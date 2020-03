Ruben Bernau erzählt, wie er und seine Frau in ihrer Praxis mit dem Coronavirus umgehen. Abstand ist dabei die größte Devise. (von Döllen)

Hambergen. Ruben Bernau steht entspannt in seiner Hamberger Praxis. Ein Stethoskop um den Hals lehnt er sich an eine Trennwand. Er hat an diesem Tag die Nachmittagsschicht übernommen, derzeit wechselt er sich mit seiner Frau ab. An zwei Schaltern sitzen Arzthelferinnen. Manchmal laufen weitere durch den Wartebereich. Ansonsten ist die Arztpraxis vollkommen leer. Dort, wo sich in dieser Jahreszeit eigentlich viele Patienten mit Erkältungen oder grippalen Infekten drängeln, gibt es derzeit freie Platzwahl. „Wir machen sehr viel telefonisch“, sagt Ruben Bernau. Die Coronakrise macht es möglich.

Vielleicht ist die Möglichkeit, Erkrankten per Ferndiagnose Arbeitsunfähigkeit zu bescheinigen, eine Vorschau auf die in den vergangenen Jahren bereits oft diskutierte Möglichkeit, digitale Errungenschaften auch im Gesundheitswesen zu nutzen. Bernau nickt. Nach der Pandemie dürfte einiges anders sein als vorher, glaubt er. Bei Erkältungen könne er medizinisch wenig helfen, erklärt der Allgemeinmediziner. Die Menschen kämen nur, um einen gelben Schein von ihm oder seinen Kollegen zu bekommen. „Wenn jemand sagt, er hat heftige Kopfschmerzen, kann ich das auch nicht prüfen“, sagt Bernau.

Jetzt, während der heiklen Situation mit dem Virus, will er so wenig Menschen wie möglich in der Praxis haben. Jede Ansteckungssituation soll vermieden werden. Schon vor dem Eingang des Hauses steht ein Schild. In großen roten Buchstaben sorgen die vier Buchstaben Stop für Aufmerksamkeit. Wer Husten, Fieber oder andere Erkältungserscheinungen hat, solle die Praxis nicht betreten und sich telefonisch oder per Mail an die Praxis wenden. Ruben Bernau ist begeistert von den Reaktionen der Patienten. „Das klappt wunderbar. Bisher habe ich noch keine Kritik gehört“, bemerkt er. Immer wieder beobachtet das Team, wie Besucher nach dem Lesen umdrehen und sich auf den Weg zurück machen. Es sei ja ein Schutz in zwei Richtungen, Team, wie Patienten minimierten so die Infektionsgefahr. Etwa 120 Patienten behandelten sie derzeit täglich per Telefon. Natürlich würden sie dabei prüfen, ob etwas Ernsthaftes hinter den Beschwerden stecken könnte.

Weil die Telefonleitungen der Praxis aus technischen Gründen immer wieder überlastet sind, hat sich das Mail-Modell durchgesetzt. „Die Patienten schreiben eine Mail und wir rufen dann zurück. Das funktioniert wunderbar“, berichtet der Hamberger Arzt. „Das kann ich bestätigen“, sagt Heide-Lore Linde, die gerade die Praxis betreten hat. Sie will einen Rat im Zusammenhang mit ihren Medikamenten, die aber nichts mit Erkältungen zu tun haben. „Die Praxis ist jederzeit offen“, versichert Bernau. Wer andere gesundheitliche Probleme hat, wird auch behandelt. Schließlich muss ja auch die Versorgung chronisch Kranker weiterlaufen.

„Ich finde das völlig in Ordnung“, sagt Heide-Lore Lindes. Sie unterhält sich mit dem Arzt – mit einem gehörigem Abstand. Die Übertragung des neuartigen Coronavirus funktioniert hauptsächlich durch Aerosol, also beispielsweise durch Niesen. Genügend Abstand zu Mitmenschen ist mithin eine der wichtigsten Devisen derzeit. Vor den Servicetheken hat Bernaus Team deshalb Linien aufgeklebt, vorsichtshalber in doppelter Ausführung: einmal schwarz-gelb und einmal schwarz-rot. Und selbst diese auffälligen Linien bemerken manche Menschen nicht, wundert sich Ruben Bernau.

Zwei Quadratmeter Acrylglas

An einer der Theken nimmt ein großer Computermonitor die Mitarbeiterin aus der Schusslinie. Am Empfang greift Bernau auf einen anderen Schutz zurück. „Mit einem Bekannten habe ich eine Wand aus Plexiglas aufgestellt“, berichtet er. Ein Holzrahmen hält das Acrylglas an seinem Platz. Die Mitarbeiterin ist jetzt durch etwa zwei Quadratmeter des durchsichtigen Materials von den Besuchern getrennt. „Ein Kollege hat als erste Maßnahme einen durchsichtigen Duschvorhang an seinem Empfang aufgehängt“, erzählt Bernau und schmunzelt. Ungewöhnlich ist das allemal, aber wirkungsvoll.

Dabei sind vor allem ältere Menschen im Visier, eine der größten Risikogruppe. „Aber auch das scheint hier auf dem Land zu funktionieren“, hat der Arzt erkannt. Die Apotheken fahren dort vorbei und bringen die Medikamente. Zudem helfen Familienmitglieder oder Verwandte häufig aus und holen auch nötige Papiere in der Praxis ab, wie eine junge Frau, die nun vor dem Haus steht. „Ich will eine Krankschreibung abholen“, sagt sie und liest das Schild vor der Tür. Weil sie keinerlei Risikoanzeichen zeigt, darf sie hinein und die Papiere in Empfang nehmen. Wie alle anderen, wird sie im Windfang gebeten, sich in der Gästetoilette die Hände zu waschen – mindestens 20 Sekunden lang. Zudem steht ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit.

Sie hätte aber am Fenster klopfen können und ihr Anliegen unkompliziert von draußen regeln können. „Dann bekommen sie die Sachen herausgereicht“, erklärt Bernau, der für ein Foto vor die Tür gekommen ist. Vieles lässt sich auch mit Abstand erledigen in diesen ungewöhnlichen Zeiten.