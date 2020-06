Reinhard Staupe und sein Sohn Linus sind bei der Entwicklung von Kinderspielen ein eingespieltes Team. (Björn Hake)

Hellwege. Wenn jemand in zuverlässiger Manier preisgekrönte Spiele entwickelt, dann muss es in seinem Kopf vor Ideen nur so sprudeln. Reinhard Staupe ist das beste Beispiel dafür. Schon wieder ist es dem Spieleautor aus Hellwege gelungen, die Juroren des Vereins „Spiel des Jahres“ von seiner Kreativität zu überzeugen. Und so ist der Familienvater aus Hellwege mit dem Spiel „Wir sind die Roboter“ jüngst für den begehrten Kritikerpreis „Kinderspiel des Jahres 2020“ nominiert worden. Mit dem Preis würdigt der Verein herausragende Gesellschaftsspiele für Kinder.

„Die Nominierung ist spektakulär. Ich spiele deshalb so gerne, weil Spiele die Menschen auf wunderbare Weise verbinden. Und wenn das mit einem Kinderspiel gelingt, bei dem man nebenbei auch noch wichtige Fähig- und Fertigkeiten trainiert, dann ist das total schön. Meine Kinderspiele liegen mir ganz besonders am Herzen“, freut sich Staupe. Der Erfinder, der für den Nürnberger Spielkarten-Verlag tätig ist, kann sich schon jetzt als Gewinner fühlen, obwohl noch zwei weitere Spiele nominiert sind und die Preisverleihung mit der Bekanntgabe des Gewinners erst am 15. Juni erfolgen soll. Die drei nominierten Spiele sind von einer siebenköpfigen, unabhängigen Fachjury aus rund 110 aktuellen Gesellschaftsspielen für Kinder zwischen drei und sieben Jahren ausgewählt worden und gehen nun ins Rennen um die begehrte Auszeichnung.

Aufeinander eingespielt

Der 51-Jährige konnte sich bei der Entwicklung seines Spiels, das als Einschätz- und Tippspiel für zwei bis sechs Spieler im Alter ab fünf Jahren deklariert ist, auf die wertvolle Meinung seines Sohns Linus stützen. „Mein Sohn hat das Spiel die ganze Zeit testend begleitet, den allerersten Prototyp und dann die verschiedenen Design-Entwicklungsstadien, die ich mit meinem Illustrator Oliver Freudenreich erarbeitet habe“, legt Staupe großen Wert auf den Rat seines Sprösslings. „Schön war es, dass wir mit etwas Übung immer besser wurden, dass sich unser Zeitempfinden immer mehr annäherte, wir immer mehr Punkte erzielten. Sowohl ich als auch mein Sohn sind mit dem Endergebnis überaus zufrieden“, ergänzt der Spieleautor.

Für seine neueste Erfindung hat sich Reinhard Staupe in die Welt der Roboter begeben. „Meine Grundüberlegung war, etwas mit Zeitgefühl zu machen, mit Geschwindigkeit. Und so entstand die Idee, dass ein Roboter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten einen Parcours entlangfährt“, erinnert sich Staupe an die Entstehung des Kinderspiels. Im Grunde könne man alle Roboter in drei Geschwindigkeitskategorien einteilen: langsam, normal und schnell. Und nur über diese Information verfügt die Runde während des Spiels, wenn der Roboter-Spieler mit seinen Augen die Rennstrecke abfährt und irgendwann verkündet, an seinem geheimen Ziel angekommen zu sein. Aber wie schnell bewegt sich ein langsamer Roboter? Oder ein normaler? Oder ein schneller? „Das empfindet jeder anders, aber mit jedem Rennen lernt man, die Mitspieler besser einzuschätzen. Entweder weil alle zusammen viele Punkte machen wollen, oder weil man selber der beste Einschätzer werden will“, weiß Staupe zu berichten.

„In kleiner Schachtel kommt ein Maximum an Innovation daher. Dieses faszinierende Einschätzspiel fesselt die teilnehmenden Kinder. Hochkonzentriert sitzen sie da, stellen sich aufeinander ein, lernen voneinander und üben ganz nebenher Gemeinschaft, Achtsamkeit und Empathie“, lobt die Jury. Doch woher nimmt Staupe seine Inspiration? „Die Ideen kommen grundsätzlich aus den verschiedensten Richtungen. Manchmal ist es das Thema, manchmal ist es eine Mechanik, manchmal der Titel, manchmal ein Gefühl, das ich vermitteln möchte und manchmal sogar einfach ein plötzlicher Blitzfunke“, lässt er wissen. Und weil dies so ist, bastelt Staupe auch schon an seinem nächsten Spieleprojekt. „Das nächste Kinderspiel, das wir zur Nürnberger Spielwarenmesse veröffentlichen werden, hat etwas mit Entfernungen einschätzen zu tun“, verrät der Erfinder und fügt hinzu: „Es hat eine Spielmechanik, die absolut innovativ ist und eine Idee, bei der ich selber von den Socken war, dass sie tatsächlich funktioniert.“

Im Gegensatz zu „Wir sind die Roboter“ habe dieses Spiel unglaublich viel Zeit und Detailarbeit am Computer erfordert. „Genau genommen war es eine Arbeit, die ich kein zweites Mal machen möchte, denn die notwendigen Mausklicks am PC waren astronomisch hoch“, sagt Staupe und lacht dabei. Aber: „So ist das immer. Wenn mich eine Idee packt, dann packt sie mich ganz und gar – egal, wie viel Arbeit investiert werden muss.“