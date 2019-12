Nadelöhr Bundesstraße 74: Lange Ampelphasen bremsten den aus drei Richtungen fließenden Verkehr besonders in den Spitzenzeiten aus. (CHIRISTIAN VALEK)

Osterholz-Scharmbeck. Pendler und Anwohner, die seit August unter der B 74-Baustelle in Sandhausen leiden, können aufatmen: Mit dem Beginn der Asphaltierung traten die Arbeiten am vergangenen Dienstag in ihre finale Phase. Für Jens Tietjen, den Ortsvorsteher des Dorfes, das im Nordosten der Stadt Osterholz-Scharmbeck liegt, ein Grund, den Tag ausnahmsweise schon vor dem Abend zu loben. Die sich über vier Monate erstreckende Aktion, so sein Fazit, sei „ein Gewinn für Sandhausen“. Karlheinz Kleen von der Straßenmeisterei Hagen rechnet mit der Fertigstellung „spätestens Ende der nächsten Woche“, was ihm in doppelter Hinsicht eine Freude sein wird, denn er ist Bürger Sandhausens.

Tietjens positive Bilanz fußt vor allem auf den Umbau der Myhler Straße, der mit der Bundesstraßen-Sanierung einherging und für die Entschärfung eines kritischen Kreuzungsbereichs sorgen soll, auf die die Sandhausener schon lange warteten. Tietjen berichtete von brenzligen Situationen, die dann entstanden seien, "wenn Autofahrer wartende Linksabbieger, die in Richtung Freißenbüttel weiter wollen, auf dem Seitenstreifen vor der Bushaltestelle überholten“. Die Weitung der gesamten Schnittstelle von B 74 und der Straße Am Mühlenbach sowie die Einrichtung einer Linksabbiegespur für die Richtung Freißenbüttel und Bredbeck abzweigenden Verkehrsteilnehmer soll da für mehr Sicherheit sorgen, die Durchlässigkeit auf dem Tempo-70-Streckenabschnitt verbessern und für eine Beruhigung mancher Nervenkostüme sorgen, die während der zu den Spitzenzeiten obligatorischen Staus in Anspannung geraten. Eine Verkehrsampel, die einmal für den in einer langgezogenen S-Kurve liegenden Sandhausener Hotspot im Gespräch war, wird es freilich nicht geben.

Nadelöhr mit drei Ampeln

Lichtzeichenanlagen, wie es im Amtsdeutsch heißt, gibt es dafür im Moment gleich drei auf der Großbaustelle. Da ging es je nach Uhrzeit schleppend bis gefühlt überhaupt nicht mehr voran. „Sechs bis acht Minuten Wartezeit muss man da schon einplanen“, versichert Tietjen, der da „auch schon zehn bis zwölf Minuten gestanden“ hat. Er hat Mitgefühl für die Pendler und mehr noch für die Anrainer, die Lärm, Schmutz und weitere Belästigungen ertragen mussten, weil der Strom der Autofahrer sich seinen Weg auch über Nebenstrecken bahnte. „Da wurde teilweise recht flott durchgefahren. Ich bin froh, dass die Hauptbetroffenen nun entlastet werden.“ Die Seitenräume der Altendammer Straße („War sowieso in einem schlimmen Zustand“), Sandhausener Straße und der Straße Am Tunnel seien schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, weil die Autos auf den schmalen Fahrbahnen der Anliegerstraßen immer wieder nach rechts ausweichen mussten, um Platz für den Gegenverkehr zu schaffen. Tietjen hofft, dass sich die Stadt zeitnah um die Behebung der Schäden kümmert. Der St.-Willehadus-Weg, so Tietjen, sei weitgehend wieder hergestellt. Die für den Durchgangsverkehr gesperrte, parallel zur Myhler Straße verlaufende Pennigbütteler Nord/Süd-Durchfahrt musste sehr viele Pendler aufnehmen. Die Polizei nahm Kontrollen vor, was die Anlieger des als Wohnstraße deklarierten Weges aber nicht sonderlich entlastet haben mag.

Die neue Verkehrsinsel soll mehr Sicherheit in den Gefahrenbereich der B-74-Kreuzung transportieren, der auf unserem Bild im Hintergrund rechts liegt. Dort führt die abzweigende Straße Am Mühlenbach in Richtung Bredbeck und Freißenbüttel. (CHIRISTIAN VALEK)

Tietjen sieht sich für das ganze Ungemach rund um die Baustelle, den Sand im Verkehrsgetriebe, aber besonders insofern entschädigt, als der viel kritisierte Kreuzungsbereich Am Mühlenbach/Mühler Straße komplett umgestaltet worden ist. Die Bushaltestelle wurde zugunsten der besseren Übersichtlichkeit in der S-Kurven-Gefahrenstelle um gut 20 Meter versetzt und mit Hochbord ausgestattet, um den Einstieg in die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu erleichtern. Auf Höhe des griechischen Restaurants wurde bis zur Straße Am Heudamm ein Fußweg angelegt, damit – so der Ortsvorsteher – Schulkinder nicht mehr durch den Matsch stapfen und die B 74 zweimal überqueren müssen. Letzteres wird künftig durch eine kleine Verkehrsinsel erleichtert, die auch Sehbehinderten eine sichere Passage erlaubt.

Die Straßenmeisterei Hagen hatte für die Aufhebung der eingeschränkten B74-Befahrung den 20. Dezember anvisiert. Eine Punktlandung. Kleen: „Es ist alles recht gut gelaufen. In der kommenden Woche werden lediglich Restarbeiten zu erledigen sein. Es fehlen allerdings noch die Fahrbahnmarkierungen, doch da sind wir ein wenig vom Wetter abhängig.“

Die Gesamtkosten für das Sandhausen-Projekt wurden mit knapp einer Million Euro veranschlagt, da dafür auch noch Grunderwerb erforderlich war.

Wieder freie Fahrt auf der B 74

Vielen ist das Jahr 2017 als das Regen-Jahr in Erinnerung geblieben. 2018 gilt als Rekord-Hitze-Sommer. Und 2019? Würde man die Autofahrer in der Region fragen, würden sie ihm wahrscheinlich den Titel Jahr der Baustellen verleihen. Denn nicht nur in Sandhausen waren die Arbeiter an der Bundesstraße 74 im Einsatz. Seit März müssen Autofahrer außerdem im Bereich Kuhstedt und seit Juli in Ritterhude, Höhe Einmündung L 151, mit Staus rechnen und deshalb für ihre Fahrten mehr Zeit einplanen. Doch das ist nun so gut wie vorbei. Wie Hans-Jürgen Haase, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade, mitteilt, wird die Baustelle in Ritterhude voraussichtlich Donnerstag oder Freitag, 19. oder 20. Dezember, aufgehoben. Und auch die Baustelle in Kuhstedt soll bis zum Ende der kommenden Woche nicht mehr vorhanden sein.