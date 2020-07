Die Kirche in Wersabe steht im Sommer für Ausflügler, die den Elbe-Weser-Radweg nutzen, offen. Sie können hier Station machen. Eine Sitzgruppe aus Holz lädt nun auch draußen zu einer Pause ein. (WINSEMANN)

Hagen. Im vergangenen Jahr wurde die St.-Marien-Kirche in Wersabe als Radwege-Kirche ausgezeichnet. Eine Plakette weist von außen darauf hin, dass Ausflügler, die den Elbe-Weser-Radweg nutzen, hier Station machen können und die Kirche in der Zeit von Ostern bis zum Reformationstag (Allerheiligen) tagsüber frei zugänglich ist. Auch das Signet der „Offenen Kirche“ als zuverlässig geöffnetes Gotteshaus schmückt das Gebäude. Um den Besuchern den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, wurde jetzt eine hölzerne Sitzgruppe vor der Kirche aufgestellt. „So haben unsere Gäste die Möglichkeit, draußen Rast zu machen“, freut sich Dagmar Winsemann, Vorsitzende des Kirchenvorstands, gemeinsam mit den weiteren Verantwortlichen über die Neuanschaffung. Eingeweiht wurde die Sitzgruppe bei einem gemeinsamen gemütlichen Abend in kleiner Runde.

Die Kosten in Höhe von gut 1200 Euro für die beiden rustikalen Bänke und den Tisch aus Baumstämmen sowie das erforderliche Material, wie Rindenmulch und Folie, habe die Landeskirche Hannovers übernommen. „Wir haben einen Antrag gestellt, der bewilligt wurde“, berichtet Dagmar Winsemann. Die Förderung erfolge im Rahmen der landeskirchlichen Kollekte „Kirche im Tourismus“. Mit Angeboten an Orten, wo Menschen Freizeit und Urlaub verbringen, durch Offene Kirchen, Radwege-Kirchen und Pilgerkirchen, ist Kirche für die Menschen einladend da und verkündet das Evangelium auch in der Freizeitgesellschaft, heißt es dazu von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Dieses besondere Engagement sei im Jahr 2016/17 durch eine landeskirchliche Kollekte ,,Kirche im Tourismus" aufgenommen worden. Davon können nun auch die Kirchengemeinde in Wersabe und ihre Besucher profitieren.