Osterholz-Scharmbeck. 20 Jahre lang war er auf der Hamme unterwegs und ermöglichte vielen Touristen, aber auch vielen Einheimischen wunderbare Ausblicke in die beschauliche Hammeniederung. Die Rede ist von einem der ersten Torfkähne, die zunächst für die Stadt Osterholz-Scharmbeck, dann für den Wirtschaftstreff und schließlich für die Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck unterwegs waren: der „Moorgeist“.

Jetzt ist das Boot in die Jahre gekommen. „In den vergangenen Jahren war es nötig, einige Spanten durch Bleche zu verstärken. Es war an der Zeit, unseren bewährten Kahn aus Sicherheitsgründen auszumustern“, erzählt Hans-Ulrich Mohr, Vorsitzender der Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck.

Problemlose Überführung

Durch die Verbindung der Torfkahnschiffer zur Museumsanlage an der Bördestraße entstand die Idee, den ausgemusterten Kahn dem Museum zu übergeben. „Die Torfkähne sind in den vergangenen Jahrzehnten zu einem touristischen Aushängeschild für die Stadt Osterholz-Scharmbeck geworden“, sagt Horst Böttjer, bei der Stadt im Fachbereich Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus tätig. „Daher freuen wir uns besonders, dass nun ein Torfkahn an der Museumsanlage die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen wird.“

Geplant ist, den „Moorgeist“ auf einem Fundament vor dem kleinen Schifffahrtsmuseum neben der Museumsanlage der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Wir sind gerade dabei, die Baugenehmigung fürs Fundament zu beantragen“, sagt Norbert Nowka, Leiter der Museumsanlage. An diesem Morgen konnten Arend Niessen, Alfons Hinzel, Manfred Loth und Hans-Ulrich Mohr ihren Kahn mit Hilfe von Kranführer Fidi Martens vor der Museumsanlage abstellen. Schon vor einigen Tagen begannen die Vorarbeiten für die Überführung, erklärte Mohr: „Mit den richtigen Vorbereitungen, dem richtigen Material und der richtigen Mannschaft haben wir die Überführung problemlos bewältigt.“

Zunächst mussten die Torfkahnschiffer an ihrem Winterlager die Rampe vom Schnee befreien, damit der Trailer, auf dem der Torfkahn seinem neuen Bestimmungsort entgegenfahren sollte, sicher sein Winterlager verlassen konnte.

An der Museumsanlage wartete Kranführer Fidi Martens, den ein bekannter Osterholzer Bauunternehmen mit dem Abladen des Torfkahns beauftragt hatte. Unter den wachsamen Augen des Vorsitzenden der Torfkahnschiffer Osterholz und des Leiters der Museumsanlage wurde die Fracht vorsichtig zu Boden gelassen. Eine schnelle Inspektion ergab, dass der alte Torfkahn Überführung und Abladen sicher überstanden hatte.

„Die Torfkähne wurden damals in einem Projekt der Jugendwerkstatt alten Torfkähnen nachgebaut. Als Material diente Bootssperrholz, während die originalen Torfkähne meist aus Eichenbohlen gebaut waren“, erinnert sich Horst Böttjer. Als die Torfkähne fertig waren, suchte die Stadt nach einer Verwendung und setzte sie als touristische Attraktionen ein. „Der ‚Moorgeist‘ ist das zweite Boot, dass wir in den vergangenen Jahren ausgemustert haben“, berichtet Manfred Loth. Der erste Kahn war der ‚Moorteufel‘, der nun als Eventkahn auf der Publica oder anderen Großveranstaltungen die Blicke des Publikums auf sich zieht.

In den nächsten Tagen wird ein zweiter neuer Torfkahn an die Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck übergeben. Jetzt hoffen die Torfkahnschiffer darauf, dass die Torfkahn-Saison wie erhofft im Mai beginnen kann.