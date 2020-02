Jutta Menke kennt in Osterholz-Scharmbeck fast jeder. Über Jahrzehnte hat sie sich in der Seniorenarbeit und beim VSK engagiert. An diesem Sonnabend wird sie 94. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Dekoration ist passgenau. Die mit Blümchen bestickte, feine Tischdecke aus der Aussteuer, das Porzellan mit einem Hauch Art Deco – alles die goldenen 20er. Genauso wie die Hausherrin: Jutta Menke, Jahrgang 1926. Just frisch aus dem Backofen ist dagegen der stadtweit legendäre Menkesche Apfelkuchen, den sie extra für den Besuch heute Nachmittag gebacken hat und der zum Anbeißen duftend in der Mitte der gedeckten Tafel platziert ist. Natürlich mit Schlagsahne. Am Ende des Tages wird Jutta Menke von ihrem Stück gerade mal eine kleine Ecke verspeist haben, der gute Kaffee in der zierlichen Tasse ist kalt. Zu viel gibt es zu erzählen, zu viele Begebenheiten, zu viel Wichtiges, das ihr Leben ausgemacht hat. Das währt schließlich an diesem Sonnabend auf den Tag genau schon 94 Jahre.

Das mollig warme Wohnzimmer mit freiem Blick in den Garten ist nicht überfrachtet und dennoch angefüllt mit Erinnerungsstücken: Bilder von Kindern, Enkeln und Urenkeln, Geschenke von Freunden oder dankbaren Menschen, denen Jutta Menke mal geholfen hat, in Holz geschnitzte Lebensweisheiten über der Tür oder auf Postkarten am Treppenaufgang – „lauter Erinnerungen“. Zu jedem Stück hat die Osterholzerin bei Bedarf eine Geschichte parat. Zwischen Scherenschnitten ihres Schwagers, den sie nie selbst kennengelernt hat und der in der Familie ihres Mannes dennoch stets präsent war, hängt auch eine besondere Urkunde – überreicht im September 2011 zusammen mit dem Bundesverdienstkreuz für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Senioren- und Mehrgenerationenarbeit sowie im Sport.

Überhaupt der Sport. Bewegung hat das Leben der Jutta Menke geprägt, und das in vielerlei Hinsicht. Im Moment, sagt sie und deutet auf den Fernsehsessel hinter sich, sind die Handballer ihre besonderen Lieblinge. Erst neuerdings, seit der Europameisterschaft, ist sie glühender Fan der schnellen Sportart. Sie findet sie ebenso spannend wie das Neujahrsspringen oder den Fußball der ersten Liga, den sie regelmäßig verfolgt. Ihre eigenen sportlichen Wurzeln liegen in der Leichtathletik, die ihres Lebens im Osten.

Die Stunden verfliegen, wenn Jutta Menke ins Erzählen kommt. Viel hat die Grand Dame der Stadt zu berichten, wenn sie ihr Leben so Revue passieren lässt. Heute feiert sie ihren 94. Geburtstag. (Christian Kosak)

Jutta Menke kennt in Osterholz-Scharmbeck beinahe jeder – und das, obwohl sie gar keine Tochter der Stadt ist. Geboren wird sie am 1. Februar 1926 in der pommerschen Kreisstadt Cammin, nur zwölf Kilometer von der Ostsee entfernt, als eines von vier Geschwistern. Sie wächst mit zwei Schwestern und einem Bruder auf, und wenn sie an ihre Kindheit und Jugend denkt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Als Jugendliche und junge Frau verbringt sie so viel Zeit wie möglich auf dem Sportplatz. „Ich war ein bisschen ehrgeizig und habe viel trainiert. Viele Plätze in der Spitze oder auch an der Spitze waren das Ergebnis“, beschreibt es Jutta Menke selbst auf sechs mit Schreibmaschine geschriebenen DIN-A-4-Seiten. Das Detail ist eines von vielen in dem „Jahrzehnt meines Lebens, das so voll war wie kein anderes danach“, steht als Überschrift über den in einer Mappe abgehefteten Blättern: 1940 bis 1950. 1940 wird Jutta Menke konfirmiert, 1941 leistet sie das obligatorische Pflichtjahr auf einem Bauernhof ab, lernt Melken, Ausmisten, Rübenhacken und Seifekochen. Zurück in Cammin bewirbt sie sich beim Finanzamt und wird genommen. 1942/43 wird sie zum Osteinsatz eingezogen, wo sie mit deutschen Soldaten und französischen Kriegsgefangenen Lauf- und Panzergräben aushebt. Vom eigentlichen Kriegsgeschehen bekommt sie dort aber nicht viel mit, und so plagen sie auch keine schlechten Gedanken, wenn sich Menke an die Zeit damals erinnert. Eher im Gegenteil. So ein ganz klein bisschen hatte sie sich ja in einen Franzosen verguckt...

