Osterholz-Scharmbeck. Es wird ja gerne behauptet, dass alte Häuser Geschichten erzählen können. Mitunter sind diese Storys auch ein wenig gruselig. Hat sich da ein wütender Vorbesitzer ausgetobt, im Rausch oder Wahn vielleicht? Der Gedanke erscheint nicht ganz abwegig, angesichts der mit tiefen Kerben übersäten Balken im Innern des Fachwerkhauses. Gustav Schirok, der Hausherr, kann den fremden Besucher aber eines Besseren belehren. „Die Balken sind tatsächlich mit Beilen bearbeitet worden, aber bloß damit dort der Putz hält.“ An anderen Stellen wiederum habe man halbierte Weidenzweige aufs Holz genagelt.

Die Balken, besonders die tragenden aus Eichenholz, die durch Lagerung im moorigen Wasser konserviert wurden, sorgen für die Behaglichkeit, die das 1757 erbaute Haus mit der Osterholzer Adresse Findorffstraße 1 verströmt. Im Kamin ist Feuer entfacht worden, zur vollen Stunde schlägt die gute alte Standuhr, und Gustav Schiroks Frau Ulrike, die in diesem Haus als das älteste von drei Kindern zur Welt gekommen ist, berichtet von ihrer Kindheit und den Großeltern, die sie „sehr geprägt“ haben. Die denkmalgeschützte Immobilie befindet sich seit 1879, als sie von Lüder Christgau erworben wurde, in Familienbesitz. Mittlerweile in sechster Generation. „Es wurde immer an die Frauen weitergereicht“, erzählt Gustav Schirok. Der Großvater seiner Frau, Heinrich Büttelmann, betrieb in der Nähe von Gut Sandbeck zusammen mit seinem Bruder eine Zigarrenfabrik, war handwerklich sehr geschickt und hat viel Arbeit investiert, um Fachwerk und Fenster zu erhalten. Die Nachbarschaft hat laut Ulrike Schirok über derlei Aktivitäten die Nase gerümpft. „In den 1960er-Jahren wurde wenig wertgeschätzt, was alt war. Mein Opa hat daher viel Gegenwind bekommen.“

Jenseits des großen Teiches: das denkmalgeschützte Haus an der Findorffstraße, diesmal aus einer Perspektive fotografiert, die den Osterholzern nicht so sehr vertraut sein dürfte. (Christian Kosak)

Heute geht man anders um mit den steinernen Zeugen der Vergangenheit. Die inzwischen im Ruhestand lebenden Schiroks – er Mediziner, sie Gymnasiallehrerin und Kirchenmusikerin – haben sich während des Studiums in Bochum kennengelernt. 1982 sind sie in der Findorffstraße eingezogen und haben das Haus, das sich damals in keinem sonderlich erfreulichen Zustand befand („morsches Holz, schiefe Seitenwände“) in Etappen liebevoll restauriert. Kein Museum, aber ein Schmuckkästchen aus der Findorff-Ära, in dem viele Erinnerungen verwahrt sind. "Ich fühle mich diesem Haus schon aufgrund meiner Familiengeschichte sehr verbunden, habe aber ohnehin viel übrig für solche alten Gemäuer.“ Großen Respekt nötigen ihr die enormen körperlichen Anstrengungen ab, die beispielsweise nötig waren, um die mächtigen Eichenbalken zu transportieren. "Alles Handarbeit, nicht per Knopfdruck auf einer Fernbedienung!"

Das Vierständerhaus in der Findorffstraße fällt schon durch seinen mittlerweile besonders gepflegten Zustand auf. Markant das frische Grün des Fachwerks und als echter Hingucker der Aufzug am Giebel, der wie die Inschrift über dem mit buntem Glas geschmückten Eingangsbereich („Carl Friederich Böttyer 1757“) auf den Erbauer verweist, der ein vermögender Getreidehändler war und auch zum Vorsteher der Gemeinde avancierte.

Funktioniert noch: das Förderrad, mit dem einst Säcke gehoben wurden. (Christian Kosak)

Was das Gebäude aber erst recht interessant macht, ist seine Entstehungsgeschichte, die im Zusammenhang mit dem Wirken Jürgen Christian Findorffs in Osterholz zu sehen ist. Der Heimatforscher Wilhelm Berger spricht von einem „Wachstumsschub“, den Osterholz Mitte des 18. Jahrhunderts durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit des bei ihrem Beginn erst 33-jährigen „Conducteur“ mit dem Osterholzer Amtmann Conrad Friedrich Meiners erhalten hat. Findorff, ein gelernter Tischler, dem aufgrund seines Geschicks vom hannoverschen Landbaumeister Otto Heinrich von Bonn eine Ausbildung in den Bereichen Wasserbau und Landvermessung ermöglicht wurde, hat 1753 beim Bau des Amtsschreiberhauses Aufsicht geführt. Das heutige Findorff-Haus ist also etwa zur gleichen Zeit errichtet worden wie das Haus der Familie Schirok.

