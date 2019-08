"Trinken für den guten Zweck", hatte der Bürgermeister als Parole ausgegeben. Der Weinfest-Erlös 2019 hilft der Kita Berliner Straße. (Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Zum mittlerweile fünften Mal luden jetzt der Lions Club Osterholz und der Rotary Club Osterholz-Scharmbeck zum Weinfest auf Gut Sandbeck ein. Viele Weinliebhaber waren am vergangenen Sonnabend der Einladung gern gefolgt, und so war schon kurz nach der Öffnung der Tore das Gelände gut gefüllt. Der schön hergerichtete Innenhof bot dabei erneut die perfekte Umgebung für das mildtätige Event. Abgerundet wurde das Ambiente mit Live-Musik des Duos „Saxopete“; es bot Jazz-Klänge, welche die gemütliche Stimmung untermalten.

Bürgermeister Thorsten Rohde ist seit dem ersten Jahr der Weinfest-Schirmherr. Für ihn steht fest: Das Engagement der beiden Serviceclubs sei absolut unterstützenswert. Das Weinfest ist dabei traditionell eine Benefizveranstaltung. Mit dem Erlös werden wechselnde Projekte unterstützt. In diesem Jahr geht der Erlös an die Kindertagesstätte Berliner Straße. Dort soll neues Spielgerät angeschafft werden: zwei Klettertürme mit einer Hängebrücke. In seiner Begrüßung lud Rohde ein zum „Trinken für den guten Zweck“.

Erlesene Auswahl

Das ließen die Besucher sich nicht zweimal sagen. Je drei Sorten Rot- und Weißwein sowie ein Rosé und ein Prosecco standen bereit. „In diesem Jahr haben wir auch einen alkoholfreien Apfelsecco dabei“, betonte Johannes Jung vom Lions Club. Es sei hoffentlich für jeden etwas dabei. Auch für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt: Die Mitglieder der Clubs boten Flammkuchen sowie vegetarische Alternativen an und auch die Hamme-Griller waren zu Gast. Die Deutschen Grillmeister von 2009 waren auch nicht zum ersten Mal mit von der Partie und hatten frisch gegrillte Nackensteaks im Angebot. So musste kein Besucher hungrig bleiben.

Nicht nur aus der Kreisstadt und dem Umkreis waren die Weinfest-Besucher angereist, wie Stefanie Garbade vom Rotary Club Osterholz-Scharmbeck mitzuteilen wusste. Das Publikum war international. So waren zum wiederholten Mal auch Mitglieder eines befreundeten Rotary Clubs aus Litauen zu Besuch. In diesem Jahr waren der dortige Präsident sowie die Vizepräsidentin zu Gast. Sie waren mit dem Auto angereist, da es mit den Flügen Probleme gegeben hatte. „Deshalb sind dieses Mal auch nur wir beide hier“, so die Vizepräsidentin Živilė Gaižauskienė. Vergleichbare Feste, auf denen Alkohol öffentlich ausgeschenkt werden dürfe, seien in Litauen gar nicht möglich, führte sie weiter aus. Besonders gefalle ihr die Atmosphäre, die netten und herzlichen Menschen. Gaižauskienė ist bereits seit dem ersten Jahr beim Weinfest dabei und ist sich sicher: „Wir kommen wieder!“

Den Aussagen der Litauerin dürften die meisten Gäste zugestimmt haben. Die Stimmung unter den Besuchern war bestens. Überall wurde angeregt geplauscht, es wurden Neuigkeiten ausgetauscht und gemeinsam gelacht. Das Fest ist auch ein Treffpunkt, wie Thomas Guse feststellte: „Auf einmal sind alle hier.“ Man treffe alte Bekannte wieder, komme ins Gespräch und genieße einfach die gesellige Atmosphäre. „Die Stimmung ist gut und wird immer besser“, zogen auch Renate Rosenberg, Helga Dohrmann und Heidi Röben ein Zwischenfazit. Das Fest könne gerne jedes Jahr weiter stattfinden, waren sie sich einig.