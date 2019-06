Ute und Sabine Gartmann von der Buchhandlung Schatulle in der Osterholz-Scharmbecker Bahnhofstraße mit dem Pixi-Buch "Wir gehen in die Buchhandlung". (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. In Berlin gibt es ein zweijähriges Mädchen, das es kaum glauben kann: Ihre Oma kennt die Frau aus ihrem Pixi-Buch. Ob das wirklich stimmt? „Die Kleine will nun unbedingt ihre Großmutter hier in Osterholz-Scharmbeck besuchen“, erzählt Ute Gartmann. Denn dort spielt die Handlung des Bilderbuchs. Dort kann sie mit ihrer Oma die Frau aus der Geschichte besuchen. Dazu muss sie nur in die örtliche Buchhandlung „Die Schatulle“ gehen. Denn die Geschichte spielt genau da. Und die Figur, die ihre Oma kennt, basiert auf den Inhabern des Geschäfts: den Gartmann-Schwestern Ute und Sabine.

„Als wir von der Idee des Carlsen-Verlags hörten, waren wir sofort Feuer und Flamme“, erzählt Ute Gartmann auf Nachfrage der Redaktion. Ein Pixi-Buch, das von einem Besuch in einem Buchgeschäft handelt? Und zwar nicht einer x-beliebigen Buchhandlung, sondern in ihrer, der Schatulle? „Für den inhabergeführten Buchhandel ist das eine tolle Sache“, sagt Ute Gartmann. Schließlich seien sie doch alle mit den zehn mal zehn Zentimeter großen Pixi-Büchern aufgewachsen. Was könnte besser auf Bücher und Buchgeschäfte neugierig machen, als diese kleinen Büchlein?

Genau das dachten sich auch die Ideengeber beim Carlsen-Verlag, der die Pixi-Bücher herausgibt. „Wir wollen mit diesem besonderen Pixi alle Kinder zu Bücher-Fans machen“, erklärt Frank Kühne, Programmleiter Marken beim Verlag.

Das Konzept gefiel nicht nur den Gartmanns. Für insgesamt 278 Buchhandlungen hat der Verlag die Geschichte personalisiert. „Elf der Geschäfte sind in der Schweiz, ein paar in Österreich“, berichtet Hilke Schenck, Pressesprecherin für den Markenbereich beim Carlsen-Verlag.

Dass Pixi-Bücher personalisierte Geschichten erzählen, Stories von echten Firmen, realen Menschen – das ist nicht neu, sagt Schenck. So veröffentliche der Verlag zum Beispiel Pixi-Sonderproduktionen für Wirtschaftsbetriebe als reine Werbeträger. „Die sind nicht über den Buchhandel zu beziehen“, so Schenck. Auch für das Deutsche Kinderhilfswerk hat der Verlag beispielsweise ein auf die Hilfsinitiative zugeschriebenes Pixi-Buch gedruckt. Auch das ist nicht käuflich zu erwerben.

Damit die Geschichte „Wir gehen in die Buchhandlung“ tatsächlich „ihre“ Geschichte werden konnte, mussten Sabine und Ute Gartmann zehn Aufnahmen von ihrem Geschäft machen. Von der Fassade, vom Kassenbereich und von den Regalen mit den Kinderbüchern. Illustrator Ralf Butschkow sollte mithilfe dieser Fotos jeden der an der Aktion teilnehmenden Buchläden in einem Pixi-Buch verewigen. „Aber das war völlig illusorisch“, sagt Hilke Schenck.

Das Interesse der inhabergeführten Buchgeschäfte war viel zu groß. „Wir haben Ralf Butschkow dann 19 Zeichner an die Seite gestellt.“ Außerdem taucht der Name der Geschäftsinhaber in der Geschichte auf.

„Eigentlich sollten diese Pixi-Bücher zum Weihnachtsgeschäft geliefert werden“, erzählt Ute Gartmann. Doch der Zeitplan wurde durch die unerwartet große Nachfrage der Händler ebenfalls durcheinandergebracht. Nun - im Frühling - sind sie ausgeliefert worden. „So ist das noch viel besser“, weint Ute Gartmann dem ursprünglichen Termin keine Träne nach. „Die Pixi-Bücher sind jetzt ein echtes Highlight; in der Weihnachtszeit wären sie vielleicht total untergegangen.“

Nicht nur bei ihren Kunden vor Ort ist das kleine Büchlein gefragt. „Wir bekommen zurzeit fast täglich Anrufe und E-Mails von Sammlern“, verrät Gartmann. Alle seien auf der Suche nach den besonderen Pixi-Büchern. Hilke Schenck bestätigt das: „Diese personalisierten Büchlein sind bei Sammlern sehr begehrt.“