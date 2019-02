In nur wenigen Stunden waren an der Drosselstraße Berge an Unrat zusammengekommen. (Christian Valek)

Mülltouristen haben die Drosselstraße wiederentdeckt. Nach gut eineinhalb Jahren türmte sich am Dienstagmorgen ein ähnlich großer Berg am Straßenrand auf wie im August 2017. Der Sperrmüll war in nur einer Nacht zusammengekommen, wie im Gespräch mit Anwohnern herauskommt.

Wer es sieht, fasst es nicht: Möbel, Haushalts- und Spielwaren türmen sich an der Drosselstraße zwischen Fahrbahn und Fußweg auf. Kinder turnen zwischen Kartons, Matratzen, kaputten Spiegeln und Klamotten herum. Erwachsene machen Filme und telefonieren, als der Fotograf das Ereignis im Bild festhalten will.

Ein Besuch der Redaktion im Stadtteilbüro am Dienstagvormittag sorgt für Erstaunen. „Welcher Sperrmüllberg?“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Offenbar hatte der Mann an der Tür noch nichts vom Haufen mitbekommen. Julia Lanzendörfer, Leiterin des Stadtteilbüros, verweist in der Sache an ihre Vorgesetzte, Bettina Preißner. Die Erste Stadträtin erläutert, dass die Verwaltung gegen 11 Uhr durch die Polizei über den Haufen informiert worden war. Am Montagabend gegen 19 Uhr habe dort noch kein Sperrmüll gestanden, betont sie.

Der Müllberg war über Nacht gewachsen, wie sich vor Ort herausstellt. Es fing mit einem kleinen Sperrmüllhaufen an, sagt ein Anwohner. Kurz vor dem Schlafengehen sah er, dass deutlich etwas dazugekommen war. „Das war nicht zu glauben.“ Später seien immer wieder Autos vorgefahren, um Unrat abzuladen, beschreiben andere Augenzeugen die Szenerie. Mancher holte Sachen wieder ab. So wieder der Fahrer eines weißen Lieferwagens: Er fuhr rückwärts ran und lud „weiße Ware“ auf. Anwohner fotografierten das Vorgehen. Stadtverwaltung und Polizei liegen die Aufnahmen vor. Für Bettina Preißner ist klar, dass System dahinter steckt. „Das muss organisiert sein.“ Anders sei die große Menge an Sperrmüll, die in kurzer Zeit zusammenkam, nicht erklärbar.

Nachdem sich im August 2017 an gleicher Stelle gut 40 Kubikmeter Unrat angehäuft hatten, war die Stadtverwaltung tätig geworden, betont Preißner. Mitarbeiter hatten im Quartier die Entsorgung und die Mülltrennung immer wieder zum Thema gemacht. Bewohner wurden persönlich angesprochen. Mit Erfolg: Die Situation verbesserte sich deutlich, wie Anwohner anlässlich eines Quartiertreffens betonten (wir berichteten).

Dringlichkeit entscheidet

Nach dem jüngsten Vorfall gehe man das Thema neu an, so Preißner. „Wir werden uns darüber unterhalten müssen.“ Da das Rathaus nachts nicht besetzt sei, müsse man das Vorgehen auch mit der Polizei besprechen. Preißner betont, dass letztlich derjenige für Müll und Entsorgung verantwortlich ist, der eine Sperrmüll-Abfuhr beantragt hat. Polizeisprecherin Imke Burhop stellt klar, dass die Polizei dann Ansprechpartnerin ist, wenn die Stadtverwaltung nicht besetzt ist. Entscheidend sei die Dringlichkeit, so die Polizeioberkommissarin.

Einen Müllberg könne man auch am nächsten Tag entfernen. Im konkreten Fall aber sei die Dimension außergewöhnlich. In einem solchen Fall könne es sinnvoll sein, dass Augenzeugen sich das Kennzeichen notierten und die Polizei sofort darüber informierten. Vor allem, wenn es sich um Ortsfremde handelt, die vorfahren, um Sperrmüll abzuladen. Nur so könnte eine Streifenwagenbesatzung auch den Fahrer an Ort und Stelle antreffen. Das Verfolgen derartiger Taten ist nur in Fällen, in denen dringender Handlungsbedarf nötig ist, eine Sache der Polizei, erläutert Burhop. Zum Beispiel, wenn gefährliche Stoffe abgeladen wurden. „Dann kommen wir in den Straftatbestand.“ Solange Reifen, Möbel oder andere Gegenstände entsorgt werden, sei es eine Ordnungswidrigkeit und falle in den Verantwortungsbereich von Stadt- und Kreisbehörde.

Zwei Müllfahrzeuge der Abfall Service GmbH (Aso) haben am Dienstag-Nachmittag kurz nach 14 Uhr begonnen, die Hinterlassenschaften zu entfernen. Die Kreisabfallwirtschaft hatte die Aso beauftragt, wie Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann mitteilt. „Damit soll verhindert werden, dass der Abfallberg noch weiter anwächst.“ Die Kosten für die Entsorgung trage nun die Allgemeinheit. Hinweise zu den Verursachern nehme der Landkreis „gerne entgegen“, um Ermittlungen einzuleiten. Es könne eine Geldstrafe oder ein Bußgeld von bis zu 100 000 Euro verhängt werden. Jeder, der eine Sperrmüll-Abfuhr bestelle, bleibe für den von ihm initiierten Abfallhaufen verantwortlich, bis dieser abgefahren werde, so Lindemann. Wer am Vorabend oder Tage vor Abholung den Sperrmüll an die Straße stelle, sei in der Verantwortung, wenn Abfälle hinzugestellt würden.