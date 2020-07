Die Orgel wird verpackt, damit kein Staub eindringen kann. (Andrea Grotheer)

Hagen. Die Sitzbänke stehen quer aneinandergereiht mitten im Gebäude, die Orgel verschwindet hinter einem mit Dampfsperrfolie verkleideten, extra angefertigten Holzgerüst und Handwerker sind mit ihren Arbeiten beschäftigt: In der Hagener Martin-Luther-Kirche haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Aufsteigende Feuchtigkeit im Sockel und der Holzwurm in einer Treppe machen dem im Jahre 1897 erbauten Gotteshaus zu schaffen.

42 000 Euro stellt der Kirchenkreis Wesermünde für die Sanierung zur Verfügung. „Der Kirchenkreis teilt die Mittel für das jeweilige Haushaltsjahr entsprechend zu“, erklärt Heino Fromme, Vorsitzender des Kirchenvorstandes und von Beruf Architekt. Ein Teil der Gelder stamme aus Kirchensteuermitteln. „Da kann man sehen, das etwas vor Ort bleibt, das sind sozusagen Kirchensteuermittel zum Anfassen“, sagt Pastorin Ute von Stuckrad-Barre, die seit 12 Jahren in der Hagener Kirchengemeinde tätig ist. Sie freue sich, dass es endlich losgehen könne: „Wir planen das seit fünf Jahren“, so die Pastorin über das aus vielen verschiedenen Maßnahmen bestehende Gesamtpaket, bei dem unterschiedliche Gewerke zum Einsatz kommen.

Die Dachentwässerung wurde bereits erneuert. Nun kommt eine Tischlerei zum Einsatz, um die maßangefertigten Kirchenbänke auszubauen und die Orgel einzuhausen, wie man den Aufbau einer schützenden Verkleidung in der Fachsprache nennt. „Wenn Staub in die Orgel käme, hätten wir ein großes Problem“, macht Ute von Stuckrad-Barre die Notwendigkeit dieser Maßnahme deutlich, die das empfindliche Musikinstrument aus dem Jahr 1964, gebaut vom Verdener Orgelbaumeister Hans Wolf, schützen soll. Eine Fachfirma werde sich dann um die Feuchtigkeitsschäden kümmern. „Durch die immer nur zeitweise Nutzung der Kirche haben wir unterschiedliche Temperaturen, auch wenn die Durchschnittstemperatur auf sechs bis acht Grad gehalten wird“, sagt Heino Fromme. Durch den Temperaturwechsel wandere Feuchtigkeit in den Sockel des Gebäudes, die nicht wieder hinaus könne. Abhilfe solle nun ein Putz schaffen, der quasi atmen könne.

Statt Gottesdienstbesucher sind in den nächsten Wochen Handwerker in der Hagener Martin-Luther-Kirche anzutreffen. (Andrea Grotheer)

Geschützt werden sollen damit auch die Schablonenmalereien an den Wänden, die 1897 entstanden sind. „In den 1960-Jahren wurde die ganze Kirche in grau-weiß übergestrichen, 1987 hat man die Malereien wieder freigelegt und restauriert“, weiß der Kirchenvorstandsvorsitzende. „Vor etwa 60 Jahren hat man auch die Aufsätze auf den Kirchenbänken begradigt, das war eben der Zeitgeist“, bedauert er. Sogar die Bänke wären graublau übergestrichen gewesen. Damit bei heutigen Sanierungsarbeiten der Denkmalschutz entsprechende Berücksichtigung findet, wird mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege in Verden zusammengearbeitet. Zuständig ist die Außenstelle in Bremerhaven. „Das Amt hat auch die Ausschreibungen gemacht, damit wir Handwerker haben, die mit einem Denkmal umgehen können“, erzählt Heino Fromme. Die Bauleitung liege ebenfalls bei der Behörde. Die Kosten für die Beseitigung des Holzwurms übernimmt der Kirchenkreis nicht: „Den haben wir zufällig bei Aufräumarbeiten während der Corona bedingten Pause entdeckt“, sagt Ute von Stuckrad-Barre.

Durchnummeriert stehen die Sitzbänke während der Sanierungsarbeiten quer in der Kirche, damit die Handwerker Platz zum Arbeiten haben. (Andrea Grotheer)

Zehn Wochen soll die Kirche voraussichtlich geschlossen bleiben. Die Pastorin ist dennoch im Einsatz: „Ich höre ja nicht auf, Gottesdienste zu machen. Wir haben hier eine gute regionale Zusammenarbeit, ich stehe auch in Bramstedt, Sandstedt, Wersabe, Uthlede und Wulbüttel auf der Kanzel und nehme die Gemeinde einfach mit“, sagt sie und hofft dennoch, dass der Stichtag zur Wiedereröffnung am 20. September eingehalten werden kann. „Sonst leihe ich mir einfach eine Kirche“, meint sie lachend. Vorher stehe allerdings noch die Sommerpause an: „Mit unserer Sommerkirche bieten wir jeden Sonntag in einer Kirche in unserer Region einen Gottesdienst an“, so die Pastorin. Auch Online-Gottesdienste stehen zur Wahl: „Den nächsten stellen wir am 12. Juli online, entweder von der Baustelle oder aus dem Gemeindehaus“, kündigt sie an. Im Netz ist die Kirchengemeinde unter www.hagen-kirche.de zu finden.