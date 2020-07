Fritz Bokelmann taufte die Neuanschaffung mit Hammewasser. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich taufe dich auf den Namen Sojus und wünsche dir allzeit eine gute Fahrt und immer eine Handvoll Wasser unter dem Kiel.“ Mit diesen Worten leerte Taufpate und Ehrenmitglied des Rudervereins, Fritz Bokelmann, den silbernen Pokal mit Hammewasser über dem neuen, schnittigen Ruderboot, das mit Fahnen und Blumen geschmückt vor dem Vereinsheim aufgebockt stand.

Schon vor einigen Jahren hatte der Bootsausschuss des Rudervereins Osterholz-Scharmbeck beschlossen, ein Einer-Rennboot für die Kindersparte anzuschaffen. Allerdings standen weitere Boote auf der Wunschliste, deren Priorität höher eingestuft war, und so dauerte es bis 2020, bevor das Boot für die Kinderabteilung bei Wintech Racing in Hamburg beauftragt werden konnte.

Johannes Mangold trainierte damals den Nachwuchs und saß auch im Bootsauschuss, als die Entscheidung für die Anschaffung des Rennbootes für die Kindersparte beschlossen wurde. „Aufgrund der langen Wartezeit, in der die Kinder zu Jugendlichen mit größeren Gewichten heranwuchsen, haben wir für die letztendliche Beauftragung die Spezifikationen geändert und können heute ein Jugendrennboot taufen“, erläuterte Mangold.

Es hatten sich etliche Vereinsmitglieder sowie die Kinder- und Jugendsparte am Vereinsheim an der Hamme eingefunden, um der Bootstaufe beizuwohnen. Der Name Sojus war vom Trainerstab der Jugendabteilung vorgeschlagen worden. „Mit dem Namen wollten wir sowohl auf unsere großartige Vereinsgemeinschaft hinweisen – Sojus bedeutet Vereinigung oder Union – aber gleichzeitig auch die Verbindung zur Raketengeschwindigkeit herstellen“, erklärte Mangold. „Immerhin haben wir schon den Hamme-Express und die Taifun auf dem Wasser“.

Der Bootskörper der Sojus besteht aus einem Kohlefaser-Kevlar-Nomex-Wabenmaterial, doch es sei nicht ausschließlich das Material, das für Erfolg auf einer Regattastrecke ausschlaggebend sei, betonte Mangold. „Die Rudertechnik ist das Entscheidende“, betonte der ehemalige Trainer der Jugendmannschaft. „Mit überlegener Rudertechnik kann mehr erreicht werden als mit einem technisch hochgerüsteten Boot.“

Wie das aussehen kann, demonstrierte dann die 16-jährige Chantal Schröder, die das neue Rennboot auf der Jungfernfahrt über die Hamme gleiten lassen durfte. In ihrer achtjährigen Vereinszugehörigkeit hat sie bereits zum sechsten Mal das Kilometerabzeichen des weiblichen Nachwuchses des Vereins für die innerhalb eines Jahres zurückgelegten Kilometer erhalten. Ohne das schmale Boot im Geringsten ins Schwanken zu bringen, nahm Chantal im Boot Platz, lenkte dann das Boot zunächst in Richtung Ritterhude, um dann kurz zu wenden und den Bug hammeaufwärts Richtung Neu Helgoland zu richten. Die Assoziation des Taufnamens zeigte Wirkung: Wie eine Rakete nahm das Boot Fahrt auf und verschwand hinter der Biegung.

Die Bootstaufe nahm Monika Buck, Vorsitzende des Rudervereins, an diesem Tag zum Anlass, Taufpaten Fritz Bokelmann nachträglich für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit zu ehren und ihn mit der Ehrennadel und einer Urkunde auszuzeichnen.

Die Fahrtenabzeichen des Vereins erhielten Ingo und Petra Bosse, Karl-Heinz Breitling, Elke und Hans Ehlich, Horst Göing, Anne und Werner Hübner, Dorothee und Rolf Lehmann, Henning Licht, Heiner Lucht, Julian Mackenberg, Lukas Mauermann, Jasper Nußbaum, Enno Strehl und Helga Zwingmann.

Sportabzeichen erhielten Holger Schünemann zum ersten Mal, Heiner Lucht zum 26. Mal. Für Elke Ehlich ist es das 30. Abzeichen. Hans Ehlich und Erhard Soennecken nahmen zum 40. Mal das Sportabzeichen entgegen.