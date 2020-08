Eine eher selten gewordene Dienstleistung: ein Messerschliff. An diesem Freitag ist ein Scherenschleifer auf dem Scharmbecker Markt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Wenn der Scherenschleifer einst mit seinem Karren von Haustür zu Haustür zog, ließen die Schaulustigen nicht lange auf sich warten, umringten ihn, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Einen solchen Unterhaltungswert mag das Handwerk heute nicht mehr besitzen, aber höchst werbewirksam ist es noch immer, wenn ein Wochenmarkt wie der in Scharmbeck auf einen Stand mit einem mobilen Scherenschleifer verweisen kann. „Der Beruf ist ja auch so selten geworden“, stellt Kevin Maier fest. Er war am vergangenen Freitag mit seinem „Bulli-Schleifmobil“ in der Kreisstadt und hochzufrieden mit der Resonanz. An diesem und am nächsten Freitag stattet er dem Scharmbecker Wochenmarkt weitere Stippvisiten ab.

„Der Bedarf ist eigentlich überall groß, denn es gibt die Fachgeschäfte nicht mehr, die diese Dienstleistungen anbieten, abgesehen von ein paar Schustern, die's nebenher machen“, sagt Maier. Spezialisten sind in Nischen gestoßen, schleifen für Friseure, Schlachtbetriebe und die Gastronomie. Auch Skalpelle und Schlittschuhe können in dieser Weise bearbeitet werden. Doch der klassische Scherenschleifer, der wie Maier breit aufgestellt ist, Messern, Scheren und Gartengeräten bis hin zum Rasenmäher zu alter Schärfe verhilft, steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Handwerksberufe.

Scherenschleifer ist eigentlich ein Anlernberuf. Die nötigen Fertigkeiten und das Grundwissen erwirbt man, indem man dem erfahrenen „Scharfmacher“ über die Schulter schaut. Kevin Maier ist erst 25, führt aber den von seinem Urgroßvater Anton Schmidt 1930 in Bremen-Walle gegründeten Familienbetrieb, seit er volljährig geworden ist. Mit Opa Robert und Vater Frank ist er schon als sechsjähriger Junge mitgefahren, wenn die Familienoberhäupter Gewerbekunden – Kantinen und Seniorenzentren – aufgesucht haben. Dass er das inzwischen in Paderborn angesiedelte Unternehmen in vierter Generation fortführen würde, das war für ihn „nie eine Frage“.

Keilriemen vom Käfer

Auch wenn er sich die wesentlichen Handgriffe vom Vater abgeschaut hat, so ist seine Schleiftechnik eine völlig andere. Der Papa pflegte sich mit dem zu bearbeitenden Objekt von der Seite der Schleifscheibe zu nähern, Kevin Maier „schleift von oben“, wie er sagt. Ein Problem war das nicht. „Da hat halt jeder seine eigene Technik. Ich habe von meinem Vater gelernt, er aber auch von mir.“

Scherenschleifer arbeiteten einst den Waffenschmieden bei der Fertigung von Schwertern und Dolchen zu. Heutzutage seien noch viele von ihnen rund um die „Klingenstadt“ Solingen zu finden, erwähnt Kevin Maier. Das traditionell von Wanderarbeitern aus Italien und dem Nordwesten Spaniens sowie von Sinti und Roma betriebene Haustürgeschäft verlor im 20. Jahrhundert seine Grundlage: Preisverfall der Ware aufgrund der Massenproduktion und Änderung des Kaufverhaltens hinsichtlich Lebensmitteln und Textilien. Auch viele ältere Menschen haben noch nie einen Scherenschleifer zu Gesicht bekommen. Sie denken dabei möglicherweise an den TV-Toten gleich zu Beginn des legendären Reinecker-Straßenfegers „Babeck“. Da wurde die Leiche mitsamt Schleifkarren im Starnberger See versenkt.

„Mein Opa hat noch so einen Karren gezogen“, nickt Kevin Maier. Sie hätten damals verschiedene Vehikel im „Do-it-Yourself-Verfahren“ für die speziellen Anforderungen aufgerüstet. Der Enkel beschreibt, wie der Großvater den Keilriemen von der Lichtmaschine eines VW-Käfers zweckentfremdet hat, um seine Schleifwerkzeuge zu betreiben. Dabei kamen Handkurbeln oder Fußpedale zum Einsatz. In der mobilen Werkstatt des Nachfolgers sieht es natürlich anders aus. Dort hat der alte Wetzstein, manuell geführt, längst ausgedient. Auch gebastelt wurde dort nicht. Maier hat gleich drei Schleifmaschinen an Bord, unter anderem eine Lamellen-Schleifmaschine, mit denen er Messer quasi in den Neuzustand zurück befördert. „Und zu Hause in Paderborn habe ich noch weitere.“

Maiers Ehefrau Cynthia stammt aus Bremerhaven, wo die Familie eine Ferienwohnung besitzt. Die Mutter hält sich dort mit den Kindern Santiano (3) und Gennaro (2) auf, wenn der Ehemann die Märkte in Bremen – Findorff, Schwachhausen, Vegesack – und Osterholz-Scharmbeck bereist. „Das mache ich immer so drei bis vier Wochen am Stück, fünfmal im Jahr.“ In der Hansestadt hat er gewerbliche Kundschaft, Gastronomen, Friseure und einen Stoffladen.

Maier hofft, dass das Thema Nachhaltigkeit ihm auch in Zukunft Aufträge beschert. Viele Menschen haben es satt, in immer kürzeren Abständen Wegwerfartikel zu kaufen. Es gibt auch immer mehr Hobbyköche, die Wert auf hoch qualifiziertes Werkzeug legen, das es für ein paar Euro nachzuschleifen lohnt. Maier räumt übrigens mit dem Vorurteil auf, dass ein Messer desto gefährlicher ist, je schärfer es geschliffen wurde. „Ein funktionierendes Messer muss schließlich mit weniger Kraftaufwand geführt werden.“ Allerdings hat er selbst sich bei der Arbeit schon häufiger geschnitten. Aber nie so, dass die Bezeichnung „Arbeitsunfall“ angebracht gewesen wäre. „Und im Krankenhaus gelandet bin ich schon gar nicht.“