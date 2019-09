Der Rote Zentner ist ein beliebter Speisekürbis. Sein saftiges Fleisch und die leuchtende Farbe laden zum Experimentieren ein, weiß Christiane Hertz-Kleptow vom Ohlenstedter Kürbishof zu berichten. (Christa Neckermann)

Ohlenstedt. Auf dem Hof von Gustav und Christiane Hertz-Kleptow, Alt-Ohlenstedt 50 in Osterholz-Scharmbeck, leuchtet es in allen Herbstfarben. Von tiefem Rot über alle Schattierungen von Orange und Gelb bis hin zu Weiß, Grün und sogar Blau. „Wir ernten inzwischen 80 verschiedene Kürbissorten“, erzählt Christiane Hertz-Kleptow. Jetzt steht wieder das beliebte Kürbisfest vor der Tür – wie an jedem vierten Sonntag im September.

Dann ist am 22. September das Hofgelände ab 10 Uhr voller Menschen aller Altersgruppen. Familie Hertz-Kleptow hat sich viel Mühe gegeben, rund um den alten Hof wieder allerlei interessante Attraktionen für Jung und Alt anzubieten. Los geht es mit einem Frühstück, bei dem, wen wundert's, der Kürbis in all seiner Vielfalt im Mittelpunkt steht.

Die Kinder dürfen sich anschließend beim Kürbisschnitzen kreativ betätigen. „Dafür eignet sich am Besten der Halloween-Kürbis“, erklärt Christiane Hertz-Kleptow. Dessen Schale ist zwar fest, lässt sich aber trotzdem auch von Kindern gut bearbeiten. Doch das ist längst nicht die einzige Attraktion für die Kleinen. Mit den Pfadfindern wird Stockbrot am Lagerfeuer gebacken, auf dem Ponyrücken kann die Welt entdeckt werden und in der Strohburg darf sich der Nachwuchs so richtig austoben.

Auch eine Carrerabahn ist da, an der sich Väter und Söhne spannende Rennen liefern können. Die Mütter und Großmütter können unterdessen im Stallcafé des Bürgervereins Ohlenstedt heißen Kaffee und leckeres Gebäck genießen. Auf dem Kürbismarkt, auf dem die breite Palette der Speisekürbisse, aber auch die Vielfalt an hübschen Zierkürbissen angeboten wird, erhalten die Gäste viele Anregungen rund um die prallen Gewächse, deren Beliebtheit weit über Halloween und Schnitzerei hinaus geht.

„Inzwischen haben sich viele Köche mit dem Kürbis beschäftigt, und seit wir vor knapp 20 Jahren erstmals Kürbisse angebaut haben, hat sich die Palette der köstlichen Kürbis-Rezepte deutlich erweitert“, berichtet Christiane Hertz-Kleptow. Da ist es auch kein Wunder, dass zum Kürbisfest wieder neue Rezepte vorgestellt werden. Ein Spaghettikürbis-Schaukochen zeigt unter anderem, was aus diesem besonderen Kürbis so alles werden kann.

„Von deftig bis süß lässt der Kürbis alles zu“, erläutert Christiane Hertz-Kleptow, und zählt auf, was beim Kürbisfest auf dem Kürbishof so alles angeboten wird: Frisches Kürbisbrot und frischer Kürbiskuchen, Suppe vom Hokkaido-Kürbis, Kürbiswaffeln, Kürbis-Likör und Kürbis-Prosecco, Kürbiskernöl und sogar Kürbis-Bratwurst reizen den Gaumen der Kürbisfreunde. Als deftiger Side-Kick steht dem Kürbis die Knipp-Pfanne zur Seite; geräucherte Forellen werden angeboten, und auch ein Imker hat sich mit seinen Produkten zum Kürbisfest auf dem Hof der Familie Hertz-Kleptow angemeldet. Bei Tanjas Bauernhof-Eis und bei sortenreinem Apfelsaft können sich all diejenigen erfrischen, die es lieber süß und fruchtig lieben.

Ein besonderes Erlebnis ist sicherlich auch der Oldtimer-Treff, bei dem die Freunde alter Fahrzeuge ganz auf ihre Kosten kommen. Etwas weniger Pferdestärken, aber dafür mehr Lebendigkeit erleben die Gäste bei den angebotenen Kutschfahrten. Ein großes Angebot an kunsthandwerklichen Arbeiten rundet das Kürbisfest in Ohlenstedt ab.

Informationen zum Kürbisfest am Sonntag, 22. September, gibt es im Internet unter der Adresse www.hertz-kleptow.de.