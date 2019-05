Kristina Lohse, Anke Hinz und Berit Müller (von links) am Empfangstresen. (Gudrun Scabell)

Worpswede. Es ist ein Kleinod – das Haus im Schluh. Am nördlichen Fuße des Weyerberges gelegen, liegt es etwas abseits vom Trubel des Dorfes, eingebettet in viel Grün. Genaugenommen ist es ein Ensemble aus drei Häusern, das sich hinter dem Namen Haus im Schluh verbirgt. Inzwischen ist es 100 Jahre alt, was im kommenden Jahr ausgiebig gefeiert werden soll. Denn im Jahre 1920 hatte Martha Vogeler, Ehefrau des Künstlers Heinrich Vogeler, diesen Flecken mit dem Wiederaufbau eines alten Bauernhauses aus Lüningsee begonnen, zu besiedeln. Etwa zeitgleich entstand nebenan ein kleines Wirtschaftsgebäude, das später auch einen ersten Webstuhl aufnahm. Und in den 1930er-Jahren kam dann noch ein großes Bauernhaus hinzu, das, aus Grasdorf stammend, das Ensemble ergänzte.

In dem Konzept dieser alten Niedersachsenhäuser, die – Stein für Stein und Balken für Balken abgetragen – an einem anderen Standort wieder errichtet werden können, zeigte sich früh Martha Vogelers Sinn für die Lebensweise, für die Sitten und Bräuche der Bewohner des Teufelsmoores. Bereits als Kind wurde sie damit vertraut gemacht, wenn sie gemeinsam mit der Mutter die Verwandten im Moor besuchte. Die kleinen, liebevoll per Hand gearbeiteten Dinge faszinierten sie besonders. Und prägten sie nachhaltig, denn das Kunsthandwerk sollte ihre Leidenschaft werden. In der Ehe mit dem Jugendstilkünstler Heinrich Vogeler wurde sie dann dessen Muse und bevorzugtes Modell. Sie gebar ihm drei Kinder: Marie Luise, Bettina und Mascha.

Nach der Trennung von ihrem Mann 1920 baute sie für sich und die Mädchen ein neues Zuhause auf, eben das Haus im Schluh. Dieses füllte sie nach und nach mit alten Möbelstücken und bäuerlichem Hausrat aus der Moorgegend, aber auch mit originalen Einrichtungsgegenständen vom Barkenhoff und mit Kunstwerken ihres Ehemannes. So konnte sie schon Ende der 1920er-Jahre das Haus im Schluh als Museum eröffnen, in den 1930er-Jahren mit Aufbau des zweiten Hauses auch eine professionell geführte Gobelinweberei, die die Tochter Bettina leitete. Zudem gab es eine Pension, die Martha Vogeler viele Jahre lang betrieb.

Von seinem Charme und seiner Atmosphäre hat dieses bauliche wie museale Ensemble bis heute nichts verloren, denn in den Ausstellungsräumen meint der Besucher auf einer Zeitreise in Worpswedes Vergangenheit zu sein. Der Betrieb dieses Museums aber ist nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu bewerkstelligen. Und so werden derzeit neue Mitarbeiter gesucht, da im kommenden Jahr einige aus dem bewährten Team ausscheiden werden.

Die Nachkommen von Martha und Heinrich Vogeler, die in vierter Generation die Museumsanlage führen, und das gesamte Team freuen sich also auf neue Mitstreiter. Es sei eine interessante und vielseitige Tätigkeit in netter Atmosphäre, sagt Berit Müller, die Leiterin des Museums. So komme man am Empfangstresen nicht nur mit den Gästen ins Gespräch, sondern könne ihnen auch beratend zur Seite stehen – sei es in puncto Geschichte des Hauses, über die die Gäste immer gerne etwas erfahren wollen, sei es in den Dingen, die der Museumsladen anbiete.

Selbstverständlich werden die „Neuen“ von den „Alten“ unterstützt, ebenso von der Familie. Niemand wird alleine gelassen, jeder bekommt zu Anfang eine umfangreiche Einführung, eine persönliche Begleitung. Und immer gibt es bei Fragen offene Ohren seitens des Teams. Zumal es immer auch zwei Arbeitstreffen im Jahr gibt, die ein jährlicher Ausflug zu bekannten regionalen Kulturstätten oder Museen sowie ein gemütliches Beisammensein zum Saisonende abrunden. Einige der Mitarbeiter sind schon lange dabei, und das gerne und mit viel Spaß und Engagement.

Neben dem musealen Betrieb gibt es noch die Webstühle im großen Haus, die von verschiedenen Weberinnen wöchentlich genutzt werden. Somit entstehen immer noch textile Produkte auf den aus alter Eiche gefertigten Webstühlen, die Martha Vogeler einst bei Bauernfamilien im Moor entdeckte. Die Websachen werden im Museumsladen angeboten. Und natürlich stehen auch die Weberinnen für Fragen zur Verfügung, geben gerne Auskunft über ihr Handwerk, das im Schluh eine lange und reiche Tradition hat.

Die besondere, die familiäre Atmosphäre dieser Museumswelt kommt auch immer wieder in den Kaffee- oder Teerunden zum Ausdruck, wenn die Mitarbeiter sich eine verdiente Pause gönnen und miteinander ins Gespräch kommen: über die Familien Vogeler und Müller, über die Geschichte des Hauses und nicht zuletzt über Alltägliches.

Anke Hinz steht seit nunmehr sechs Jahren hinter dem Empfangstresen. Sie ist auch für den Dienstplan zuständig und empfindet den Umgang mit den Gästen als sehr angenehm. Gäste wie Mitarbeiter würden die familiäre Atmosphäre spüren, berichtet sie. Und auch, dass sich dieses Museum von vielen anderen unterscheide. Es sei anheimelnd, eben ein bisschen romantisch. So brennen immer ein paar Kerzen auf dem Flett des Webhauses, dort, wo auch die Besucher empfangen werden. Das gesamte Ensemble sei idyllisch. Es sei ein Kleinod in Worpswede.

Interessenten können sich auch unter www.Vogeler-Worpswede.de informieren. Oder eine E-Mail an info@haus-im-schluh.de schreiben. Oder aber zum Telefonhörer greifen und die Nummer 0 47 92 / 522 wählen. Das Telefon ist zu den Museumszeiten von April bis Oktober immer montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr besetzt. Und auch das sei noch angemerkt: Jeder Mitarbeiter kann seinen Dienst nach eigenen zeitlichen Bedürfnissen gestalten. Eine Dauer von vier Stunden ist zwar der Regelfall, aber kein Muss.