Frank Wätjen ist ab sofort leitender Wirtschaftsförderer in der Stadt. Der Osterholz-Scharmbecker spricht sich für eine Mischung aus Wohnen und Handel in der Innenstadt aus. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck stärkt die Wirtschaftsförderung. Dazu ist der ehemalige Teilbereich zum eigenständigen Sachgebiet erklärt worden. Während Stephan Tietjen weiter den Bereich Tourismus und Kultur verantwortet und Wirtschaftsförderer Stan van de Ven sich in den Ruhestand verabschiedet hat, ist Frank Wätjen nun neue Nummer eins bei Gewerbeansiedlungen. Als Neuzugang im Rathaus ist er leitender Wirtschaftsförderer in der Stadt.

Für den 49-Jährigen nichts Neues: Frank Wätjen war von 2000 bis 2008 insgesamt acht Jahre in der Gemeinde Ritterhude mit Aufgaben gleicher Art betraut. Anschließend wechselte er als Controller in die Osterholzer Kreisverwaltung. Nun kehrt der gebürtige Kreisstädter zu seinen Wurzeln zurück – und hat einiges vor.

Wenn Wätjen durch die Kirchenstraße geht, dann schmiedet er Pläne. Dass es dort streckenweise nicht gut aussieht, sei kein Geheimnis, betont er. Der offensichtliche Missstand schmerzt ihn. Als „Lokalpatriot“ habe er all die Jahre fast ausschließlich vor Ort eingekauft, wie er im Gespräch mit der Redaktion betont. „Zig“ Geschäftsleute kenne er persönlich. Auch weil er seit mehr als 20 Jahren zu den Mitorganisatoren des Herbstmarktes zähle. Damit erhalte man schon eine besondere Sicht auf die Dinge in der Stadt, sagt er – und viele Kontakte obendrauf. Rückblickend betrachtet, habe sich die Einkaufswelt komplett gewandelt, die gesamte Gesellschaft sich verändert. Und damit meine er nicht nur den Onlinehandel, der den Verkauf umgekrempelt habe. „Auch das Kaufverhalten ist längst anders.“ Für ihn sei deshalb ein Mix aus Läden und Wohnraum in der Innenstadt weiterhin das Zukunftsmodell.

Anlaufpunkte wie „Leder Flathmann“ fehlen. Die ehemaligen Inhaber haben ihr Geschäft an der Kirchenstraße aufgegeben und sind nun im Ruhestand. Andere Geschäftsleute wie Walter Fluder machen keinen Hehl daraus, dem Beispiel bald zu folgen. Mehrere Immobilien in der Ladenzeile stehen seit Längerem leer. Einige wurden zwischenzeitlich umgebaut, andere Verkaufsräume nur renoviert. Was fehlt, sind die Mieter, die bereit sind, die aufgerufenen Pachtsummen zu zahlen. Mitten in der Pandemie und mit dem Umbau der Innenstadt vor der Brust scheint das ein schwieriges Unterfangen zu sein. So jedenfalls hört man es von Geschäftsleuten rund um den Marktplatz.

Auch Frank Wätjen kennt diese Stimmen. Sie schrecken ihn nicht ab, denn er ist bekennender Optimist. „Trotzdem geht was“, ist er überzeugt. Er verweist auf Handwerksbetriebe, die sich vergrößern oder innerhalb der Stadtgrenze umziehen wollen. Wieder andere würden aus dem Umland anrufen, um sich in Osterholz-Scharmbeck anzusiedeln. Er habe in den vergangenen zwei Wochen gleich mehrere derartige Anrufe erhalten, sagt er. Was fehle, seien nicht die Interessenten, sondern Hallen mit 1000 Quadratmeter und mehr sowie Gewerbegrundstücke. Deshalb will er sich dafür einsetzen, entsprechende Flächen zu generieren. Und dazu gehöre, sich bei der Geschäftswelt erst mal in neuer Funktion vorzustellen. „Und Klinken putzen zählt auch dazu.“

Der Begriff Co-Working, also das gemeinsame Nutzen von Büroraum, spukt in Wätjens Kopf herum. Damit ließen sich eventuell neue Wege beschreiten. Ihm ist klar: „Die Wirtschaft in Osterholz-Scharmbeck braucht passgenaue Konzepte und Projekte.“ Wenn diese ausgemacht seien, könnte man nach Fördermittel-Töpfen Ausschau halten, um Ideen umzusetzen. Voraussetzung für diese Strategie sei das neue Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterholz, dessen erster Entwurf Ende des Jahres vorgestellt werden soll. Frank Wätjen, Jahrgang 1971, hat Fachabitur gemacht. Anfang der 1990er-Jahre hat er bei der Gemeinde Ritterhude eine Lehre als Verwaltungsfachangestellter begonnen und mit der Durchschnittsnote 1,5 abgeschlossen. Anschließend war im Bau- und im Ordnungsamt der Ritterhuder Verwaltung beschäftigt. Mitte der 1990er-Jahre studierte er an der Hochschule Bremen Europäische Wirtschaft und Verwaltung. Als Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) mit Auszeichnung und Notendurchschnitt von 1,3 zog es ihn im Jahr 2000 als Controller und Wirtschaftsförderer wieder ins Rathaus Ritterhude. 2008 wechselte er zur Kreisverwaltung Osterholz in leitender Funktion ins Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung und Controlling. Seit 1. Februar ist er nun Wirtschaftsförderer in Osterholz-Scharmbeck. Stephan Tietjen, der innerhalb der Stadtverwaltung bislang unter anderem für diesen Bereich zuständig war, konzentriert sich ab sofort auf die Bereiche Tourismus und Kultur.

Wätjen versteht sich als Netzwerker, und er ist Realist. Natürlich sei es unmöglich, sich bei den Inhabern von 1200 Betrieben in der Stadt einzeln vorzustellen, sagt er. Immerhin aber möchte er so viele wie möglich kennenlernen, um zuverlässiger Ansprechpartner für die Unternehmer zu sein.

Wer Frank Wätjen sprechen will, kann es: Er ist unter Telefon 0 47 91 / 17 264 bei der Stadtverwaltung erreichbar. E-Mails sollten an waetjen@osterholz-scharmbeck.de geschickt werden.