Weil das Gelände am Klappstau in Giehlermoor allein im vergangenen Jahr bis zu einem Meter abgesackt ist, haben die freiwilligen Helfer gut zu tun, den Dorfplatz in Schuss zu halten. (Christian Kosak)

Vollersode. Plasterhammer und Knieschoner liegen auf dem Rasen des Dorfplatzes in Giehlermoor. Schubkarren stehen herum, Schaufeln lehnen an Bäumen. Ein Kleinbagger bugsiert noch Steine um den Sandspielplatz für Kinder, und am Anleger wird noch einmal Maß mit der Höhenschnur genommen. „Das Gelände hier am Klappstau ist im vergangenen Jahr bis zu einem Meter abgesackt“, sagt Heino Lütjen, Vorsitzender des Sport- und Freizeit-Clubs (SFC). Der hat seit der Einweihung des Platzes 2008 die Pflege des Geländes übernommen. „Dieses Jahr haben wir das hier das zweite Mal gepflastert. Das sackt dermaßen schnell ab“, weist Lütjen auf das besondere Problem des Standortes und die Tücken des Moorbodens hin. "Aber heute sind wir fertig geworden“, freut sich der SFC-Vorsitzende. „Das haben wir schön hingekriegt.“ Die Zusammenarbeit habe super geklappt, lobt er seine Mitglieder. Die hätten Mutterboden aufgefüllt, Gras angesät und gepflastert. Auch der Sandspielplatz habe neuen Sand erhalten.

Im August habe man mit den Arbeiten begonnen. Pro Monat einen Sonnabendvormittag investierte der Club. Hinterher belohnten sich die Engagierten mit einem erfrischenden Schluck und mit Bratwurst und Krakauer vom Grill. Und Glück mit dem Wetter hatten sie obendrein: „Es war jedes Mal trocken", blickt Lütjen zurück. Ende Oktober komme man noch einmal zum Grasmähen zusammen, dann gehe es erst im März nächstes Jahr weiter.

An jedem letzten Freitag ab 18 Uhr treffen sich die Aktiven des SFC bis zum Herbst, um den Platz in Schuss zu halten. Ausgestattet ist das Areal neben dem Sandspielkasten mit einem Unterstand, Grillanlage, Parkplatz und einen Anleger beim Klappstau, der zum Verweilen einlädt. Auch ein Manteltopf ist zu sehen. Bis etwa 1960 haben Familien in diesen beheizbaren Waschkesseln ihre Wäsche gewaschen. „Aber die sind auch beim Hausschlachten eingesetzt worden“, weiß ein SFC-Mitglied.

Beliebtes Ausflugsziel

Sollten Fahrradfahrer ein Ausflugsziel suchen, sind sie auf dem frisch renovierten Dorfplatz in Giehlermoor an der richtigen Adresse, denn es gibt einiges zu entdecken. Aufgestellt ist auch eine Schautafel zum „Klappstau im Giehlermoor“. Sie informiert über das System des Klappstaus und über die Bedeutung für die Torfschifferei. Ein Klappstau wurde in die kleinen Gräben eingebaut, um Wasser zurückzuhalten. Überfuhr der Torfkahn den Klappstau, hatte er es grabenabwärts mit der Strömung leichter voranzukommen. Über 1000 Klappstaue gab es im Teufelsmoor. Im Giehlermoorer Schiffgraben waren auf zwei Kilometern allein neun Klappstaue eingebaut worden. Mit ihrer Hilfe erreichten die Torfkähne ihren Zielhafen Bremen schneller.

Der Dorfplatz ist auch für die Besucher des Gasthofs "Zur Kreuzkuhle“ ein beliebtes Ziel. „Wir fahren da mit Trecker und den Gästen auf einem Anhänger hin, um den Klappstau zu erklären“, sagt der Inhaber der Gastwirtschaft, der ebenfalls auf den Namen Heino Lütjen hört. Das biete sich einfach an. Man drücke da mit dem Stock auf den Klappstau und sehe das Wasser fließen.

Schon im Jahr 2005 sei auf einer Versammlung die Idee und das Konzept zum Dorfplatz vorgestellt worden, sagt der SFC-Vorsitzende Lütjen. „Architekt Theis Sumfleth hat die Skizze dazu geliefert.“ Das Ganze sei nur genehmigt worden, weil viel Eigenarbeit investiert worden sei. „2006 haben wir angefangen. 2007 waren die letzten Arbeiten dran wie Büsche und Bäume pflanzen.“ Die Aktion gehörte damals zum Dorferneuerungsprogramm. 50 Prozent Zuschuss kamen vom Land Niedersachsen. Zuerst sorgten die Mitarbeitenden dafür, den Platz am Schiffgraben trocken zu legen. Dazu mussten 200 Drainagerohre gelegt und Schächte gesetzt werden.

Für Helfer Heinz Busch haben die Arbeiten einen schönen Nebeneffekt. Er beteiligt sich gerne daran: „Ich mache das wegen der Gemeinschaft mit. So sieht man sich mal wieder.“ Auch Vollersodes Bürgermeisterin Angela Greff bescheinigt den Giehlermoorern und Ahrensdorfern eine gute Dorfgemeinschaft. „Da funktioniert das Ehrenamt.“ Als Beispiel nennt sie zudem den Buswendeplatz, den die ortsansässigen Frauen hegten und sauber hielten.