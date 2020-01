Jonglage im Gleichgewicht: Die Kreisverwaltung will ab diesem Jahr etwas mehr Geld für die Sportförderung ausgeben. (Bernd Thissen)

Landkreis Osterholz. Bernd Rugen von der Linkspartei machte im Osterholzer Kreistag keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: Die neuen Landkreis-Richtlinien zur verbesserten Förderung des Breitensports sind aus seiner Sicht nicht der ganz große Wurf. Einstimmig hat der Kreistag beschlossen, dass die neuen Bestimmungen am 1. Januar 2020 in Kraft treten sollen. Er habe gehofft, so Rugen, dass der Landkreis auch in die Bezuschussung vereinseigener Neubauten einsteigen werde. „Darüber sollten wir in den nächsten Jahren noch einmal reden“, forderte der Kreistagsabgeordnete aus Worpswede.

Kurt Klepsch, Sozialdemokrat aus Lilienthal, sah das Glas hingegen eher halb voll: Die nun geplante Ausweitung der Fördertatbestände auch auf energetische Verbesserungen sowie die höheren Übungsleiterpauschalen seien immerhin „ein kleiner Schluck aus der Pulle“. Nach langen Jahren der Zurückhaltung, in denen der Kreishaushalt für die Sportvereine nichts anderes hergegeben habe, sei die nun geplante Aufstockung der Landkreis-Mittel schon „recht gut“ und auch „verantwortungsvoll“.

Insgesamt gehe es um eine freiwillige Leistung von künftig 450 000 Euro, argumentierte Klepsch und setzte hinzu: „Ich glaube nicht, dass uns da viele Landkreise überbieten werden.“ Für hilfreich halte er besonders die Aufstockung der Übungsleiterpauschale von 77 auf 120 Euro pro Jahr. Seit 1999 habe es keine Anhebung der Sätze gegeben. „Das sind wir den Vereinen jetzt schuldig, und sie werden es uns danken“, zeigte sich der SPD-Abgeordnete überzeugt.

2020 starten zwei Pilotprojekte

Sein Gegenüber Friedrich Humborg (CDU) nickte und rechnete vor: Mit einem Pro-Kopf-Zuschuss, den die Vereine für minderjährige Mitglieder erhalten, stiegen die jährlichen Landkreis-Ausgaben für die lizenzierten Übungsleiter auf 145 000 Euro. Außerdem stiegen mit den energetischen Maßnahmen die Sanierungskosten-Zuschüsse von 60 000 auf 100 000 Euro an. Für beide Töpfe gibt es geregelte Antragsverfahren. Neben den kalkulatorischen Kosten für die Nutzung kreiseigener Hallen (46 000 Euro) geben die neuen Richtlinien laut Humborg auch einen auf 10 000 Euro erhöhten Personalkostenzuschuss für den beim Kreissportbund angestellten hauptamtlichen Übungsleiter-Trainer her. Er erinnerte daran, dass 2020 nicht nur die neuen Förderrichtlinien bringe, sondern darüber hinaus zwei Pilotprojekte, die jeweils auf drei Jahre angelegt sind. Sie sollen den Sportvereinen und dem Sportnachwuchs helfen. Alle Erstklässler des nächsten Schuljahrs sollen bei der Einschulung eigene Sportgutscheine erhalten. Diese erlauben drei kostenlose Schnupperstunden bei teilnehmenden Vereinen und bei einer neuen Vereinsmitgliedschaft einen Zwei-Drittel-Rabatt im ersten Beitragsjahr. Der Landkreis erstattet dem Klub auf Antrag zehn Euro für die Probenutzung und den fehlenden Beitragsanteil (höchstens 60 Euro pro Kind).

Die Kreisverwaltung rechnet mit bis zu 50 000 Euro. Bis zu 48 000 Euro könnte zudem das zweite Projekt kosten, bei dem der Landkreis für Kinder bis zum Ende der dritten Klasse die Kosten für die Teilnahme an einem Seepferdchenkursus übernimmt. Die Schwimmbadbetriebe und anbietenden Vereine sollen in die Lage versetzt werden, diese Kurse häufiger und preiswerter anzubieten; sie erhalten die Zuschüsse, wenn sie dem Antrag Name, Alter und Kita oder Schule des Teilnehmerkinds beifügen.

Grund für das Projekt: Den Grundschulen gelingt es immer seltener, alle Dritt- und Viertklässler zum Erwerb des Bronzeabzeichens zu führen, wie es der Lehrplan vorsieht. Der Kreis will über die Kitas und Grundschulen vermehrt für die Schwimmlernangebote werben. Beide Projekte sollen zum Ende der dreijährigen Laufzeit ausgewertet und im Erfolgsfall dauerhaft verankert werden.

Fördermittel für den Sport stecken unterdessen nicht nur im Kreishaushalt, sondern auch im Haushalt des Landes Niedersachsen. Darauf wies der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lottke in einer Pressemitteilung hin. Hannover erhöhe die Mittel in 2020 auf 66,6 Millionen Euro. Über das Sportstättensanierungsprogramm stehen für kommunale Bauvorhaben 24 Millionen Euro bereit. Für vereinseigene Sportstätten kämen fünf Millionen Euro hinzu, so Lottke.

Die Mittel sollen in den Erhalt und Neubau multifunktionaler Anlagen fließen: Sporthallen, Hallenbäder und auch Freianlagen. Die Sportförderung des Landes stärkt Lottke zufolge „einen zentralen Pfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens“. Gerade die Vereine seien auch für das Gelingen von Integration höchst bedeutsam.