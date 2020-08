Sängerin Nina Majer und das Hanse Swing Project unternahmen mit ihren Zuhörern im Hamme-Forum einen musikalischen Ausflug an den Broadway. (Christian Kosak)

Ritterhude. Der im Juli verkündete ursprüngliche Plan der Hausleitung, die kommenden Kulturveranstaltungen des Hamme-Forums unter freiem Himmel stattfinden und die entsprechenden Künstler auf dem Balkon des Hauses auftreten zu lassen, konnte bislang wegen der herrschenden Wetterlagen noch nicht allzu oft in die Tat umgesetzt werden. So wurde auch das Konzert des Hanse Swing Projects am Freitag schon im Vorfeld vorsorglich in den großen Saal des Hauses verlegt.

Dabei hätte sich der Wettergott ausgerechnet an diesem Abend als gnädig erwiesen und Musikern und Zuhörern ein sonnenbeschienenes Konzert gegönnt. Die Verlegung in den Innenraum erwies sich jedoch nicht zwingend als Nachteil: Über den Saal verteilt gab es für die etwa 30 Zuhörenden genug Platz, um jegliche potenzielle Infektionsgefahr durch großzügige Abstände der Sitzplätze zu minimieren. Dank der Saalakustik konnten die Musiker sogar größtenteils auf elektrische Verstärkung verzichten, ohne dadurch klangliche Einbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat es sich das Hanse Swing Project zur Gewohnheit gemacht, seine Abendprogramme jeweils einem bestimmten Komponisten zu widmen, über dessen Leben und Werk zwischen den dargebotenen Liedern ausführlich referiert wird. Für das Bühnencomeback – schließlich war es für das Quintett der erste gemeinsame Auftritt seit Pandemiebeginn – hatten sich die Musiker hingegen für eine „Best Of“-Auswahl der bisherigen Bühnenprogramme unter dem Titel „Von der Tin Pan Alley zum Broadway“ entschieden. Damit war auch die musikalische Marschroute des Abends gesetzt: beschwingte Grooves und eingängige Leitthemen aus der Feder großer Namen wie George und Ira Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter und Richard Rodgers, deren hoher Bekanntheitsgrad viele der dargebotenen Stücke zu Bestandteilen des „Great American Songbook“ avancieren ließen.

Die Arrangements des Hanse Swing Project orientierten sich indes nicht zwingend an den bekanntesten Interpretationen der Stücke: Neben der Reduktion der im Regelfall für Orchester und Bigbands konzipierten Originale gestatten sich die norddeutschen Swingfreunde auch weitere interpretatorische Freiheiten. Porters „I've got you under my skin“ ertönte so im Gegensatz zur swingenden Sinatra-Variante mit einem dezenten Bossa-Anstrich, das balladeske „Embraceable You“ avancierte zu einem fröhlichen Midtempo-Swing.

Platz für Soli

Wie es die Swingtradition gebietet fanden Pianist Andreas Hinrichs, Bassist Moritz Zopf und Saxofonist Olaf Barkow hinreichend Gelegenheiten, ihr musikalisches Können immer wieder in Form ausladender Solopassagen zur Geltung zu bringen. Auch Schlagzeuger und Bandgründer Wolfgang Grezesch und Sängerin Nina Majer, die sich zwischendurch nicht nur als veritable Pfeiferin, sondern auch als ebensolche Scat-Chanteuse profilierte, erhielten ihre „Solo-Spotlights“.

Rein musikalisch verstand es die eingespielte Formation also wie von ihr gewohnt und einmal mehr, einen Hauch Broadway nach Ritterhude zu bringen. Hinsichtlich der Präsentation erweist sich der Habitus der Musiker, die reihum vorgetragenen und vorher sorgsam ausformulierten Ansagen zu den Stücke abzulesen, bisweilen als Bumerang: Zwar ist damit sicher gestellt, keine der Informationen über die Komponisten und den Entstehungskontext der dargebotenen Stücke im Eifer des Gefechts zu vergessen, andererseits wirkt die Darbietung deshalb mitunter auch ein wenig hüftsteif, was nur eher bedingt mit dem swingenden Charakter der dargebotenen Musik harmoniert – zumal mit Glamour und Showattitüde ja naturgemäß weitere Faktoren unterschlagen werden müssen, die neben der Musik zu den traditionellen Charakteristiken des Broadway zählen.

Und so wirken die Musiker über weite Strecken des Abends gerade in Anbetracht der speziellen Konzertsituation ein wenig distanziert. Dankenswerterweise gelingt es Nina Majer nicht, ihre Gefühle gänzlich im Zaum zu halten: „Ach ist das schön, endlich wieder ein Konzert zu spielen“, lässt sie ihr bis dato nicht mit Applaus geizendes Publikum freudestrahlend wissen – und bricht damit dann endgültig das Eis zwischen Akteuren und Zuhörenden.