Ein Anwohner der Koppelstraße entdeckte ein Reh in seinem Garten. Kreisjägermeister Heiko Ehing wunderte dies nicht, schließlich seien die Tiere Feinschmecker und gewöhnten sich an den Menschen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Brut- und Setzzeit sei und Hunde daher an die Leine gehörten. (Jonathan Lojore)

Landkreis Osterholz. Die Koppelstraße liegt nicht gerade am Rand von Osterholz-Scharmbeck und ist zu Stoßzeiten gut befahren. Zwar grenzen reine Wohngebiete mit viel Grün samt Regenrückhaltebecken an diese Straße. Aber bis zur offenen Landschaft ist es noch ein gutes Stück. Daher staunte ein Anwohner nicht schlecht, als er jüngst in seinem Garten ein Reh bemerkte. Das Smartphone lag in Reichweite und ein Foto war schnell gemacht.

„Das ist ein Schmalreh; ein ein Jahr altes weibliches Reh“, stellt Heiko Ehing, Kreisjägermeister und Forstamtmann, beim Blick auf das Foto fest. Anders als für den Fotografen ist es für ihn keine Überraschung, dass ein Reh im Stadtgarten auftaucht. Wildtiere gewöhnten sich an Menschen. „Hier im Garten kann es beste Nahrung, Deckung und Ruhe finden“, sagt er. Das Rehwild sei zudem ein „Feinschmecker“. „Rehe fressen gern Knospen. Damwild dagegen frisst alles.“

Tiere nicht vertreiben

Keinesfalls sollten Gartenbesitzer Rehe, die sie auf ihrem Grundstück entdecken, vertreiben, rät der Kreisjägermeister. „Sonst geraten die Tiere in Panik und könnten sich in Hindernissen wie Zäunen verfangen.“ Ehing versichert, Rehe würden bei Zeiten schon von allein ein Gartengrundstück wieder verlassen.

Grundsätzlich rät er dazu, in dieser Zeit besonders vorsichtig und rücksichtsvoll Umgang mit Wildtieren wie Rehe, Hasen und Kaninchen umzugehen. Das gelte auch für Fasane und Rebhühner. „Denn Wald und Flur sind im Augenblick eine große Kinderstube." Für fast alle Wildtierarten sei jetzt die Zeit der Geburten. Daher sei es außerordentlich wichtig, dass Hundehalter ihre Tiere jetzt beim Spaziergang unbedingt an der Leine hielten.

Die Leinenpflicht für Hunde besteht vom 1. April bis zum 15. Juli. Das ist die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit. Die Leinenpflicht ist im niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung festgeschrieben. Wer gegen die Leinenpflicht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen. Eine Geldbuße kann bis zu 5000 Euro betragen. Dabei gilt die Leinenpflicht für die sogenannte freie Landschaft. Das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bestimmt als freie Landschaft „Flächen des Waldes und der übrigen freien Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen“. Bestandteile dieser Flächen seien auch die zugehörigen Wege und Gewässer.

Rehkitze werden aber nicht nur von Hunden bedroht, die ihrem Jagdtrieb und ihrer Neugierde nachgeben. Sie haben viele natürliche Feinde, sagt Ehing und zählt Fuchs, Wildschwein und Dachs auf. Auch der Marderhund werde ihnen gefährlich: „Wir haben voriges Jahr an die 100 von ihnen geschossen.“

Oft würden zwei Rehkitze geboren, berichtet Ehing weiter. „Die legt die Ricke, das Muttertier, an zwei verschiedenen Plätzen ab, damit nicht beide auf einmal Beute werden.“ Nach dem Säugen verlässt sie ihr Kitz – auch dies zum Schutz vor Feinden. „Haben Spaziergänger ein Rehkitz entdeckt, sollten sie deshalb nicht annehmen, dass es verwaist ist.“ Und auf keinen Fall sollten sie die Kitze anfassen. „Die jungen Kitze sind noch geruchsarm und können somit von Feinden, die nach dem Geruchssinn gehen, nicht aufgefunden werden“, berichtet Ehing. „Aber haftet ihnen menschlicher Geruch an, verstößt die Ricke ihr Junges, und es muss verhungern.“ Das gelte übrigens auch für Hasen.

Vorsicht ist laut Ehing auch bei Bodenbrütern wie Rebhuhn und den meisten Enten geboten. Scheuchten Menschen oder Hunde das brütende Tier auf, komme es zu einem Wärmeverlust bei den Eiern.