Die sogenannte Hofleute-Siedlung selbst, auf deren Fundamenten das Schiroksche Haus ruht, ist allerdings mehr als 100 Jahre früher, in der „Kloster-Zeit“, entstanden. Berger: „Die Hofstellen sind in den 1930er-Jahren von Jan Segelken erforscht worden. Die Hofstelle Findorffstraße 1 ist bei ihm die siebte der zehn großen Hofleutestellen. Er gibt noch an, dass im Jahre 1755 am 23. Juni ein Kind mit gleichem Namen, Carl Friedrich Bötjer, geboren wurde; als dessen Gevatter wird Jürgen Christian Findorff genannt.“ Berger betont, dass Osterholz mit seinem Kloster als Keimzelle also erst Jahrhunderte später kräftig zu wachsen begann, zur Findorff-Zeit, und zwar übers damalige „Ende der Welt“ hinaus. Die erste Siedlungserweiterung sei auf dem Rübekamp erfolgt, die zweite beim Heidkamp und die dritte auf dem Hohen Feld.

Ulrike und Gustav Schirok vor ihrem Haus aus der Findorff-Ära. (Christian Kosak)

Die Schiroks haben ihr Domizil von Putz und den Ölfarben befreit, die man in den 1960er-Jahren aufs Holz aufzutragen pflegte, und manch weitere „Sünde“ der Vergangenheit getilgt. Eine der wenigen Konzessionen an den Pragmatismus: Die dicken Findlinge mussten im Zuge der umfassenden Sanierung einem Betonstreifenfundament weichen.

Spuren der Vergangenheit

So stößt der durchs Haus geführte Besucher ständig auf Spuren der Vergangenheit. Der Luchtbalken im Flett soll älter sein als das Haus. „Und hier ist noch etwas Ruß aus der Feuerstelle im Flett erhalten“, informiert Gustav Schirok, bevor er den riesigen Flur betritt. Auf den – ebenfalls denkmalgeschützten - Sandsteinfliesen hat er mit den nun schon erwachsenen vier Kindern gerne Fußball gespielt.

Gediegenheit im Eingangsbereich: Die mächtigen Balken sorgen für Behaglichkeit und geben auch dem Innern des Fachwerkhauses eine besondere Atmosphäre. (Christian Kosak)

Überhaupt: Für den Zwei-Personen-Haushalt ist mehr als genug Platz vorhanden. Wie viele Zimmer gibt es überhaupt? Der Hausherr hält kurz inne, um dann konzentriert mit dem Zählen zu beginnen: Es sind allein im Erdgeschoss neun Wohnräume, dazu Küche, zwei Bäder und eine Waschküche. Verteilt auf 240 Quadratmeter. „Die Waschküche der Großmutter ist jetzt Gästezimmer, und ihre Küche wurde bei uns zum Kinderzimmer“, ergänzt Ulrike Schirok, die darauf aufmerksam macht, dass das Haus mehrmals um- beziehungsweise ausgebaut wurde. „Aber die Grundstruktur ist geblieben.“

Als Blickfang sticht im Dachgeschoss der Lastenaufzug hervor. Es hängt sogar ein Strohsack dran. Es soll sich tatsächlich um jene Konstruktion handeln, mit deren mechanischer Unterstützung Getreidehändler Böttyer seine Ware von der Straße in die häusliche Kornkammer beförderte. Er hat noch ein Buch hinterlassen, das Gustav Schirok bei der Renovierung auffand. „Handschriftlich in Althochdeutsch war dort festgehalten, wo welche Felder zu bestellen waren und wer welche Abgaben zu leisten hatte.“ Auch das Obergeschoss ist sehr geräumig. „Als wir einzogen, war da alles voll mit Heu.“ Noch die Großeltern betrieben auf dem großen Grundstück Landwirtschaft, die der Selbstversorgung diente. „Sie hatten Kühe, Schweine und einen Gemüsegarten, was zuweilen überlebenswichtig war, zum Beispiel nach dem Krieg, als Flüchtlinge aus dem Osten dort einquartiert wurden. Damals musste man halt eng zusammenrücken.“

Zum jetzt 2000 Quadratmeter umfassenden Grundstück gehörte früher auch noch der Bereich, in dem sich aktuell der Bolzplatz der Findorffschule befindet. In der heutigen Dimension bietet es immer noch jede Menge gärtnerische Entfaltungsmöglichkeiten. Die Schiroks pflegen unter anderem Obstbäume und Honigbienen am Rande eines großen Teichs. Ein Garten mit paradiesischer Aufenthaltsqualität. Denn er ist durch eine Mauer geschützt, die den Lärm der nahen Straße fast vollkommen schluckt. “Sie ist im selben Stil erbaut wie die Mauer um den Friedhof“, weiß Ulrike Schirok. Und damit weiteres Relikt aus der Osterholzer Urzeit.