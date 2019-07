Der Sport hat sie jung und fit gehalten: Heinz und Wilma Hohnholz. (Christian Kosak)

Scharmbeckstotel. Es mutet ein wenig pathetisch an, über einen Menschen zu sagen, dass er sein Leben dem Sport widmet. Zu Heinz Hohnholz lässt sich immerhin ganz nüchtern feststellen, dass er sein halbes Leben lang Übungsleiter ist. Seit 42 Jahren betreut der 84-jährige Scharmbeckstoteler, der unter anderem Lizenzen für Gesundheitssport, Koronarsport, Diabetikersport und Nordic Walking erworben hat, verschiedene Gruppen in Osterholz-Scharmbeck und Umgebung; aktuell handelt es sich um eine Ehepaar-Gruppe beim VSK Osterholz-Scharmbeck und um eine Gruppe von Männern, mit denen er in Ritterhude Beweglichkeit und Kondition trainiert. Außerdem ist er Tourenplaner und Leiter einer E-Bike-Fahrradgruppe, die im vergangenen Jahr über 7700 Kilometer absolviert hat.

Da braucht es eine Lebenspartnerin, die Verständnis für das Hobby des Gatten hat. Für Wilma Hohnholz ist das kein Kunststück. Schließlich ist sie selbst Übungsleiterin, und das sogar schon seit 44 Jahren. Immer im Dienst des ATSV Scharmbeckstotel. In diesem Jahr wurde der 82-Jährigen, die derzeit mit Nordic-Walkern und Gymnastinnen arbeitet, dafür eine besondere Ehrung des Landessportbundes zuteil.

Das seit 64 Jahren verheiratete Paar, das zwei Töchter hat, ist also nicht nur in der Ehe ein Muster an Beständigkeit. „Denk' dran, dass Du Deinen Herzsportschein erneuern musst“, erinnert sie ihn. Was die Verlängerung ihrer Übungsleiterscheine angeht, sind die äußerst rüstigen Ruheständler stets auf Ballhöhe. „Im März, beim Lehrgang in den BBS, waren wir das letzte Ehepaar“, stellt Wilma Hohnholz mit einer Mischung aus Stolz und Wehmut fest. Langzeit-Übungsleiter wie sie werden immer seltener. Und noch seltener dürfte es vorkommen, dass zwei solche Dauerbrenner miteinander verheiratet sind.

Wilma Hohnholz versteht sich besonders auf Gymnastik und Pilates-Workouts. Das könne sie auch gut rüberbringen an die Kursteilnehmer. „Weil ich nämlich zum Glück nicht so 'ne piepsige Stimme habe!“ Sie kann sich noch erinnern, dass ihr fußballspielender Ehemann sich früher über „ihre“ Sportarten lustig gemacht habe. „Jetzt macht er selbst nichts anderes!“

Heinz Hohnholz stammt wie seine Frau aus Bremen, sie aus Oslebshausen, er aus Grambke. Kennen gelernt haben sie sich nicht beim Sport, sondern beim Tanzen in der Vegesacker „Strandlust“, einem Hobby, dem sie noch heute frönen, wenn sich Gelegenheit bietet, etwa an einem festlichen Abend im Urlaubshotel.

1964 bezogen sie ihr Haus in Scharmbeckstotel. „Damals gab's beim ATSV nur Fußball“, erinnert sich Heinz Hohnholz. Das änderte sich mit dem Engagement der Neubürger. Mädchen- und Jungengruppen, Er-und-Sie-Sport, Organisation von Sportfesten und Volksläufen, Wandergruppen und Seniorengruppen – Heinz Hohnholz war in fast allen Bereichen aktiv, leistete teilweise auch die Aufbauarbeit. Nicht zuletzt war er auch viele Jahre Sportabzeichenobmann und Leiter der Prellballabteilung. Bisweilen übten gleich vier Gruppen parallel unter seiner Regie: „Er und Sie“ beim VSK, eine Diabetiker-Gruppe und zwei Nordic-Walking-Gruppen.

Der gelernte Zimmermann war 37 Jahre bei den Bremer Stahlwerken beschäftigt. Als Meister trat er mit 58 Jahren in den Ruhestand. „Danach ging es mit dem Sport erst richtig los“, schmunzelt sie. Heinz Hohnholz hatte sich als Jugendlicher ganz dem Fußball gewidmet. Er kickte für den FC Burg und die SG Oslebshausen. „Infiziert“ wurde er durch den Besuch eines Werder-Spiels. Gemeinsam mit dem Vater besuchte der damals Elfjährige 1946 das Weserstadion. „Es war ein Freundschaftsspiel gegen den süddeutschen Meister, den 1. FC Nürnberg. Werder hat 3:2 gewonnen.“ Von da an zog es ihn immer wieder in die Bremer Fußball-Arena, auch ohne den väterlichen Geldgeber. „Wir sind in die Kornfelder gegangen, um Margeriten zu pflücken, sie zu Sträußen zu binden und sie für 50 Pfennig zu verkaufen.“ Auf diese Weise erlöste er das für die Eintrittskarte aufzubringende Geld. „Die Margeriten stammten teilweise auch von den Straßenrändern. Jeder hatte da sein Revier.“

Auch in der Ehe haben sie ihre Claims abgesteckt. Wilma Hohnholz: „Ich mach' die Beete, er den Rest.“

Zur Sache

Radtouren mit dem E-Bike

Auf an die zwei Dutzend Touren jährlich kommt die von Heinz Hohnholz geführte Fahrradgruppe. 2018 kamen so annähernd 8000 Kilometer zusammen. Ob Butjadingen, Ammerland, Bremerhaven, Wesermarsch, Lüneburger Heide oder Teufelsmoor-Runde – immer sind es attraktive Ziele, wobei für den Einstieg in die – sich gelegentlich auch über eine Woche erstreckenden – Rundkurse gern das mit Fahrradträger ausgerüstete Auto in Anspruch genommen wird. Seit drei Jahren sind die im Schnitt um die 75 Jahre alten Radler mit E-Bikes unterwegs. Die Fahrt von Passau nach Wien wurde vor einigen Jahren noch mit herkömmlichen Rädern in Angriff genommen. „Helme sind Pflicht“, betont Heinz Hohnholz. Mindestens ebenso selbstverständlich ist die regelmäßige Einkehr zwecks Stärkung mit Kaffee und Kuchen. „Bei gutem Wetter ziehen wir ein Picknick vor“, ergänzt Wilma Hohnholz.