft. Das war die Hochzeit der Neuen Deutschen Welle. Da wurde alles eingekauft, was Deutsch gesungen hat und die Gitarre festhalten konnte. Da hatte man unglaublich viele Optionen und Möglichkeiten.

Leider eine viel zu kleine und viel zu unbedeutende. In dem Freizeitverhalten vieler Menschen ist Musik nur noch eine völlig unverbindliche Geräuschtapete geworden. Wenn ich mich daran erinnere, wie wichtig Musik war, als ich ein Jugendlicher war: Das war ein Heiligtum, das war die Mitte unseres Lebens. Man hat sich mit Freunden zusammengesetzt, wenn ein neues Album von Yes oder Genesis, King Crimson oder Jethro Tull rauskam, und hat es fünf, sechsmal angehört, das Plattencover andächtig mitgelesen. Das Lebensgefühl bestand hauptsächlich daraus, welche Musik du hörtest. Denn dann gehörtest du zu uns, sonst nicht. So wichtig war das. Heute ist das leider bei vielen jungen Menschen sehr nebensächlich geworden. Schade.

Ich würde sagen: Ich habe es mir damals hundertmal überlegt, überlege du es dir heute tausendmal. Wenn du es dann immer noch willst, musst du es machen.

Das Gespräch führte Brigitte Lange.

Zur Person

Heinz Rudolf Kunze (62)

ist Rocksänger, Liedermacher, Schriftsteller und Musicaltexter. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Münster und Osnabrück hat es ihn in die Musik verschlagen. Seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb er 1981. Mit dem Debütalbum „Reine Nervensache“ ging es auf die erste Deutschlandtournee. 1985 dann der Durchbruch: Seine Single „Dein ist mein ganzes Herz“ erlangte Goldstatus. Weitere Beispiele für seine Erfolge sind Lieder wie „Finden Sie Mabel“, „Alles was sie will“ und „Aller Herren Länder“. Bis heute hat Kunze 38 Alben veröffentlicht, das 39. soll - genau wie sein nächstes Buch - 2020 erscheinen.

Zur Sache

Solo in Ritterhude

Am Donnerstag, 7. November, gastiert Heinz Rudolf Kunze mit seinem neuen Solo-Programm „Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt“ im Hamme-Forum. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Wenige Restkarten gibt es noch beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, in Osterholz-Scharmbeck und in der Geschäftsstelle des Hamme-Forums, Riesstraße 24, Ritterhude.