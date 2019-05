Die Umzugsfirma füllt stündlich etwa einen Umzugswagen mit Kisten und Möbeln. Die Entfernung zum Zielort beträgt 500 Meter, die Fahrstrecke ist doppelt so weit. (Maximilian von Lachner)

44 Treppenstufen sind es, die Besucher und Beschäftigte des Bauordnungsamts zu überwinden haben. Wenn sie nicht den Aufzug in den zweiten Stock nehmen. 44 Stufen rauf, 44 Stufen runter. Seit Jahrzehnten schon, tagein, tagaus. Aber damit ist es jetzt vorbei. Das Amt zieht um. Rüber ins Kreishaus II, wie die ehemalige Pestalozzischule mittlerweile heißt. Eine ganze Behörde, mit Mann und Maus, vom Aktenordner bis zur Zettelbox.

Marie Schilling und Jörn Stelljes sind im Kreishaus II die Einweiser für Handwerker und Hausmeister, Mitarbeiter und Möbelpacker. (Maximilian von Lachner)

31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belegen künftig das Erdgeschoss des früheren Schulgebäudes. Keine einzige Stufe mehr. Und kein Großraumbüro mehr, das am alten Standort den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Diskretion kaum noch entsprach. Die Abteilung von Amtsleiterin Ute Westrup hat allerhand Publikumsverkehr, aber bisher keine nennenswerten Backoffice-Räume. Offener Großraum, das war damals ein Trend, weil der Bürger keine düsteren Amtsstuben mehr erleben sollte. Im Kreishaus II liegen Zweier- und Vierer-Büros im hinteren Bereich; vorne, beim Info-Tresen im Foyer, befinden sich Beratungskabinen und Besprechungsräume sowie Wartezone und Besuchertische für die Akteneinsicht am PC.

Die schiere Raumnot ließ den Umzug unausweichlich werden, sagt Hauptamtsleiterin Susanne Greinert, die den Ortswechsel geplant hat. „Es ging wirklich nicht mehr.“ Die Kreisverwaltung habe in den vergangenen acht Jahren mehr als 100 Stellen hinzubekommen, sodass schon vor zwei Jahren erste, kleinere Abteilungen in die oberen Stockwerke der leer laufenden Förderschule übergesiedelt sind. Immer mehr Aufgaben, immer mehr Teilzeitler ließen den Behördenapparat anwachsen.

Erst jetzt, beim Auszug, zeigt sich, wie voll die Ecken und Winkel im Bauordnungsamt gewesen sind. Greinert hat in ihrer Kalkulation die Menge der benötigten Umzugskisten ziemlich unterschätzt. „Ich habe 150 Stück nachbestellen müssen“, räumt sie ein. Den mit den neuen Räumen verbundenen Zugewinn an Komfort nimmt das Team um Ute Westrup gerne mit. Es handele sich aber nicht um ein Luxusprojekt, betont die Abteilungschefin. Mehr als 80 Prozent des Mobiliars ziehen mit um: Tische und Stühle, Schränke und Regale. Nach Ostern haben Westrup und ihre Leute damit begonnen, die ersten Sachen zu packen. Die Kartons nicht zu voll und immer säuberlich beschriftet. Susanne Greinert hat dafür eigens Handzettel verteilt.

Umzugsplanerin Susanne Greinert hat Handzettel an die Mitarbeiter der Behörde verteilt. Darauf steht, wie die Beschäftigten ihre Umzugskartons packen und beschriften sollen. (Maximilian von Lachner)

Die Möbelpacker kennt sie schon von den vorherigen Teil-Umzügen. Greinerts Mitarbeiter Jörn Stelljes und Marie Schilling fungieren im Kreishaus II als Einweiser. Hausmeister und Handwerker geben sich dort die Klinke in die Hand. Die hauseigenen IT-Spezialisten, die alle Rechner und Telefone anschließen wollen, warten darauf, dass endlich die Schreibtische angeliefert werden. „Wo bleiben die denn, die Tische sollten doch eigentlich zuerst rüber?“, fragt Greinert und runzelt die Stirn. „Sind unterwegs“, beruhigt man sie. Ihre Kollegen aus der Landkreis-EDV werden sich mit einem halben Tag Verspätung ans Werk machen können. Wird der Zeitplan trotzdem zu halten sein? Stelljes und Schilling sind zuversichtlich: „Wir schaffen das.“

Riesige Aktenbestände

Immerhin: Die Schränke und Regale aus dem Bauamt sind im Kreishaus II bereits eingetroffen, planmäßig verteilt und aufgebaut. Für all die Akten, Karten und Planzeichnungen aus dem Paternoster-Lager. Das elektrisch betriebene Umlaufregal aus dem Kreishaus I stammt aus den 60er-Jahren, als die Verwaltungszentrale gebaut wurde. Ein feuerfester Stahlschrank fürs Museum, für den es kaum noch Ersatzteile gibt. Er ähnelt einer rollierenden Vorrichtung aus dem Teppichgeschäft. Nur, dass er endlos Baubelege ausspuckt, keine Bodenbeläge. Sein ganzer Inhalt muss rüber - und zwar so sortiert, dass man nächsten Montag, wenn das Bauamt nach einwöchiger Schließung wieder öffnen wird, möglichst nicht länger suchen muss als vorher. Ersatz für dieses Trumm von einem Büromöbel wird es nicht geben: Eine moderne Variante würde mindestens 60 000 Euro kosten.

Außerdem sind da ja noch die Dokumente über abgeschlossene Genehmigungsverfahren. Sie lagern bisher im Kreishaus-Keller und werden Stück für Stück digitalisiert. Kreisarchivarin Gabriele Jannowitz-Heimann hat ein Auge darauf, dass anschließend nicht alles in den Schredder kommt. Die Region habe in ihrer Geschichte herausragende Bauzeichner gehabt, manche Originale hätten kunsthistorischen Wert, sagt sie. Ute Westrup zuckt mit den Achseln: „Wir werden so oder so noch eine ganze Weile mit Papier arbeiten.“

Ohne digitale Datenkanäle wäre es ungleich problematischer, aus einem Verwaltungssitz zwei zu machen, kommentiert Susanne Greinert und blickt voraus. Nach dem Sommer wird der alte Sitz des Bauordnungsamts modernisiert; dort soll dann bis zum nächsten Frühjahr das Sozialamt einziehen. Manche Kollegen, sagt Greinert, werden sich künftig nicht mehr automatisch über den Weg laufen. Und das klingt fast ein bisschen wehmütig.