Doch Amor schlägt richtig erst ein Jahr später zu. Wieder zuhause in Cammin, lernt Jutta Menke einen Marineartilleriemaat aus Magdeburg kennen. Die beiden verleben eine kurze, aber offenbar intensive Zeit, denn rückblickend ist sich Jutta Menke sicher: „Er war meine große Liebe.“ Eine, die sie viele Jahrzehnte später bei einem Besuch in Magdeburg wiedersehen wird. Es wird ein Treffen zu viert: Jutta Menkes Mann ist ebenso dabei wie die Ehefrau des einst Angebeteten. Man schreibt sich noch eine Weile, aber inzwischen ist der Kontakt eingeschlafen.

Jutta Menke sieht noch heute in Gedanken diesen Mann winkend auf den Gleisen stehen, als der Zug mit den Flüchtlingen Cammin verlässt – an jenem Morgen des 5. März 1945. In der Nacht hatte die Mutter aus Handtüchern auf die Schnelle Rucksäcke genäht, damit jede der Schwestern ein paar Sachen mitnehmen konnte. Der Bruder, just 16 Jahre alt geworden, war wenige Tage zuvor als Flakhelfer eingezogen worden und nicht dabei. Dafür Hunderte andere. „Da waren so viele, die noch mit wollten und die nicht mit konnten, weil die Waggons schon hoffnungslos überfüllt waren“, erinnert sich Menke, und ihre Stimme ist gerade nicht mehr ganz so kraftvoll und bestimmt wie sonst. Als der Zug in Swinemünde längere Zeit halten muss, widerfährt Mutter und Töchtern der Familie Tesch ein erstes Wunder: Unter den Flüchtlingen, die zu Fuß vor den Russen geflüchtet sind, ist tatsächlich auch Juttas Menkes Bruder Robert. „In einem jämmerlichen Zustand“ zwar, wie sie festgehalten hat, aber lebend.

Der Zug fährt weiter – in ein neues Leben. Am 12. März kommt er in Osterholz-Scharmbeck an, und noch heute steigt Jutta Menke der Duft der warmen Suppe in die Nase, die man den Flüchtlingen zur Begrüßung in den Reiswerken anbietet. „Von da an war ich kein Kind mehr“, sagt Menke und beschreibt damit eine Zäsur ihres Lebens. Bis ins Detail hat sie noch vor Augen, wie die Flüchtlinge seinerzeit auf Höfe und in Haushalte aufgeteilt wurden. „Bedrückend“ sei das gewesen, vor allem die Ungewissheit, wie das alles weiter gehe.

Die inzwischen 19-Jährige kommt bei einer Familie unter, hilft in der Folgezeit halbtags beim Postvorsteher aus, geht nachmittags in Lintel beim Bauern arbeiten. Als 1945 der Krieg beendet ist, „geht das Leben wieder los“. Die drei Mädchen aus dem Hause Tesch genießen ihre Jugend, wie das in der kargen Nachkriegszeit eben möglich ist. Zum Beispiel am 14. November 1948. Das ist nicht nur der Hochzeitstag von Juttas Menkes Eltern, das wird auch der Tag, an dem sie ihren eigenen Ehemann kennenlernt – beim Tanz im Tivoli. Georg Menke, Sohn einer alteingesessenen Osterholzer Familie und von Beruf Vulkanisierer, trifft es wie ein Schlag, als ihm vom Balkon aus unten im Parkett eine junge Frau auffällt. „Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick“, sagt Jutta Menke lächelnd. „Er hat mich zum Tanz aufgefordert – und wir sind zusammengeblieben. Er war einfach ein wirklich guter Mensch.“ Am 23. Dezember 1949 heiraten die beiden – „weil er unbedingt wollte, dass ich Heiligabend mit ihm und nicht bei meinen Eltern verbringe“, schildert Jutta Menke mit einem verschmitzten Grinsen. Das Paar baut gemeinsam einen eigenen Reifenhandel auf, er in der Werkstatt, Jutta Menke in der Schreibstube. 1950 kommt Sohn Martin zur Welt, der heißt, wie alle erstgeborenen Söhne der Menkes, Tochter Carola wird ein paar Jahre darauf folgen.

Das Geschäft, die Familie und dann noch der angeheiratete Kegelclub „Alte Liebe“ mit den vielen Kaffeekränzchen, Klönschnacks und Ausflügen: „Wenn man heute von Integration spricht, dann war das ein gutes Beispiel dafür“, überlegt das einstige Flüchtlingsmädchen. Durch die vielen Kontake sei sie in Osterholz-Scharmbeck schnell heimisch geworden. Zum vollkommenen Glück fehlte ihr nur eines: der Sport. Gegen den Willen ihrer Schwiegermutter („Du turnst doch schon genug herum.“) trat sie 1952 dem VSK bei. 1971 wurde sie Frauenwartin und damit Nachfolgerin der einstigen Möbel-Meyerhoff-Chefin Inge Küster. „Das waren große Fußstapfen, aber ich würde sagen, ich habe das ganz passabel weitergemacht“, urteilt Jutta Menke schmunzelnd über ihre eigene VSK-Karriere. 1974 wurde sie Geschäfsführerin, 1981 zweite Vorsitzende. Sie half, diverse Vereinsgruppen mit aus der Taufe zu heben, vor allem die Seniorengruppe, organisierte 30 Jahre lang für die Reisegruppe gemeinsame Fahrten von Schleswig-Holstein bis nach St. Petersburg, spielte mit ihrem Mann zusammen leidenschaftlich gern Faustball in der Behindertensportgruppe, machte so nebenbei allein 25 Mal das Deutsche Sportabzeichen und sich jahrelang für das VSK-Ferienprogramm stark. Seit 1990 ist sie auch Ehrenmitglied des Osterholzer Sportvereins. Immer noch zieht es sie Anfang eines jeden Jahres zum Treffen aktiver und ehemaliger VSK-ler, immer noch geht sie regelmäßig zur Sitzgymnastik.

Genauso wenig kann sie von einer anderen liebgewonnenen Gewohnheit lassen. Seit 1994 besuchen Jutta Menke und elf Mitstreiterinnen – inzwischen alle über 80 – einmal im Monat das Haus am Hang zum „Klatschkaffee“, stets mit frischem selbstgebackenem Kuchen. Dann wird gespielt und geredet. „Da sind wir immer nah dran an den Sorgen und Nöten“, sagt Jutta Menke. Und das ist etwas, das sie kennt und kann. Im Alter von 63 war sie Vorsitzende des Seniorenbeirats geworden, wurde fünf Mal wiedergewählt und brachte es am Ende auf 25 Jahre Engagement im Gremium, das in ihrer Zeit viel erreicht und angeschoben hat. Man kümmerte sich um die Altenheime und ihre Bewohner, organisierte Seniorenfahrten, hob die Seniorenbegegnungsstätte aus der Taufe – „unser Ein und Alles“. Jüngstes Baby in diesem Kreis ist der Generationenspielplatz im Klosterholz.

Noch um viele Punkte ließe sich die Liste der Fußspuren fortführen, die Jutta Menke in Osterholz-Scharmbeck schon hinterlassen hat, in unzähligen Vereinen und Verbänden hat sie gewirkt, oft war sie der Motor, der Dinge am Laufen hielt oder voran trieb. Etwas versonnen blickt die heute 94-Jährige auf die Sahneschale, die auf dem Kaffeetisch steht. „Ich bin ein Glückskind. Ich hatte wirklich viele kleine Sahnetupfer auf meinem Leben“, sagt sie mit Bestimmtheit und greift das zweite Mal an diesem Nachmittag zur Kuchengabel. Da kann man dann wohl nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, Jutta Menke!